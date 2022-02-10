https://ria.ru/20220210/format-1772083487.html
Источник: Козак прибыл в Берлин на переговоры по "нормандскому формату"
Источник: Козак прибыл в Берлин на переговоры по "нормандскому формату" - РИА Новости, 10.02.2022
Источник: Козак прибыл в Берлин на переговоры по "нормандскому формату"
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в четверг в Берлин на переговоры политсоветников "нормандского формата", сообщил журналистам... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:42
2022-02-10T14:42
2022-02-10T14:43
дмитрий козак
в мире
россия
франция
германия
"нормандская четверка"
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_0:21:3026:1723_1920x0_80_0_0_a6dee992aeababac4851d563a5afbb77.jpg
БЕРЛИН, 10 фев – РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в четверг в Берлин на переговоры политсоветников "нормандского формата", сообщил журналистам информированный источник.Козак возглавляет российскую делегацию на переговорах. Ранее он заявил, что на встрече в Берлине стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые "в течение семи лет (оказались) не разрешены", а также выразил надежду на конкретные решения по урегулированию украинского кризиса. Предыдущая встреча политических советников лидеров "нормандского формата" прошла в Париже 26 января.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20220206/ukraina-1771346827.html
россия
франция
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3bf50700cc843bb2a39a9881eab8cf9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий козак, в мире, россия, франция, германия, "нормандская четверка", украина, ситуация в днр и лнр
14:42 10.02.2022 (обновлено: 14:43 10.02.2022)
Источник: Козак прибыл в Берлин на переговоры по "нормандскому формату"
Источник: замглавы АП Козак прибыл в Берлин на переговоры по "нормандскому формату"