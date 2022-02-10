https://ria.ru/20220210/dizel-1771938216.html
Ничего личного: CША начали скупать дизель из России
Ничего личного: CША начали скупать дизель из России - РИА Новости, 10.02.2022
Ничего личного: CША начали скупать дизель из России
Экспорт дизельного топлива за океан обновил трехлетний максимум. Спрос на пике, но собственных ресурсов США не хватает. Другим поставщикам предложить тоже... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:00
2022-02-10T08:00
2022-02-10T12:55
экономика
сша
россия
северный поток — 2
природный газ
дт (дизельное топливо)
нефть
энергетический кризис
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Экспорт дизельного топлива за океан обновил трехлетний максимум. Спрос на пике, но собственных ресурсов США не хватает. Другим поставщикам предложить тоже нечего: Европа застряла в энергокризисе, а Канада прикрыла последний НПЗ. Почему политическая напряженность не мешает торговле, выясняло РИА Новости.Негде взятьВ декабре и январе американцы нарастили поставки СПГ в Европу до рекордных значений, сделав это направление ключевым. Вашингтон пообещал также компенсировать нехватку российского газа в случае санкций.Однако проблемы и в США — с дизельным топливом. Спрос резко вырос осенью. Зимой потребовалось еще больше — из-за холодов на северо-востоке. Причем дизтопливо нужно не только транспорту, его используют в буровых установках при добыче сланцевой нефти, в электрогенераторах, а также для обогрева домов.Солидные объемы поступали из Канады, но там НПЗ закрыли еще в начале пандемии.Как отмечает агентство Bloomberg, предварительно забронировали два танкера для перевозки из Европы на Восточное побережье США более миллиона баррелей дизтоплива со сверхнизким содержанием серы. "Возможно, ажиотажный спрос из-за погоды и побудит трейдеров отдать часть баррелей. Однако в ЕС тоже дефицит", — сказал Bloomberg по этому поводу Стив Сойер, директор по переработке в Facts Global Energy.Запасы иссяклиПо данным Управления энергетической информации США (EIA), сейчас запасы дистиллятного топлива на Восточном побережье — на шестилетнем минимуме. При этом уже в октябре цены достигли уровня 2014-го.За помощью пришлось обращаться к России. В конце ноября, сообщает Vortexa, в США прибыли четыре танкера с двумя миллионами баррелей дизтоплива на борту (максимум с 2018-го)."У России намного больше возможностей для поставок, чем у других европейских НПЗ, благодаря доступу к дешевому природному газу", — констатирует Клэй Сейгл, управляющий директор Vortexa в Хьюстоне. По его словам, такой большой импорт бывает нечасто.Ничего личногоПока Вашингтон угрожает "адскими санкциями" и решает, что делать с "российской агрессией" на Украине, на подходе — новые поставки. По данным Vortexa, в феврале США приобретут порядка полутора миллионов баррелей дизельного топлива: 22% общего импорта в январе — феврале.Американцы впадают в зависимость и от российской нефти. Уже в 2020-м Москва, потеснив Эр-Рияд, резко сокративший экспорт, чтобы восстановить баланс на рынке, вышла на второе место среди поставщиков США.Несколько лет назад американские НПЗ лишились сырья из Венесуэлы: Дональд Трамп наложил санкции на Petroleos de Venezuela. А поскольку предприятия на мексиканском побережье ориентированы на нефть тяжелых сортов, взять ее теперь практически негде — только в России.Собственно, и дизельный парадокс сложился из-за особенностей добычи и переработки.Таким образом, заключает аналитик, правительство США собственными руками загнало национальную индустрию в угол. Зависимость от российской нефти достигла рекордного уровня, несмотря на ухудшение межгосударственных отношений, указывают и в S&P Global Platts.С одной стороны, Вашингтон выступает за энергетическую самостоятельность и предостерегает Европу от чрезмерного влияния Москвы. С другой — покупает у "противника" нефтепродуктов больше, чем когда-либо. Стремление остановить "Северный поток — 2" и угрозы новых санкций роли практически не играют. Рынок диктует правила вне политики, и им приходится следовать.
https://ria.ru/20211022/toplivo-1755720048.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220114/tseny-na-gaz-1767930106.html
https://ria.ru/20210914/oil-1749875505.html
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экономика, сша, россия, северный поток — 2, природный газ, дт (дизельное топливо), нефть, энергетический кризис , европа, bloomberg l.p.
