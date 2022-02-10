https://ria.ru/20220210/flag-1772122752.html

МИД Белоруссии вызвал украинского посла из-за замены флага в Днепре

МИД Белоруссии вызвал украинского посла из-за замены флага в Днепре - РИА Новости, 10.02.2022

МИД Белоруссии вызвал украинского посла из-за замены флага в Днепре

МИД Белоруссии заявил послу Украины Игорю Кизиму протест из-за инцидента с заменой белорусского госфлага в украинском Днепре, предупредил о возможных... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T17:12

2022-02-10T17:12

2022-02-10T17:31

в мире

украина

белоруссия

мид белоруссии

игорь кизим

александр лукашенко

киев

днепр (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600525176_255:139:970:541_1920x0_80_0_0_dadd1d6582f9a4e93e6a1336c287fa80.jpg

МИНСК, 10 фев – РИА Новости. МИД Белоруссии заявил послу Украины Игорю Кизиму протест из-за инцидента с заменой белорусского госфлага в украинском Днепре, предупредил о возможных "соразмерных шагах" в случае невыполнения требований Минска, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.Как сообщил в среду мэр Днепра Борис Филатов, флаг белорусской общины возле мэрии заменили с государственного красно-зеленого с орнаментом на традиционный для белорусской оппозиции бело-красно-белый из-за несогласия с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко. Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что Украина якобы переправляет оружие для вооружения мигрантов и якобы сосредотачивает вблизи Белоруссии подразделения Нацгвардии из "националистов-радикалов". В Киеве все обвинения опровергали и называли манипуляцией. Во вторник Лукашенко заявил, что Минск не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией.В четверг посольство Белоруссии в Киеве сообщило, что в МИД Украины направлена нота протеста, Минск рассчитывает на официальные извинения и разбирательство по факту осквернения госсимвола."В МИД был вызвал посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому был заявлен решительный протест в связи со вчерашним инцидентом в Днепре, где по решению мэра города Государственный флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.По ее данным, "до украинской стороны было доведено, что в Беларуси рассматривают это циничное проявление недружественного отношения к суверенной нации как акт государственного вандализма, грубейшим образом нарушающий основополагающие принципы международного права – принцип суверенного равенства государств и принцип невмешательства во внутренние дела государств, – а также нормы международных отношений, принятые в цивилизованном мире, дипломатической и протокольной практике"."Посол был предупрежден о том, что в случае невыполнения озвученных на встрече требований белорусская сторона оставляет за собой право предпринять дальнейшие соразмерные шаги", - говорится в сообщении.Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Украина является одной из стран, которую Белоруссия наравне со странами Запада обвиняла во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались акции протеста белорусской оппозиции после президентских выборов в 2020 году. Отношения Киева и Минска ухудшились, когда МИД Украины после инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом.

https://ria.ru/20220210/flag-1772103513.html

https://ria.ru/20211208/ukraina-1762683147.html

https://ria.ru/20210810/lukashenko-1745101575.html

украина

белоруссия

киев

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, белоруссия, мид белоруссии, игорь кизим, александр лукашенко, киев, днепр (город)