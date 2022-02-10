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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220210/filippiny-1772013586.html
Филиппины отменяют карантин для привитых иностранцев
Филиппины отменяют карантин для привитых иностранцев - РИА Новости, 10.02.2022
Филиппины отменяют карантин для привитых иностранцев
Филиппины с 10 февраля дня отменяют карантин для полностью привитых от коронавируса иностранцев, которым для въезда виза не требуется, но это пока не касается... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T12:40
2022-02-10T12:40
туризм
туризм
филиппины
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
коронавирус covid-19
сингапур (страна)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Филиппины с 10 февраля дня отменяют карантин для полностью привитых от коронавируса иностранцев, которым для въезда виза не требуется, но это пока не касается российских туристов.Отдыхающим из РФ необходим не только отрицательный результат ПЦР-анализа, но и сертификат вакцинации, признаваемый филиппинскими властями, сообщает посольство России в этой стране. Хотя "Спутник V" был одобрен властями еще в марте прошлого года, "Спутник Лайт" — в октябре, вопрос о взаимном признании документов еще прорабатывается. Потому посетить страну без карантина соотечественники не могут.Изменение протокола для иностранных туристов было обнародовано в конце января. Обязательного карантина для других зарубежных гостей не потребуется, но они должны будут следить за симптомами в течение семи дней с момента прибытия на Филиппины. Также гости обязаны предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов до вылета.Те пассажиры, которые не привиты от коронавируса или не полностью вакцинированы, должны сделать тест и пройти карантин в спецотеле на пятый день до повторного негативного результата. Остальную часть двухнедельной самоизоляции они смогут провести в забронированной для отдыха гостинице.Туроператоры считают направление перспективным, но немассовым. Традиционно Филиппины посещали самостоятельные путешественники, а отдых там считался недешевым. Прямых рейсов из России туда нет, впрочем, и до пандемии туристы добирались до курортов с пересадкой. Сейчас ее можно совершить в Турции, Сингапуре и ОАЭ.
https://ria.ru/20220202/filippiny-1770697286.html
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туризм, филиппины, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, коронавирус covid-19, сингапур (страна), турция, оаэ
12:40 10.02.2022
 
Филиппины отменяют карантин для привитых иностранцев

Филиппины отменяют карантин для привитых иностранцев, но россиян это пока не касается

CC BY-SA 3.0 / Wowzamboangacity / Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины
Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
CC BY-SA 3.0 / Wowzamboangacity /
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Филиппины с 10 февраля дня отменяют карантин для полностью привитых от коронавируса иностранцев, которым для въезда виза не требуется, но это пока не касается российских туристов.
Отдыхающим из РФ необходим не только отрицательный результат ПЦР-анализа, но и сертификат вакцинации, признаваемый филиппинскими властями, сообщает посольство России в этой стране. Хотя "Спутник V" был одобрен властями еще в марте прошлого года, "Спутник Лайт" — в октябре, вопрос о взаимном признании документов еще прорабатывается. Потому посетить страну без карантина соотечественники не могут.
Изменение протокола для иностранных туристов было обнародовано в конце января. Обязательного карантина для других зарубежных гостей не потребуется, но они должны будут следить за симптомами в течение семи дней с момента прибытия на Филиппины. Также гости обязаны предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов до вылета.
Те пассажиры, которые не привиты от коронавируса или не полностью вакцинированы, должны сделать тест и пройти карантин в спецотеле на пятый день до повторного негативного результата. Остальную часть двухнедельной самоизоляции они смогут провести в забронированной для отдыха гостинице.
Розовый пляж, остров Санта Круз, Филиппины - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 16:47Туризм
Привитые россияне пока не смогут свободно въезжать на Филиппины
Туроператоры считают направление перспективным, но немассовым. Традиционно Филиппины посещали самостоятельные путешественники, а отдых там считался недешевым. Прямых рейсов из России туда нет, впрочем, и до пандемии туристы добирались до курортов с пересадкой. Сейчас ее можно совершить в Турции, Сингапуре и ОАЭ.
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