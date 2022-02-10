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Китай намерен к 2025 году создать 11 тысяч экоферм
Китай намерен к 2025 году создать 11 тысяч экоферм - РИА Новости, 10.02.2022
Китай намерен к 2025 году создать 11 тысяч экоферм
Китай намерен к 2025 году по всей стране в целях содействия модернизации и "зеленому" развитию в сельскохозяйственной отрасли создать 1 тысяч экоферм... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:50
2022-02-10T15:50
2022-02-10T15:49
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китай
экономика
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МОСКВА, 10 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай намерен к 2025 году по всей стране в целях содействия модернизации и "зеленому" развитию в сельскохозяйственной отрасли создать 1 тысяч экоферм государственного значения и 10 тысяч экоферм местного уровня.Об этом говорится в руководстве, опубликованном сегодня Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР.Экофермы будут представлять собой сельскохозяйственные производственно-хозяйственные субъекты, нацеленные на максимальное устойчивое производство и стремящиеся соответствовать ресурсам, быть экологически чистыми и гарантировать безопасность продуктов питания, говорится в руководстве.Кроме того, страна рассчитывает создать современные и эффективные субъекты рынка, содействовать внедрению конкретных технических решений, а также изучить и разработать политику поддержки экологически рационального ведения сельского хозяйства, отмечается в документе.Данные меры позволят увеличить предложение экологически чистой и качественной сельскохозяйственной продукции, одновременно повышая качество, эффективность и конкурентоспособность сельскохозяйственной отрасли.Согласно опубликованному в прошлом месяце 5-летнему плану "зеленого" развития сельского хозяйства (2021-2025 гг.), к 2025 году Китай добьется значительного прогресса в сельскохозяйственной отрасли путем повышения возможностей производства ключевой сельскохозяйственной продукции и обеспечения экологической безопасности сельскохозяйственного производства.
https://ria.ru/20211228/energetika-1765825979.html
https://ria.ru/20211103/ekologiya-1757540452.html
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китай, экономика
МОСКВА, 10 фев - Проект "Россия-Китай: Главное".
Китай намерен к 2025 году по всей стране в целях содействия модернизации и "зеленому" развитию в сельскохозяйственной отрасли создать 1 тысяч экоферм государственного значения и 10 тысяч экоферм местного уровня.
Об этом говорится в руководстве, опубликованном сегодня Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР.
Экофермы будут представлять собой сельскохозяйственные производственно-хозяйственные субъекты, нацеленные на максимальное устойчивое производство и стремящиеся соответствовать ресурсам, быть экологически чистыми и гарантировать безопасность продуктов питания, говорится в руководстве.
Кроме того, страна рассчитывает создать современные и эффективные субъекты рынка, содействовать внедрению конкретных технических решений, а также изучить и разработать политику поддержки экологически рационального ведения сельского хозяйства, отмечается в документе.
Данные меры позволят увеличить предложение экологически чистой и качественной сельскохозяйственной продукции, одновременно повышая качество, эффективность и конкурентоспособность сельскохозяйственной отрасли.
Согласно опубликованному в прошлом месяце 5-летнему плану "зеленого" развития сельского хозяйства (2021-2025 гг.), к 2025 году Китай
добьется значительного прогресса в сельскохозяйственной отрасли путем повышения возможностей производства ключевой сельскохозяйственной продукции и обеспечения экологической безопасности сельскохозяйственного производства.