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Радикалы уезжают из Харькова, опасаясь провала наступления, заявили в ЛНР
Радикалы уезжают из Харькова, опасаясь провала наступления, заявили в ЛНР - РИА Новости, 10.02.2022
Радикалы уезжают из Харькова, опасаясь провала наступления, заявили в ЛНР
Украинские радикалы уезжают из Харькова, опасаясь провала наступления в Донбассе, заявил журналистам на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:57
2022-02-10T14:48
в мире
закарпатская область
луганская народная республика
харьков
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ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Украинские радикалы уезжают из Харькова, опасаясь провала наступления в Донбассе, заявил журналистам на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.Ранее в ЛНР заявляли о низком морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих, несущих службу в Донбассе."Несмотря на громкие заявления украинских националистов о необходимости решения конфликта силовым путем, радикалы не верят в успех подготавливаемой (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским и его командой так называемой освободительной военной кампании", — сказал Микужис.Он уточнил, что, по данным агентурной разведки ЛНР, за последние десять дней численность националистических организаций Харькова существенно сократилась."Члены этих группировок, опасаясь, что в случае провала наступательной операции их настигнет месть населения, подготавливают себе новые места для проживания, в частности в Закарпатской области. Члены семей большинства радикалов уже выехали из Харькова и там осваиваются", — дополнил офицер пресс-службы.
https://ria.ru/20220210/desantniki-1772035468.html
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в мире, закарпатская область, луганская народная республика, харьков
11:57 10.02.2022 (обновлено: 14:48 10.02.2022)
 
Радикалы уезжают из Харькова, опасаясь провала наступления, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что радикалы уезжают из Харькова, опасаясь провала наступления в Донбассе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУчения сил территориальной обороны Украины в Харькове
Учения сил территориальной обороны Украины в Харькове - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Учения сил территориальной обороны Украины в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 фев — РИА Новости. Украинские радикалы уезжают из Харькова, опасаясь провала наступления в Донбассе, заявил журналистам на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Антон Микужис.
Ранее в ЛНР заявляли о низком морально-психологическом состоянии украинских военнослужащих, несущих службу в Донбассе.
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"Несмотря на громкие заявления украинских националистов о необходимости решения конфликта силовым путем, радикалы не верят в успех подготавливаемой (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским и его командой так называемой освободительной военной кампании", — сказал Микужис.
Он уточнил, что, по данным агентурной разведки ЛНР, за последние десять дней численность националистических организаций Харькова существенно сократилась.
"Члены этих группировок, опасаясь, что в случае провала наступательной операции их настигнет месть населения, подготавливают себе новые места для проживания, в частности в Закарпатской области. Члены семей большинства радикалов уже выехали из Харькова и там осваиваются", — дополнил офицер пресс-службы.
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