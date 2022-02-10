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Минздрав утвердил постановку диагноза на COVID-19 по экспресс-тесту

Минздрав утвердил постановку диагноза на COVID-19 по экспресс-тесту - РИА Новости, 10.02.2022

Минздрав утвердил постановку диагноза на COVID-19 по экспресс-тесту

Сертификат о перенесенном коронавирусе можно получить, если поставлен диагноз COVID-19, при его постановке учитываются и результаты экспресс-тестирования, но... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T20:03

2022-02-10T20:03

2022-02-10T20:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Сертификат о перенесенном коронавирусе можно получить, если поставлен диагноз COVID-19, при его постановке учитываются и результаты экспресс-тестирования, но если анализ проведен медицинским работником, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, если поставлен диагноз "COVID-19". При его постановке учитываются результаты экспресс-тестирования, но только в случае, если оно проведено медицинским работником", - сказал Кузнецов РИА Новости.С 6 февраля в силу вступили изменения в санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика новой коронавирусной инфекции", согласно которым к ежедневному учету случаев COVID-19 наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты экспресс-тестов, проведенных в поликлиниках.Пресс-служба Минздрава ранее сообщала, что при симптомах ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на линию "122", пациентам после консультации оформят листок нетрудоспособности на семь дней, тест при этом сдавать не требуется.

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия