https://ria.ru/20220210/filippiny-1772013586.html

Филиппины отменяют карантин для привитых иностранцев

Филиппины отменяют карантин для привитых иностранцев - РИА Новости, 10.02.2022

Филиппины отменяют карантин для привитых иностранцев

Филиппины с 10 февраля дня отменяют карантин для полностью привитых от коронавируса иностранцев, которым для въезда виза не требуется, но это пока не касается... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T12:40

2022-02-10T12:40

2022-02-10T12:40

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Филиппины с 10 февраля дня отменяют карантин для полностью привитых от коронавируса иностранцев, которым для въезда виза не требуется, но это пока не касается российских туристов.Отдыхающим из РФ необходим не только отрицательный результат ПЦР-анализа, но и сертификат вакцинации, признаваемый филиппинскими властями, сообщает посольство России в этой стране. Хотя "Спутник V" был одобрен властями еще в марте прошлого года, "Спутник Лайт" — в октябре, вопрос о взаимном признании документов еще прорабатывается. Потому посетить страну без карантина соотечественники не могут.Изменение протокола для иностранных туристов было обнародовано в конце января. Обязательного карантина для других зарубежных гостей не потребуется, но они должны будут следить за симптомами в течение семи дней с момента прибытия на Филиппины. Также гости обязаны предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов до вылета.Те пассажиры, которые не привиты от коронавируса или не полностью вакцинированы, должны сделать тест и пройти карантин в спецотеле на пятый день до повторного негативного результата. Остальную часть двухнедельной самоизоляции они смогут провести в забронированной для отдыха гостинице.Туроператоры считают направление перспективным, но немассовым. Традиционно Филиппины посещали самостоятельные путешественники, а отдых там считался недешевым. Прямых рейсов из России туда нет, впрочем, и до пандемии туристы добирались до курортов с пересадкой. Сейчас ее можно совершить в Турции, Сингапуре и ОАЭ.

https://ria.ru/20220202/filippiny-1770697286.html

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