https://ria.ru/20220210/flag-1772103513.html

Белоруссия выразила протест Украине из-за замены флага в Днепре

Белоруссия выразила протест Украине из-за замены флага в Днепре - РИА Новости, 10.02.2022

Белоруссия выразила протест Украине из-за замены флага в Днепре

Посольство Белоруссии направило в МИД Украины ноту протеста в связи с заменой белорусского госфлага в украинском Днепре на бело-красно-белый флаг, который... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:56

2022-02-10T15:56

2022-02-10T17:48

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МИНСК, 10 фев — РИА Новости. Посольство Белоруссии направило в МИД Украины ноту протеста в связи с заменой белорусского госфлага в украинском Днепре на бело-красно-белый флаг, который использует оппозиция, сообщается на сайте представительства.Как рассказал накануне мэр города Борис Филатов, флаг белорусской общины возле мэрии украинского Днепра заменили из-за несогласия с заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он ранее неоднократно заявлял, что Украина якобы переправляет оружие для вооружения мигрантов и якобы сосредотачивает у границ страны подразделения Нацгвардии из "националистов-радикалов". В Киеве все обвинения опровергали и называли манипуляцией.Посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол направил в мэрию обращение, что замена флага оскорбляет чувства большинства белорусов."В связи с тем, что мэрия Днепра не отреагировала на обращение посла Сокола по факту произошедшего в городе Днепре акта вандализма, в ходе которого по решению мэра города Днепра Филатова государственный флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику, 10 февраля 2022 года в МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне", — отмечается на сайте дипмиссии.Там также указывается, что Минск считает этот поступок "циничным проявлением недружественного отношения к суверенной белорусской нации и актом государственного вандализма со стороны властей Украины", нарушающим нормы международного права и дипломатический протокол.В представительстве потребовали вернуть государственный флаг на здание и провести расследование случившегося.Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что белорусско-украинские политические отношения находятся в самой низкой точке. Минск обвинял Киев во вмешательстве внутренние дела во время протестов оппозиции после президентских выборов в 2020 году. После инаугурации Лукашенко в МИД Украины заявили, что не считают его легитимным президентом.

https://ria.ru/20210810/lukashenko-1745101575.html

https://ria.ru/20210526/flag-1734005979.html

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