Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220210/format-1772083487.html
Источник: Козак прибыл в Берлин на переговоры по "нормандскому формату"
Источник: Козак прибыл в Берлин на переговоры по "нормандскому формату" - РИА Новости, 10.02.2022
Источник: Козак прибыл в Берлин на переговоры по "нормандскому формату"
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в четверг в Берлин на переговоры политсоветников "нормандского формата", сообщил журналистам... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:42
2022-02-10T14:43
дмитрий козак
в мире
россия
франция
германия
"нормандская четверка"
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_0:21:3026:1723_1920x0_80_0_0_a6dee992aeababac4851d563a5afbb77.jpg
БЕРЛИН, 10 фев – РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в четверг в Берлин на переговоры политсоветников "нормандского формата", сообщил журналистам информированный источник.Козак возглавляет российскую делегацию на переговорах. Ранее он заявил, что на встрече в Берлине стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые "в течение семи лет (оказались) не разрешены", а также выразил надежду на конкретные решения по урегулированию украинского кризиса. Предыдущая встреча политических советников лидеров "нормандского формата" прошла в Париже 26 января.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20220206/ukraina-1771346827.html
россия
франция
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3bf50700cc843bb2a39a9881eab8cf9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий козак, в мире, россия, франция, германия, "нормандская четверка", украина, ситуация в днр и лнр
14:42 10.02.2022 (обновлено: 14:43 10.02.2022)
 
Источник: Козак прибыл в Берлин на переговоры по "нормандскому формату"

Источник: замглавы АП Козак прибыл в Берлин на переговоры по "нормандскому формату"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Дмитрий Козак
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 фев – РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в четверг в Берлин на переговоры политсоветников "нормандского формата", сообщил журналистам информированный источник.
Козак возглавляет российскую делегацию на переговорах. Ранее он заявил, что на встрече в Берлине стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые "в течение семи лет (оказались) не разрешены", а также выразил надежду на конкретные решения по урегулированию украинского кризиса. Предыдущая встреча политических советников лидеров "нормандского формата" прошла в Париже 26 января.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
6 февраля, 17:35
На Украине предложили модернизировать "нормандский формат"
 
Дмитрий КозакВ миреРоссияФранцияГермания"Нормандская четверка"УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала