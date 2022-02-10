https://ria.ru/20220210/diplomatiya-1771997783.html

Гатилов готов к диалогу с новым постпредом США при ООН в Женеве

Гатилов готов к диалогу с новым постпредом США при ООН в Женеве - РИА Новости, 10.02.2022

Гатилов готов к диалогу с новым постпредом США при ООН в Женеве

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил в интервью РИА Новости, что готов поддерживать прямой и взаимоуважительный... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:44

2022-02-10T08:44

2022-02-10T09:20

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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил в интервью РИА Новости, что готов поддерживать прямой и взаимоуважительный диалог с новым постпредом США при ООН в Женеве."С послом (США при женевском отделении ООН – ред.) Батшебой Нилл Крокер, приступившей к исполнению ‎обязанностей во второй половине января, мы пока непосредственно не ‎общались. Естественно, я настроен поддерживать с ней регулярный, ‎прямой и взаимоуважительный диалог", - сказал он.‎По его словам, Москва настроена и готова к ‎конструктивному взаимодействию и сотрудничеству практически со ‎всеми делегациями."Даже на фоне антироссийских выпадов мы ‎стремимся работать в интересах снижения градуса бессмысленной ‎полемики по сюжетам, не относящимся к мандатам женевских ‎организаций. Их широкая повестка дня создает обширное поле для ‎конструктивного взаимодействия, совпадения интересов и приоритетов. ‎Реализуем имеющиеся возможности в контактах с США и всеми ‎другими заинтересованными странами", - добавил Гатилов.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220210/diplomatiya-1771994745.html

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