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https://ria.ru/20220210/diplomaty-1772021669.html
Мишустин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Мишустин поздравил дипломатов с профессиональным праздником - РИА Новости, 10.02.2022
Мишустин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении с Днем дипломатического работника отметил, что российские дипломаты ведут активную работу по продвижению... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:00
2022-02-10T11:00
владимир путин
евразийский экономический союз
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении с Днем дипломатического работника отметил, что российские дипломаты ведут активную работу по продвижению интересов РФ на международной арене, сообщается на сайте кабмина."Отечественная внешнеполитическая служба ведёт активную работу по продвижению интересов России на международной арене, вносит значимый вклад в обеспечение благоприятных международных условий для поступательного развития национальной экономики и повышения благосостояния граждан нашей страны", - говорится в телеграмме.Мишустин отметил, что в число безусловных приоритетов деятельности МИД входит углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза и реализация инициативы президента РФ Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнёрства."На направлении экономической дипломатии важное значение имеет содействие расширению географии торгово-инвестиционных связей, стимулирование иностранных капиталовложений в российскую экономику и укрепление позиций отечественных компаний на мировых рынках. По-прежнему востребовано упрочение многогранных связей с Русским миром, продвижение русского языка и российской культуры, активизация гуманитарных обменов", - добавил российский премьер.Мишустин выразил уверенность, что коллектив МИД РФ, сотрудники дипломатических и консульских представительств будут и впредь успешно и эффективно решать масштабные задачи на внешнеполитическом направлении. Он пожелал дипломатам крепкого здоровья, благополучия, новых свершений в труде на благо страны.
https://ria.ru/20220210/diplomaty-1771628876.html
https://ria.ru/20220209/rossiya-1771931491.html
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владимир путин, евразийский экономический союз, россия, общество, михаил мишустин
11:00 10.02.2022
 
Мишустин поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Премьер Мишустин: дипломаты ведут активную работу по продвижению российских интересов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении с Днем дипломатического работника отметил, что российские дипломаты ведут активную работу по продвижению интересов РФ на международной арене, сообщается на сайте кабмина.
"Отечественная внешнеполитическая служба ведёт активную работу по продвижению интересов России на международной арене, вносит значимый вклад в обеспечение благоприятных международных условий для поступательного развития национальной экономики и повышения благосостояния граждан нашей страны", - говорится в телеграмме.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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День дипломатического работника в РФ
Мишустин отметил, что в число безусловных приоритетов деятельности МИД входит углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза и реализация инициативы президента РФ Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнёрства.
"На направлении экономической дипломатии важное значение имеет содействие расширению географии торгово-инвестиционных связей, стимулирование иностранных капиталовложений в российскую экономику и укрепление позиций отечественных компаний на мировых рынках. По-прежнему востребовано упрочение многогранных связей с Русским миром, продвижение русского языка и российской культуры, активизация гуманитарных обменов", - добавил российский премьер.
Мишустин выразил уверенность, что коллектив МИД РФ, сотрудники дипломатических и консульских представительств будут и впредь успешно и эффективно решать масштабные задачи на внешнеполитическом направлении. Он пожелал дипломатам крепкого здоровья, благополучия, новых свершений в труде на благо страны.
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Владимир ПутинЕвразийский экономический союзРоссияОбществоМихаил Мишустин
 
 
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