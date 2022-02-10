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Десятки новых дорог откроют в Подмосковье в 2022 году
Десятки новых дорог откроют в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 10.02.2022
Десятки новых дорог откроют в Подмосковье в 2022 году
Движение по десяткам новых дорог запустится в Московской области в 2022 году. В их числе Северный обход Лобни, улица Туполева в Жуковском и другие. Об этом... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T19:51
2022-02-10T19:51
2022-02-10T19:51
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Движение по десяткам новых дорог запустится в Московской области в 2022 году. В их числе Северный обход Лобни, улица Туполева в Жуковском и другие. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал во время совещания с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, сообщил телеканал "360".Одним из самых важных проектов глава региона назвал модернизацию трассы М5 "Урал". Работы ведутся в рамках президентского проекта. По словам губернатора, их должны завершить до конца года.Кроме того, во втором квартале этого года начнутся работы на проблемном участке ЦКАД в Вяземах, будет ускорено строительство Володарского, Путилковского, Афанасьевского, Пироговского шоссе, дороги от Осташковского шоссе до деревни Ульяновки, Октябрьского проспекта в Люберцах.Сдать в эксплуатацию в этом году должны 30 новых дорог. Среди них дорога из Лобни в аэропорт Шереметьево, улица Туполева в Жуковском, первый этап Северного обхода Лобни.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости
. Движение по десяткам новых дорог запустится в Московской области в 2022 году. В их числе Северный обход Лобни, улица Туполева в Жуковском и другие. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев рассказал во время совещания с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, сообщил телеканал "360"
.
Одним из самых важных проектов глава региона назвал модернизацию трассы М5 "Урал". Работы ведутся в рамках президентского проекта. По словам губернатора, их должны завершить до конца года.
Кроме того, во втором квартале этого года начнутся работы на проблемном участке ЦКАД в Вяземах, будет ускорено строительство Володарского, Путилковского, Афанасьевского, Пироговского шоссе, дороги от Осташковского шоссе до деревни Ульяновки, Октябрьского проспекта в Люберцах.
Сдать в эксплуатацию в этом году должны 30 новых дорог. Среди них дорога из Лобни в аэропорт Шереметьево, улица Туполева в Жуковском, первый этап Северного обхода Лобни.