https://ria.ru/20220210/ekonomika-1771995202.html
Депутат попросил ЦБ обсудить с Госдумой снижение ключевой ставки
Депутат попросил ЦБ обсудить с Госдумой снижение ключевой ставки - РИА Новости, 10.02.2022
Депутат попросил ЦБ обсудить с Госдумой снижение ключевой ставки
Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Олег Нилов обратился к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:24
2022-02-10T08:24
2022-02-10T08:24
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
олег нилов
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Олег Нилов обратился к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой обсудить с палатой и правительством целесообразность и последствия увеличения ставки рефинансирования ЦБ, а также возвращения к снижению ключевой ставки."Прошу оценить Банком России представленные доводы и обсудить с Государственной Думой, правительством целесообразность и последствия увеличения ставки рефинансирования ЦБ и отказа от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и возобновлению снижения ключевой ставки с целью снижения конечных ставок по кредитным ресурсам до уровня не более 4%, то есть в пределах рентабельности большинства отраслей реального сектора (привязать регулирование ключевой ставки к рентабельности в производственной сфере)", - говорится в обращении Нилова к Набиуллиной, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Парламентарий выразил озабоченность по поводу существующего в России высокого уровня цены кредитных ресурсов и возможного на этом фоне очередного повышения ключевой ставки, что "неминуемо приведет к крайне негативным последствиям, в особенности для реального сектора российской экономики (и, прежде всего, для обрабатывающей промышленности)".Нилов отметил, что долги россиян по кредитам к концу 2021 года превысили доходную часть бюджета страны, а также напомнил, что, по последним данным ЦБ России, долг граждан перед банками достиг почти 25 триллионов рублей, что сопоставимо с размером федерального бюджета РФ на 2022 год – 23,7 триллиона рублей – и одной четвертой ВВП РФ, и продолжает расти, как и просроченная задолженность, которая превысила 1 триллион рублей.По его мнению, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка России способно девальвировать и даже окончательно "свести на нет" все предпринятые в разгар пандемии правительством РФ усилия для поддержки бизнеса и населения страны.Он уверен, что таргетировать нужно не инфляцию, а экономический рост, прежде всего промышленный, набором монетарных инструментов. "Ведь применение всех основных монетарных инструментов (денежная масса, ключевая ставка, валютный курс рубля) оказывает непосредственное воздействие на динамику ВВП… К 2021 году стало очевидно, что управлять инфляцией с помощью одной только ключевой ставки невозможно", - считает он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220203/stavka-1770720468.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), олег нилов
Депутат попросил ЦБ обсудить с Госдумой снижение ключевой ставки
Депутат Олег Нилов попросил Центробанк обсудить с Госдумой снижение ключевой ставки
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Олег Нилов обратился к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой обсудить с палатой и правительством целесообразность и последствия увеличения ставки рефинансирования ЦБ, а также возвращения к снижению ключевой ставки.
"Прошу оценить Банком России представленные доводы и обсудить с Государственной Думой, правительством целесообразность и последствия увеличения ставки рефинансирования ЦБ и отказа от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и возобновлению снижения ключевой ставки с целью снижения конечных ставок по кредитным ресурсам до уровня не более 4%, то есть в пределах рентабельности большинства отраслей реального сектора (привязать регулирование ключевой ставки к рентабельности в производственной сфере)", - говорится в обращении Нилова к Набиуллиной, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий выразил озабоченность по поводу существующего в России
высокого уровня цены кредитных ресурсов и возможного на этом фоне очередного повышения ключевой ставки, что "неминуемо приведет к крайне негативным последствиям, в особенности для реального сектора российской экономики (и, прежде всего, для обрабатывающей промышленности)".
"Стратегия Центробанка России постоянного повышения ключевой ставки и отказа даже от ограниченной целевой эмиссии бьет по реальным доходам населения (а в итоге – по потребительскому спросу), по мелкому и среднему предпринимательству, а в итоге по экономическому росту страны", - добавил он.
Нилов отметил, что долги россиян по кредитам к концу 2021 года превысили доходную часть бюджета страны, а также напомнил, что, по последним данным ЦБ
России, долг граждан перед банками достиг почти 25 триллионов рублей, что сопоставимо с размером федерального бюджета РФ на 2022 год – 23,7 триллиона рублей – и одной четвертой ВВП РФ, и продолжает расти, как и просроченная задолженность, которая превысила 1 триллион рублей.
По его мнению, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка России способно девальвировать и даже окончательно "свести на нет" все предпринятые в разгар пандемии правительством РФ усилия для поддержки бизнеса и населения страны.
"Важно отметить, что снижение ключевой ставки в России в нынешних условиях абсолютно не несет в себе никаких инфляционных угроз. Согласно проведенным исследованиям динамики основных показателей за 2014-2018 годы, снижение ключевой ставки не вызвало роста цен, а наоборот, сопровождалось снижением ИПЦ (индекса потребительских цен – ред.) до минимального уровня. А нынешний всплеск инфляции, как уже отмечалось ранее, – это общемировая тенденция, и с изменением ключевой ставки никак не связан", - уточнил депутат.
Он уверен, что таргетировать нужно не инфляцию, а экономический рост, прежде всего промышленный, набором монетарных инструментов. "Ведь применение всех основных монетарных инструментов (денежная масса, ключевая ставка, валютный курс рубля) оказывает непосредственное воздействие на динамику ВВП… К 2021 году стало очевидно, что управлять инфляцией с помощью одной только ключевой ставки невозможно", - считает он.