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Экспорт дизельного топлива за океан обновил трехлетний максимум. Спрос на пике, но собственных ресурсов США не хватает. Другим поставщикам предложить тоже нечего: Европа застряла в энергокризисе, а Канада прикрыла последний НПЗ. Почему политическая напряженность не мешает торговле, выясняло РИА Новости.
Негде взять
В декабре и январе американцы нарастили поставки СПГ в Европу до рекордных значений, сделав это направление ключевым. Вашингтон пообещал также компенсировать нехватку российского газа в случае санкций.
Однако проблемы и в США — с дизельным топливом. Спрос резко вырос осенью. Зимой потребовалось еще больше — из-за холодов на северо-востоке. Причем дизтопливо нужно не только транспорту, его используют в буровых установках при добыче сланцевой нефти, в электрогенераторах, а также для обогрева домов.
В последние годы в США нефтеперерабатывающие мощности сильно сократили из-за низкой рентабельности. На днях остановились НПЗ Marathon Petroleum Corp в Галвестон-Бэй мощностью 593 тысячи баррелей в сутки и Valero Energy Corp в Техас-Сити (225 тысяч).
Солидные объемы поступали из Канады, но там НПЗ закрыли еще в начале пандемии.
Как отмечает агентство Bloomberg, предварительно забронировали два танкера для перевозки из Европы на Восточное побережье США более миллиона баррелей дизтоплива со сверхнизким содержанием серы. "Возможно, ажиотажный спрос из-за погоды и побудит трейдеров отдать часть баррелей. Однако в ЕС тоже дефицит", — сказал Bloomberg по этому поводу Стив Сойер, директор по переработке в Facts Global Energy.
Запасы иссякли
По данным Управления энергетической информации США (EIA), сейчас запасы дистиллятного топлива на Восточном побережье — на шестилетнем минимуме. При этом уже в октябре цены достигли уровня 2014-го.
За помощью пришлось обращаться к России. В конце ноября, сообщает Vortexa, в США прибыли четыре танкера с двумя миллионами баррелей дизтоплива на борту (максимум с 2018-го).
"У России намного больше возможностей для поставок, чем у других европейских НПЗ, благодаря доступу к дешевому природному газу", — констатирует Клэй Сейгл, управляющий директор Vortexa в Хьюстоне. По его словам, такой большой импорт бывает нечасто.
"Энергетический кризис, разразившийся зимой, бьет по всему миру. Взлет цен на голубое топливо привел к повышению и нефтяных котировок, поскольку есть риск перехода электростанций с газа на нефть. Путин пообещал дополнительные потоки газа в Европу, но этого пока не увидели. А все потому, что "Северный поток — 2" задерживается из-за разногласий в Германии. Россия же тем временем наращивает экспорт дизеля", — описывает ситуацию Bloomberg.
Ничего личного
Пока Вашингтон угрожает "адскими санкциями" и решает, что делать с "российской агрессией" на Украине, на подходе — новые поставки. По данным Vortexa, в феврале США приобретут порядка полутора миллионов баррелей дизельного топлива: 22% общего импорта в январе — феврале.
Американцы впадают в зависимость и от российской нефти. Уже в 2020-м Москва, потеснив Эр-Рияд, резко сокративший экспорт, чтобы восстановить баланс на рынке, вышла на второе место среди поставщиков США.
Несколько лет назад американские НПЗ лишились сырья из Венесуэлы: Дональд Трамп наложил санкции на Petroleos de Venezuela. А поскольку предприятия на мексиканском побережье ориентированы на нефть тяжелых сортов, взять ее теперь практически негде — только в России.
Собственно, и дизельный парадокс сложился из-за особенностей добычи и переработки.
"Из легкой сланцевой нефти много дизеля не получишь. А он востребован на американском рынке, и поэтому местные заводы импортировали тяжелую нефть из Венесуэлы. Объявили эмбарго, а спрос-то никуда не делся. Соответственно, выход нашли в России — покупают нефть, мазут и дизельное топливо", — говорит Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.
Таким образом, заключает аналитик, правительство США собственными руками загнало национальную индустрию в угол. Зависимость от российской нефти достигла рекордного уровня, несмотря на ухудшение межгосударственных отношений, указывают и в S&P Global Platts.
С одной стороны, Вашингтон выступает за энергетическую самостоятельность и предостерегает Европу от чрезмерного влияния Москвы. С другой — покупает у "противника" нефтепродуктов больше, чем когда-либо. Стремление остановить "Северный поток — 2" и угрозы новых санкций роли практически не играют. Рынок диктует правила вне политики, и им приходится следовать.