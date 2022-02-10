https://ria.ru/20220210/ekranizatsiya-1772023864.html

Права на экранизацию "Властелина Колец" и "Хоббита" выставят на продажу

Права на экранизацию "Властелина Колец" и "Хоббита" выставят на продажу - РИА Новости, 10.02.2022

Права на экранизацию "Властелина Колец" и "Хоббита" выставят на продажу

Американская компания Saul Zaentz Co. решила продать права на экранизацию "Властелина Колец" и "Хоббита", а также на создание игр по мотивам произведений,... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:07

2022-02-10T11:07

2022-02-10T11:07

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Американская компания Saul Zaentz Co. решила продать права на экранизацию "Властелина Колец" и "Хоббита", а также на создание игр по мотивам произведений, сообщает издание Variety.Согласно изданию, компания также владеет правами на выпуск сувенирной продукции и проведение тематических мероприятий. Издание отмечает, что процесс продажи начнется на текущей неделе, управление им поручено ACF Investment Bank. По прогнозам, пакет прав может быть продан за 2 миллиардов долларов.Трилогия Джона Толкина "Властелин Колец" ("Братство Кольца", "Две крепости" и "Возвращение короля") вышла в 1954–1955 годах. Роман-эпопея был переведен на многие языки мира и разошелся сначала миллионным тиражом, а на сегодняшний день превзошел планку в двадцать миллионов. Сочинение дало импульс развитию жанра фэнтези и ролевого движения, став культовым среди молодежи многих стран.Ранее компания Amazon сообщила, что приобрела права на телевизионный показ сериала, основанного на трилогии Толкина. У сериала будет несколько сезонов, в них покажут сюжеты, предшествующие событиям первой части трилогии - романа "Братство кольца". Местом событий останется Средиземье. Также ожидается, что будут сняты дополнительные серии – спин-оффы. Съемки проходят в новозеландском Окленде.

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новости культуры, джон толкин, властелин колец, в мире