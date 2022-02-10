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"Газпром" не стал бронировать мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не стал бронировать мощности трубопровода "Ямал — Европа" - РИА Новости, 10.02.2022
"Газпром" не стал бронировать мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" вновь не заказал мощности магистрального газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу, в то время как заявка на маршрут через Украину РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T19:41
2022-02-10T19:41
2022-02-10T20:36
украина
польша
германия
оператор гтс украины
газпром
в мире
ямал-европа (газопровод)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. "Газпром" вновь не заказал мощности магистрального газопровода "Ямал — Европа" для транзита топлива через Польшу, в то время как заявка на маршрут через Украину близка к максимуму, свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы, и "Оператора ГТС Украины".Таким образом, мощности этой магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Трубопровод продолжает работать в реверсном режиме — физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот."Газпром" в январе не стал бронировать мощности трубы на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая возможность прокачки на суточных аукционах.Этой схемой холдинг уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешел в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" все же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.Заявки на транзит через Украину выросли с 57,7 миллиона кубометров 10 февраля до 103,6 миллиона кубометров 11 февраля. Однако данные "Оператора ГТС Украины" неокончательные и могут измениться.Транзит российского газа по этому маршруту в январе в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров сутки). При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, а 1 февраля она была близка к максимальным контрактным обязательствам компании перед Украиной. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров.
https://ria.ru/20220210/potok-1772044204.html
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украина, польша, германия, оператор гтс украины, газпром, в мире, ямал-европа (газопровод)
19:41 10.02.2022 (обновлено: 20:36 10.02.2022)
"Газпром" не стал бронировать мощности трубопровода "Ямал — Европа"
"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита через Польшу