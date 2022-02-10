https://ria.ru/20220210/esperavir-1772128275.html

Новый препарат от COVID-19 "Эсперавир" поступит в Москву и Мордовию

Новый препарат от COVID-19 "Эсперавир" поступит в Москву и Мордовию - РИА Новости, 10.02.2022

Новый препарат от COVID-19 "Эсперавир" поступит в Москву и Мордовию

Первая партия нового препарата от коронавируса "Эсперавир" отгружена с завода в Саранске и поступит в Москву и Мордовию, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T17:28

2022-02-10T17:28

2022-02-10T17:39

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Первая партия нового препарата от коронавируса "Эсперавир" отгружена с завода в Саранске и поступит в Москву и Мордовию, сообщили в пресс-службе компании-производителя ГК "Промомед".Препарат для лечения COVID-19 "Эсперавир" (международное непатентованное наименование "Молнупиравир") 3 февраля получил постоянную регистрацию Минздрава РФ."Первая партия лекарственного средства "Эсперавир", зарегистрированного в конце прошлой недели, сегодня была отгружена с завода "Биохимик" (входит в состав группы компаний "Промомед") для департамента здравоохранения Москвы, министерства здравоохранения Республики Мордовия, а также дистрибьютеров и аптечных сетей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220203/esperavir-1770966298.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, эсперавир