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МИД Белоруссии вызвал украинского посла из-за замены флага в Днепре
МИД Белоруссии вызвал украинского посла из-за замены флага в Днепре - РИА Новости, 10.02.2022
МИД Белоруссии вызвал украинского посла из-за замены флага в Днепре
МИД Белоруссии заявил послу Украины Игорю Кизиму протест из-за инцидента с заменой белорусского госфлага в украинском Днепре, предупредил о возможных... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:12
2022-02-10T17:31
в мире
украина
белоруссия
мид белоруссии
игорь кизим
александр лукашенко
киев
днепр (город)
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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил послу Украины Игорю Кизиму протест из-за инцидента с заменой белорусского госфлага в украинском Днепре, предупредил о возможных "соразмерных шагах" в случае невыполнения требований Минска, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.Как сообщил в среду мэр Днепра Борис Филатов, флаг белорусской общины возле мэрии заменили с государственного красно-зеленого с орнаментом на традиционный для белорусской оппозиции бело-красно-белый из-за несогласия с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко. Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что Украина якобы переправляет оружие для вооружения мигрантов и якобы сосредотачивает вблизи Белоруссии подразделения Нацгвардии из "националистов-радикалов". В Киеве все обвинения опровергали и называли манипуляцией. Во вторник Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией.В четверг посольство Белоруссии в Киеве сообщило, что в МИД Украины направлена нота протеста, Минск рассчитывает на официальные извинения и разбирательство по факту осквернения госсимвола."В МИД был вызвал посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест в связи со вчерашним инцидентом в Днепре, где по решению мэра города Государственный флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.По ее данным, "до украинской стороны было доведено, что в Беларуси рассматривают это циничное проявление недружественного отношения к суверенной нации как акт государственного вандализма, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права – принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств, – а также нормы международных отношений, принятые в цивилизованном мире, дипломатической и протокольной практике"."Посол был предупрежден о том, что в случае невыполнения озвученных на встрече требований белорусская сторона оставляет за собой право предпринять дальнейшие соразмерные шаги", - говорится в сообщении.Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.
https://ria.ru/20220210/flag-1772103513.html
https://ria.ru/20211208/ukraina-1762683147.html
https://ria.ru/20210810/lukashenko-1745101575.html
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в мире, украина, белоруссия, мид белоруссии, игорь кизим, александр лукашенко, киев, днепр (город)
17:12 10.02.2022 (обновлено: 17:31 10.02.2022)
 
МИД Белоруссии вызвал украинского посла из-за замены флага в Днепре

МИД Белоруссии вызвал украинского посла Кизима из-за замены флага в Днепре

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил послу Украины Игорю Кизиму протест из-за инцидента с заменой белорусского госфлага в украинском Днепре, предупредил о возможных "соразмерных шагах" в случае невыполнения требований Минска, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Как сообщил в среду мэр Днепра Борис Филатов, флаг белорусской общины возле мэрии заменили с государственного красно-зеленого с орнаментом на традиционный для белорусской оппозиции бело-красно-белый из-за несогласия с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко. Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что Украина якобы переправляет оружие для вооружения мигрантов и якобы сосредотачивает вблизи Белоруссии подразделения Нацгвардии из "националистов-радикалов". В Киеве все обвинения опровергали и называли манипуляцией. Во вторник Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией.
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Белоруссия выразила протест Украине из-за замены флага в Днепре
В четверг посольство Белоруссии в Киеве сообщило, что в МИД Украины направлена нота протеста, Минск рассчитывает на официальные извинения и разбирательство по факту осквернения госсимвола.
"В МИД был вызвал посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест в связи со вчерашним инцидентом в Днепре, где по решению мэра города Государственный флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.
По ее данным, "до украинской стороны было доведено, что в Беларуси рассматривают это циничное проявление недружественного отношения к суверенной нации как акт государственного вандализма, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права – принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств, – а также нормы международных отношений, принятые в цивилизованном мире, дипломатической и протокольной практике".
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"Посол был предупрежден о том, что в случае невыполнения озвученных на встрече требований белорусская сторона оставляет за собой право предпринять дальнейшие соразмерные шаги", - говорится в сообщении.
Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.
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