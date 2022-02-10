Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220210/ekofermy-1772101414.html
Китай намерен к 2025 году создать 11 тысяч экоферм
Китай намерен к 2025 году создать 11 тысяч экоферм - РИА Новости, 10.02.2022
Китай намерен к 2025 году создать 11 тысяч экоферм
Китай намерен к 2025 году по всей стране в целях содействия модернизации и "зеленому" развитию в сельскохозяйственной отрасли создать 1 тысяч экоферм... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:50
2022-02-10T15:49
россия-китай: главное
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591366333_0:224:2887:1848_1920x0_80_0_0_2bdbf37c7d7566b7a5135d33e847a172.jpg
МОСКВА, 10 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен к 2025 году по всей стране в целях содействия модернизации и "зеленому" развитию в сельскохозяйственной отрасли создать 1 тысяч экоферм государственного значения и 10 тысяч экоферм местного уровня.Об этом говорится в руководстве, опубликованном сегодня Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР.Экофермы будут представлять собой сельскохозяйственные производственно-хозяйственные субъекты, нацеленные на максимальное устойчивое производство и стремящиеся соответствовать ресурсам, быть экологически чистыми и гарантировать безопасность продуктов питания, говорится в руководстве.Кроме того, страна рассчитывает создать современные и эффективные субъекты рынка, содействовать внедрению конкретных технических решений, а также изучить и разработать политику поддержки экологически рационального ведения сельского хозяйства, отмечается в документе.Данные меры позволят увеличить предложение экологически чистой и качественной сельскохозяйственной продукции, одновременно повышая качество, эффективность и конкурентоспособность сельскохозяйственной отрасли.Согласно опубликованному в прошлом месяце 5-летнему плану "зеленого" развития сельского хозяйства (2021-2025 гг.), к 2025 году Китай добьется значительного прогресса в сельскохозяйственной отрасли путем повышения возможностей производства ключевой сельскохозяйственной продукции и обеспечения экологической безопасности сельскохозяйственного производства.
https://ria.ru/20211228/energetika-1765825979.html
https://ria.ru/20211103/ekologiya-1757540452.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591366333_423:0:2887:1848_1920x0_80_0_0_af767f8aa53aec29b482ed63e54b9f8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, экономика
15:50 10.02.2022
 

Китай намерен к 2025 году создать 11 тысяч экоферм

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкФерма
Ферма - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Ферма
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен к 2025 году по всей стране в целях содействия модернизации и "зеленому" развитию в сельскохозяйственной отрасли создать 1 тысяч экоферм государственного значения и 10 тысяч экоферм местного уровня.
Об этом говорится в руководстве, опубликованном сегодня Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР.
Экофермы будут представлять собой сельскохозяйственные производственно-хозяйственные субъекты, нацеленные на максимальное устойчивое производство и стремящиеся соответствовать ресурсам, быть экологически чистыми и гарантировать безопасность продуктов питания, говорится в руководстве.
Кроме того, страна рассчитывает создать современные и эффективные субъекты рынка, содействовать внедрению конкретных технических решений, а также изучить и разработать политику поддержки экологически рационального ведения сельского хозяйства, отмечается в документе.
Ветрогенераторы в Цзяюйгуане, Китай - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 14:49Россия-Китай: Главное
"Зеленый переход" Китай бьет рекорды в чистой энергетике
Данные меры позволят увеличить предложение экологически чистой и качественной сельскохозяйственной продукции, одновременно повышая качество, эффективность и конкурентоспособность сельскохозяйственной отрасли.
Согласно опубликованному в прошлом месяце 5-летнему плану "зеленого" развития сельского хозяйства (2021-2025 гг.), к 2025 году Китай добьется значительного прогресса в сельскохозяйственной отрасли путем повышения возможностей производства ключевой сельскохозяйственной продукции и обеспечения экологической безопасности сельскохозяйственного производства.
Мужчина на деревянном плоту в бамбуковой роще, провинция Чжэцзян, Китай - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября 2021, 13:53Россия-Китай: Главное
Зеленое золото. Как промышленная деревня стала образцом заботы об экологии
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала