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В Тбилиси заявили, что Киев не запрашивал экстрадиции Саакашвили
В Тбилиси заявили, что Киев не запрашивал экстрадиции Саакашвили - РИА Новости, 10.02.2022
В Тбилиси заявили, что Киев не запрашивал экстрадиции Саакашвили
Украина не обращалась к Грузии с просьбой передать ей задержанного бывшего президента Михаила Саакашвили, он является "головной болью" для Киева, утверждает... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T23:26
2022-02-10T23:26
2022-02-10T23:26
в мире
ираклий гарибашвили
грузия
украина
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 10 фев - РИА Новости. Украина не обращалась к Грузии с просьбой передать ей задержанного бывшего президента Михаила Саакашвили, он является "головной болью" для Киева, утверждает председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе."Саакашвили является головной болью для украинцев... Исходя из этого, никакого интереса даже не видно с украинской стороны, чтобы они попросили нас передать им Саакашвили", - заявил Кобахидзе в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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в мире, ираклий гарибашвили, грузия, украина, михаил саакашвили
В Тбилиси заявили, что Киев не запрашивал экстрадиции Саакашвили
Глава партии "Грузинская мечта" Кобахидзе: Киев не запрашивал экстрадиции Саакашвили