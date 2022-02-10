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В Белоруссии возбудили дело против мэра Днепра Филатова

В Белоруссии возбудили дело против мэра Днепра Филатова - РИА Новости, 10.02.2022

В Белоруссии возбудили дело против мэра Днепра Филатова

Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело против мэра украинского Днепра Бориса Филатова о разжигании национальной вражды после инцидента РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T18:35

2022-02-10T18:35

2022-02-10T18:44

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борис филатов

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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии сообщила, что возбудила уголовное дело против мэра украинского Днепра Бориса Филатова о разжигании национальной вражды после инцидента с заменой белорусского госфлага на традиционный для белорусской оппозиции бело-красно-белый флаг."Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении городского головы Днепра Бориса Филатова – ему инкриминировано разжигание национальной вражды", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его Telegram-канале.Отмечается, что "подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь – государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета"."Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог", - говорится в сообщении.По информации генпрокуратуры, для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Белоруссии. Филатову грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.Как сообщил в среду мэр Днепра Филатов, флаг белорусской общины возле мэрии заменили с государственного красно-зеленого с орнаментом на традиционный для белорусской оппозиции бело-красно-белый из-за несогласия с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко. Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что Украина якобы переправляет оружие для вооружения мигрантов и якобы сосредотачивает вблизи Белоруссии подразделения Нацгвардии из "националистов-радикалов". В Киеве все обвинения опровергали и называли манипуляцией. Во вторник Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией.В четверг посольство Белоруссии в Киеве сообщило, что в МИД Украины направлена нота протеста, Минск рассчитывает на официальные извинения и разбирательство по факту осквернения госсимвола. МИД Белоруссии также заявил послу Украины Игорю Кизиму протест из-за инцидента с заменой белорусского госфлага в украинском Днепре, предупредил о возможных "соразмерных шагах" в случае невыполнения требований Минска.Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся на самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.

https://ria.ru/20220210/flag-1772122752.html

https://ria.ru/20210529/belorussiya-1734687579.html

https://ria.ru/20210810/lukashenko-1745101575.html

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белоруссия, в мире, украина, киев, днепр (город), борис филатов