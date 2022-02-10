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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220210/eaes-1772102881.html
События в Казахстане никак не повлияли на деятельность ЕАЭС, заявили в МИД
События в Казахстане никак не повлияли на деятельность ЕАЭС, заявили в МИД - РИА Новости, 10.02.2022
События в Казахстане никак не повлияли на деятельность ЕАЭС, заявили в МИД
Январские события в Казахстане никак не отразились на работе ЕАЭС, сказал в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:53
2022-02-10T15:53
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
россия
евразийский экономический союз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Январские события в Казахстане никак не отразились на работе ЕАЭС, сказал в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов."На работе объединения события в Казахстане никак не отразились. Организация работает в обычном режиме, ее повестка традиционно насыщенна. После оперативного утверждения нового правительства Республики были актуализированы составы органов ЕАЭС: Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Евразийского межправительственного совета (ЕМС), очередное заседание которого готовится принять Нур-Султан в конце февраля", - сказал Евдокимов.Дипломат отметил, что произошедшее в ряде регионов Казахстана стало попыткой реализовать сценарий так называемых "цветных революций" в целях подрыва основ государственности этой страны.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
https://ria.ru/20220107/demokratiya-1766913939.html
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в мире, казахстан, россия, евразийский экономический союз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:53 10.02.2022
 
События в Казахстане никак не повлияли на деятельность ЕАЭС, заявили в МИД

Глава департамента МИД Евдокимов: события в Казахстане не повлияли на деятельность ЕАЭС

© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанкПострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Расул Назыров
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Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Январские события в Казахстане никак не отразились на работе ЕАЭС, сказал в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.
"На работе объединения события в Казахстане никак не отразились. Организация работает в обычном режиме, ее повестка традиционно насыщенна. После оперативного утверждения нового правительства Республики были актуализированы составы органов ЕАЭС: Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Евразийского межправительственного совета (ЕМС), очередное заседание которого готовится принять Нур-Султан в конце февраля", - сказал Евдокимов.
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Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанРоссияЕвразийский экономический союзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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