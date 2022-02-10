События в Казахстане никак не повлияли на деятельность ЕАЭС, заявили в МИД
Глава департамента МИД Евдокимов: события в Казахстане не повлияли на деятельность ЕАЭС
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Январские события в Казахстане никак не отразились на работе ЕАЭС, сказал в интервью РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.
"На работе объединения события в Казахстане никак не отразились. Организация работает в обычном режиме, ее повестка традиционно насыщенна. После оперативного утверждения нового правительства Республики были актуализированы составы органов ЕАЭС: Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Евразийского межправительственного совета (ЕМС), очередное заседание которого готовится принять Нур-Султан в конце февраля", - сказал Евдокимов.
Дипломат отметил, что произошедшее в ряде регионов Казахстана стало попыткой реализовать сценарий так называемых "цветных революций" в целях подрыва основ государственности этой страны.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение также предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе.
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.