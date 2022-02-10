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Гатилов готов к диалогу с новым постпредом США при ООН в Женеве
Гатилов готов к диалогу с новым постпредом США при ООН в Женеве - РИА Новости, 10.02.2022
Гатилов готов к диалогу с новым постпредом США при ООН в Женеве
Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил в интервью РИА Новости, что готов поддерживать прямой и взаимоуважительный... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:44
2022-02-10T08:44
2022-02-10T09:20
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил в интервью РИА Новости, что готов поддерживать прямой и взаимоуважительный диалог с новым постпредом США при ООН в Женеве."С послом (США при женевском отделении ООН – ред.) Батшебой Нилл Крокер, приступившей к исполнению обязанностей во второй половине января, мы пока непосредственно не общались. Естественно, я настроен поддерживать с ней регулярный, прямой и взаимоуважительный диалог", - сказал он.По его словам, Москва настроена и готова к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству практически со всеми делегациями."Даже на фоне антироссийских выпадов мы стремимся работать в интересах снижения градуса бессмысленной полемики по сюжетам, не относящимся к мандатам женевских организаций. Их широкая повестка дня создает обширное поле для конструктивного взаимодействия, совпадения интересов и приоритетов. Реализуем имеющиеся возможности в контактах с США и всеми другими заинтересованными странами", - добавил Гатилов.Читайте полный текст интервью >>
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в мире, сша, москва, оон, геннадий гатилов
08:44 10.02.2022 (обновлено: 09:20 10.02.2022)
Гатилов готов к диалогу с новым постпредом США при ООН в Женеве
Постпред Гатилов готов на уважительный диалог с новым постпредом США при ООН в Женеве