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Гатилов готов к диалогу с новым постпредом США при ООН в Женеве
Гатилов готов к диалогу с новым постпредом США при ООН в Женеве - РИА Новости, 10.02.2022
Гатилов готов к диалогу с новым постпредом США при ООН в Женеве
Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил в интервью РИА Новости, что готов поддерживать прямой и взаимоуважительный... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:44
2022-02-10T09:20
в мире
сша
москва
оон
геннадий гатилов
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил в интервью РИА Новости, что готов поддерживать прямой и взаимоуважительный диалог с новым постпредом США при ООН в Женеве."С послом (США при женевском отделении ООН – ред.) Батшебой Нилл Крокер, приступившей к исполнению ‎обязанностей во второй половине января, мы пока непосредственно не ‎общались. Естественно, я настроен поддерживать с ней регулярный, ‎прямой и взаимоуважительный диалог", - сказал он.‎По его словам, Москва настроена и готова к ‎конструктивному взаимодействию и сотрудничеству практически со ‎всеми делегациями."Даже на фоне антироссийских выпадов мы ‎стремимся работать в интересах снижения градуса бессмысленной ‎полемики по сюжетам, не относящимся к мандатам женевских ‎организаций. Их широкая повестка дня создает обширное поле для ‎конструктивного взаимодействия, совпадения интересов и приоритетов. ‎Реализуем имеющиеся возможности в контактах с США и всеми ‎другими заинтересованными странами", - добавил Гатилов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220210/diplomatiya-1771994745.html
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в мире, сша, москва, оон, геннадий гатилов
08:44 10.02.2022 (обновлено: 09:20 10.02.2022)
 
Гатилов готов к диалогу с новым постпредом США при ООН в Женеве

Постпред Гатилов готов на ‎уважительный диалог с новым постпредом США при ООН в Женеве

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил в интервью РИА Новости, что готов поддерживать прямой и взаимоуважительный диалог с новым постпредом США при ООН в Женеве.
"С послом (США при женевском отделении ООН – ред.) Батшебой Нилл Крокер, приступившей к исполнению ‎обязанностей во второй половине января, мы пока непосредственно не ‎общались. Естественно, я настроен поддерживать с ней регулярный, ‎прямой и взаимоуважительный диалог", - сказал он.‎
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
08:16
Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз, заявил Гатилов
По его словам, Москва настроена и готова к ‎конструктивному взаимодействию и сотрудничеству практически со ‎всеми делегациями.
"Даже на фоне антироссийских выпадов мы ‎стремимся работать в интересах снижения градуса бессмысленной ‎полемики по сюжетам, не относящимся к мандатам женевских ‎организаций. Их широкая повестка дня создает обширное поле для ‎конструктивного взаимодействия, совпадения интересов и приоритетов. ‎Реализуем имеющиеся возможности в контактах с США и всеми ‎другими заинтересованными странами", - добавил Гатилов.
Читайте полный текст интервью >>
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 05:53
Посольство России приветствовало желание США обсудить гарантии безопасности
 
В миреСШАМоскваООНГеннадий Гатилов
 
 
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