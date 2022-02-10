https://ria.ru/20220210/ekonomika-1771995202.html

Депутат попросил ЦБ обсудить с Госдумой снижение ключевой ставки

Депутат попросил ЦБ обсудить с Госдумой снижение ключевой ставки - РИА Новости, 10.02.2022

Депутат попросил ЦБ обсудить с Госдумой снижение ключевой ставки

Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Олег Нилов обратился к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:24

2022-02-10T08:24

2022-02-10T08:24

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

олег нилов

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Олег Нилов обратился к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой обсудить с палатой и правительством целесообразность и последствия увеличения ставки рефинансирования ЦБ, а также возвращения к снижению ключевой ставки."Прошу оценить Банком России представленные доводы и обсудить с Государственной Думой, правительством целесообразность и последствия увеличения ставки рефинансирования ЦБ и отказа от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и возобновлению снижения ключевой ставки с целью снижения конечных ставок по кредитным ресурсам до уровня не более 4%, то есть в пределах рентабельности большинства отраслей реального сектора (привязать регулирование ключевой ставки к рентабельности в производственной сфере)", - говорится в обращении Нилова к Набиуллиной, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Парламентарий выразил озабоченность по поводу существующего в России высокого уровня цены кредитных ресурсов и возможного на этом фоне очередного повышения ключевой ставки, что "неминуемо приведет к крайне негативным последствиям, в особенности для реального сектора российской экономики (и, прежде всего, для обрабатывающей промышленности)".Нилов отметил, что долги россиян по кредитам к концу 2021 года превысили доходную часть бюджета страны, а также напомнил, что, по последним данным ЦБ России, долг граждан перед банками достиг почти 25 триллионов рублей, что сопоставимо с размером федерального бюджета РФ на 2022 год – 23,7 триллиона рублей – и одной четвертой ВВП РФ, и продолжает расти, как и просроченная задолженность, которая превысила 1 триллион рублей.По его мнению, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка России способно девальвировать и даже окончательно "свести на нет" все предпринятые в разгар пандемии правительством РФ усилия для поддержки бизнеса и населения страны.Он уверен, что таргетировать нужно не инфляцию, а экономический рост, прежде всего промышленный, набором монетарных инструментов. "Ведь применение всех основных монетарных инструментов (денежная масса, ключевая ставка, валютный курс рубля) оказывает непосредственное воздействие на динамику ВВП… К 2021 году стало очевидно, что управлять инфляцией с помощью одной только ключевой ставки невозможно", - считает он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/stavka-1770720468.html

https://ria.ru/20211220/stavka-1764533520.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), олег нилов