Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220210/ekspress-test-1772160498.html
Минздрав утвердил постановку диагноза на COVID-19 по экспресс-тесту
Минздрав утвердил постановку диагноза на COVID-19 по экспресс-тесту - РИА Новости, 10.02.2022
Минздрав утвердил постановку диагноза на COVID-19 по экспресс-тесту
Сертификат о перенесенном коронавирусе можно получить, если поставлен диагноз COVID-19, при его постановке учитываются и результаты экспресс-тестирования, но... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T20:03
2022-02-10T20:03
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768858786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_284f94d1ec18a844698fe17dc95b3081.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Сертификат о перенесенном коронавирусе можно получить, если поставлен диагноз COVID-19, при его постановке учитываются и результаты экспресс-тестирования, но если анализ проведен медицинским работником, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, если поставлен диагноз "COVID-19". При его постановке учитываются результаты экспресс-тестирования, но только в случае, если оно проведено медицинским работником", - сказал Кузнецов РИА Новости.С 6 февраля в силу вступили изменения в санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика новой коронавирусной инфекции", согласно которым к ежедневному учету случаев COVID-19 наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты экспресс-тестов, проведенных в поликлиниках.Пресс-служба Минздрава ранее сообщала, что при симптомах ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на линию "122", пациентам после консультации оформят листок нетрудоспособности на семь дней, тест при этом сдавать не требуется.
https://ria.ru/20220210/epivakkorona-1772130712.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768858786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f0ab5b09506746a9a2a70ebd42097771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия
20:03 10.02.2022
 
Минздрав утвердил постановку диагноза на COVID-19 по экспресс-тесту

Минздрав утвердил постановку диагноза на COVID-19 по экспресс-тесту, выполненным врачом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Сертификат о перенесенном коронавирусе можно получить, если поставлен диагноз COVID-19, при его постановке учитываются и результаты экспресс-тестирования, но если анализ проведен медицинским работником, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, если поставлен диагноз "COVID-19". При его постановке учитываются результаты экспресс-тестирования, но только в случае, если оно проведено медицинским работником", - сказал Кузнецов РИА Новости.
С 6 февраля в силу вступили изменения в санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика новой коронавирусной инфекции", согласно которым к ежедневному учету случаев COVID-19 наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты экспресс-тестов, проведенных в поликлиниках.
Пресс-служба Минздрава ранее сообщала, что при симптомах ОРВИ или COVID-19 можно обратиться на линию "122", пациентам после консультации оформят листок нетрудоспособности на семь дней, тест при этом сдавать не требуется.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 17:36Распространение коронавируса
Минздрав разрешил тестирование "ЭпиВакКороны-Н" с участием пожилых
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала