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Источник: Козак прибыл в Берлин на переговоры по "нормандскому формату"

Источник: Козак прибыл в Берлин на переговоры по "нормандскому формату" - РИА Новости, 10.02.2022

Источник: Козак прибыл в Берлин на переговоры по "нормандскому формату"

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в четверг в Берлин на переговоры политсоветников "нормандского формата", сообщил журналистам... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:42

2022-02-10T14:42

2022-02-10T14:43

дмитрий козак

в мире

россия

франция

германия

"нормандская четверка"

украина

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 10 фев – РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в четверг в Берлин на переговоры политсоветников "нормандского формата", сообщил журналистам информированный источник.Козак возглавляет российскую делегацию на переговорах. Ранее он заявил, что на встрече в Берлине стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые "в течение семи лет (оказались) не разрешены", а также выразил надежду на конкретные решения по урегулированию украинского кризиса. Предыдущая встреча политических советников лидеров "нормандского формата" прошла в Париже 26 января.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20220206/ukraina-1771346827.html

россия

франция

германия

украина

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дмитрий козак, в мире, россия, франция, германия, "нормандская четверка", украина, ситуация в днр и лнр