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Новый препарат от COVID-19 "Эсперавир" поступит в Москву и Мордовию
Новый препарат от COVID-19 "Эсперавир" поступит в Москву и Мордовию - РИА Новости, 10.02.2022
Новый препарат от COVID-19 "Эсперавир" поступит в Москву и Мордовию
Первая партия нового препарата от коронавируса "Эсперавир" отгружена с завода в Саранске и поступит в Москву и Мордовию, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T17:28
2022-02-10T17:39
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коронавирус в россии
эсперавир
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Первая партия нового препарата от коронавируса "Эсперавир" отгружена с завода в Саранске и поступит в Москву и Мордовию, сообщили в пресс-службе компании-производителя ГК "Промомед".Препарат для лечения COVID-19 "Эсперавир" (международное непатентованное наименование "Молнупиравир") 3 февраля получил постоянную регистрацию Минздрава РФ."Первая партия лекарственного средства "Эсперавир", зарегистрированного в конце прошлой недели, сегодня была отгружена с завода "Биохимик" (входит в состав группы компаний "Промомед") для департамента здравоохранения Москвы, министерства здравоохранения Республики Мордовия, а также дистрибьютеров и аптечных сетей", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, эсперавир
17:28 10.02.2022 (обновлено: 17:39 10.02.2022)
 
Новый препарат от COVID-19 "Эсперавир" поступит в Москву и Мордовию

Первая партия препарата от COVID-19 "Эсперавир" поступит в Москву и Мордовию

© Фото : предоставлено Пресс-службой ГК "Промомед"Препарат от коронавируса "Эсперавир"
Препарат от коронавируса Эсперавир - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Фото : предоставлено Пресс-службой ГК "Промомед"
Препарат от коронавируса "Эсперавир". Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Первая партия нового препарата от коронавируса "Эсперавир" отгружена с завода в Саранске и поступит в Москву и Мордовию, сообщили в пресс-службе компании-производителя ГК "Промомед".
Препарат для лечения COVID-19 "Эсперавир" (международное непатентованное наименование "Молнупиравир") 3 февраля получил постоянную регистрацию Минздрава РФ.
"Первая партия лекарственного средства "Эсперавир", зарегистрированного в конце прошлой недели, сегодня была отгружена с завода "Биохимик" (входит в состав группы компаний "Промомед") для департамента здравоохранения Москвы, министерства здравоохранения Республики Мордовия, а также дистрибьютеров и аптечных сетей", - говорится в сообщении.
Препарат от коронавируса Эсперавир - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 21:26Распространение коронавируса
ГК "Промомед" ожидает, что "Эсперавир" войдет в перечень ЖНВЛП
 
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