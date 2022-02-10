Раскрыты теневые подстрекатели войны на Украине

10:33 10.02.2022 (обновлено: 17:33 10.02.2022)
Der Spiegel раскрыл выгоду США от "войны" России с Украиной
Der Spiegel: продавцы сжиженного газа в США виновны в военной истерии на Украине
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Публикация ничем не подтвержденных слухов о "российском вторжении на Украину" в западных СМИ — способ "подсадить" Европу на поставки сжиженного природного газа из США, пишет Der Spiegel.
Автор статьи Инес Цеттль отметила, что на фоне антироссийской истерии в медиа американская отрасль ископаемых энергоносителей "пребывает в отличном настроении", поскольку ей удалось обогнать по поставкам СПГ прямых конкурентов, а вбросы о скорой войне Москвы и Киева помогают отпугнуть страны ЕС от запуска "Северного потока — 2".
"Америка — главный энергетический бенефициар мобилизации российских войск на границе с Украиной. В декабре США превратились в самого большого экспортера СПГ в мире, обогнав Катар и Австралию. По оценкам компании Rystad, поставки в Европу с ноября по декабрь возросли на 75%, в результате чего европейцы стали самыми крупными покупателями товара, который администрация Трампа в тот период высокопарно называла "молекулами американской свободы", — объяснила журналистка, добавив, что требование предыдущего президента США освободиться от русского "энергетического плена" шокировало Германию.
Цеттль напомнила, что еще до победы на выборах Джо Байдена немецкие эксперты относились к СПГ прохладно.
"Представители ЕС писали в The Wall Street Journal, что, по их подсчетам, русский газ значительно дешевле, а потом еще анонимно предположили: "Кажется, стратегия Трампа заключается в том, чтобы принудить нас к покупке более дорогого американского газа", — отметила она.
Также автор материала привела в пример заявление главы лоббистского союза LNG Allies Фреда Хатчисона о том, что Вашигтон напрямую заинтересован в отсутствии Москвы как на общеевропейском, так и на конкретно немецком энергетическом рынке.
"Российский концерн "Газпром" справедливо критикует Европу за то, что та слишком понадеялась на краткосрочный спотовый рынок с его неустойчивыми ценами", — признал Хатчисон.
Однако, как он сказал далее, решение проблемы заключается в подписании долгосрочных договоров не с Москвой, а другими партнерами, точнее — с американскими компаниями.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация продолжает выступать против проекта российского газопровода "Северный поток — 2" и обещает не допустить его запуска в случае эскалации ситуации на Украине.
Кремль, со своей стороны, заявлял, что проект коммерчески выгоден ЕС, и призывал перестать упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации. Москва подчеркивала, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
"Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы; процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии, которая намерена сформировать заключение после консультаций с Украиной.
На этом фоне цены на газ на европейском рынке выросли в несколько раз по сравнению с летом. Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.