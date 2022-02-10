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Россия не должна недооценивать единство НАТО и ЕС, заявил канцлер ФРГ
Россия не должна недооценивать единство НАТО и ЕС, заявил канцлер ФРГ - РИА Новости, 10.02.2022
Россия не должна недооценивать единство НАТО и ЕС, заявил канцлер ФРГ
Россия не должна недооценивать решимость и единство НАТО и ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T20:59
2022-02-10T20:59
дмитрий песков
россия
восточная европа
киев
нато
олаф шольц
германия
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Россия не должна недооценивать решимость и единство НАТО и ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь для России очень тяжелые экономические, политические и стратегические последствия. Мы ожидаем от России четких шагов, чтобы снизить текущее напряжение в регионе. Деэскалация - это требование времени", - заявил Шольц на пресс-конференции перед встречей с премьер-министрами прибалтийских стран.Он добавил, что в то же время страны Европы готовы к серьёзному диалогу с Россией о безопасности на континенте, НАТО, по его словам, передала "конкретные предложения". Он отметил, что в этих двух компонентах заключается двойственная стратегия стран Запада в отношении России."В эту критическую для нас всех ситуацию Россия не должна недооценивать наши решимость и единство - как партнеров в ЕС, как союзников в НАТО. Я хочу четко сказать: мы очень серьезно относимся к обеспокоенностям наших союзников", - добавил канцлер.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220210/bezopasnost-1772148300.html
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россия
восточная европа
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дмитрий песков, россия, восточная европа, киев, нато, олаф шольц, германия
20:59 10.02.2022
 
Россия не должна недооценивать единство НАТО и ЕС, заявил канцлер ФРГ

Канцлер ФРГ Шольц: Россия не должна недооценивать решимость и единство НАТО и ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Россия не должна недооценивать решимость и единство НАТО и ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь для России очень тяжелые экономические, политические и стратегические последствия. Мы ожидаем от России четких шагов, чтобы снизить текущее напряжение в регионе. Деэскалация - это требование времени", - заявил Шольц на пресс-конференции перед встречей с премьер-министрами прибалтийских стран.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 18:52
Россия готовит ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Путин
Он добавил, что в то же время страны Европы готовы к серьёзному диалогу с Россией о безопасности на континенте, НАТО, по его словам, передала "конкретные предложения". Он отметил, что в этих двух компонентах заключается двойственная стратегия стран Запада в отношении России.
"В эту критическую для нас всех ситуацию Россия не должна недооценивать наши решимость и единство - как партнеров в ЕС, как союзников в НАТО. Я хочу четко сказать: мы очень серьезно относимся к обеспокоенностям наших союзников", - добавил канцлер.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 15:54
В Сербии заявили о развале Запада на два лагеря из-за России
 
Дмитрий ПесковРоссияВосточная ЕвропаКиевНАТООлаф ШольцГермания
 
 
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