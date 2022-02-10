https://ria.ru/20220210/gaz-1772015034.html

Раскрыты теневые подстрекатели войны на Украине

Der Spiegel раскрыл выгоду США от "войны" России с Украиной - РИА Новости, 10.02.2022

Раскрыты теневые подстрекатели войны на Украине

Публикация ничем не подтвержденных слухов о "российском вторжении на Украину" в западных СМИ — способ "подсадить" Европу на поставки сжиженного природного газа... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T10:33

2022-02-10T10:33

2022-02-10T17:33

цены на нефть

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газпром

северный поток — 2

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Публикация ничем не подтвержденных слухов о "российском вторжении на Украину" в западных СМИ — способ "подсадить" Европу на поставки сжиженного природного газа из США, пишет Der Spiegel.Автор статьи Инес Цеттль отметила, что на фоне антироссийской истерии в медиа американская отрасль ископаемых энергоносителей "пребывает в отличном настроении", поскольку ей удалось обогнать по поставкам СПГ прямых конкурентов, а вбросы о скорой войне Москвы и Киева помогают отпугнуть страны ЕС от запуска "Северного потока — 2"."Америка — главный энергетический бенефициар мобилизации российских войск на границе с Украиной. В декабре США превратились в самого большого экспортера СПГ в мире, обогнав Катар и Австралию. По оценкам компании Rystad, поставки в Европу с ноября по декабрь возросли на 75%, в результате чего европейцы стали самыми крупными покупателями товара, который администрация Трампа в тот период высокопарно называла "молекулами американской свободы", — объяснила журналистка, добавив, что требование предыдущего президента США освободиться от русского "энергетического плена" шокировало Германию.Цеттль напомнила, что еще до победы на выборах Джо Байдена немецкие эксперты относились к СПГ прохладно. "Представители ЕС писали в The Wall Street Journal, что, по их подсчетам, русский газ значительно дешевле, а потом еще анонимно предположили: "Кажется, стратегия Трампа заключается в том, чтобы принудить нас к покупке более дорогого американского газа", — отметила она.Также автор материала привела в пример заявление главы лоббистского союза LNG Allies Фреда Хатчисона о том, что Вашигтон напрямую заинтересован в отсутствии Москвы как на общеевропейском, так и на конкретно немецком энергетическом рынке."Российский концерн "Газпром" справедливо критикует Европу за то, что та слишком понадеялась на краткосрочный спотовый рынок с его неустойчивыми ценами", — признал Хатчисон.Однако, как он сказал далее, решение проблемы заключается в подписании долгосрочных договоров не с Москвой, а другими партнерами, точнее — с американскими компаниями.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация продолжает выступать против проекта российского газопровода "Северный поток — 2" и обещает не допустить его запуска в случае эскалации ситуации на Украине.Вашингтон давно критикует российский газопровод, заявляя, что тот якобы усилит зависимость Европы от российского газа.Кремль, со своей стороны, заявлял, что проект коммерчески выгоден ЕС, и призывал перестать упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации. Москва подчеркивала, что намерена продолжать транзит газа через Украину."Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы; процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена сформировать заключение после консультаций с Украиной.На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.

https://radiosputnik.ria.ru/20220209/sevpotok-1771872294.html

https://ria.ru/20220209/zapusk-1771971831.html

https://ria.ru/20220209/potok-1771846100.html

https://ria.ru/20220210/gaz-1772015034.html

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киев

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2022-02-10T10:33 true PT1M46S

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цены на нефть, джо байден, россия, киев, сша, газпром, северный поток — 2