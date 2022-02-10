Россия не должна недооценивать единство НАТО и ЕС, заявил канцлер ФРГ
Канцлер ФРГ Шольц: Россия не должна недооценивать решимость и единство НАТО и ЕС
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Россия не должна недооценивать решимость и единство НАТО и ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Дальнейшая агрессия России против Украины будет иметь для России очень тяжелые экономические, политические и стратегические последствия. Мы ожидаем от России четких шагов, чтобы снизить текущее напряжение в регионе. Деэскалация - это требование времени", - заявил Шольц на пресс-конференции перед встречей с премьер-министрами прибалтийских стран.
"В эту критическую для нас всех ситуацию Россия не должна недооценивать наши решимость и единство - как партнеров в ЕС, как союзников в НАТО. Я хочу четко сказать: мы очень серьезно относимся к обеспокоенностям наших союзников", - добавил канцлер.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.