https://ria.ru/20220210/donbass-1772037343.html

Радикалы уезжают из Харькова, опасаясь провала наступления, заявили в ЛНР

Радикалы уезжают из Харькова, опасаясь провала наступления, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.02.2022

Радикалы уезжают из Харькова, опасаясь провала наступления, заявили в ЛНР

Украинские радикалы уезжают из Харькова, опасаясь провала наступления в Донбассе, заявил журналистам на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T11:57

2022-02-10T11:57

2022-02-10T14:48

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луганская народная республика

харьков

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ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Украинские радикалы уезжают из Харькова, опасаясь провала наступления в Донбассе, заявил журналистам на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.Ранее в ЛНР заявляли о низком морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих, несущих службу в Донбассе."Несмотря на громкие заявления украинских националистов о необходимости решения конфликта силовым путем, радикалы не верят в успех подготавливаемой (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским и его командой так называемой освободительной военной кампании", — сказал Микужис.Он уточнил, что, по данным агентурной разведки ЛНР, за последние десять дней численность националистических организаций Харькова существенно сократилась."Члены этих группировок, опасаясь, что в случае провала наступательной операции их настигнет месть населения, подготавливают себе новые места для проживания, в частности в Закарпатской области. Члены семей большинства радикалов уже выехали из Харькова и там осваиваются", — дополнил офицер пресс-службы.

https://ria.ru/20220210/desantniki-1772035468.html

https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1769000765.html

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в мире, закарпатская область, луганская народная республика, харьков