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Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз, заявил Гатилов
Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз, заявил Гатилов - РИА Новости, 10.02.2022
Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз, заявил Гатилов
Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз введения новых санкций в связи с ситуацией на Украине, но без учета важных для Москвы тем это будет... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:16
2022-02-10T09:25
сша
россия
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз введения новых санкций в связи с ситуацией на Украине, но без учета важных для Москвы тем это будет затруднительно, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Наше желание вести переговоры с США по проблемам международной ‎и европейской безопасности не зависит от санкционных угроз со ‎стороны Вашингтона. Главное, чего мы сейчас ждём – это чёткие ответы ‎США и НАТО на наши документы по гарантиям безопасности", - сказал он."То, что ‎мы уже получили, мы внимательно изучаем и анализируем, в том числе ‎чтобы определить степень готовности противоположной стороны к ‎серьёзному предметному и конструктивному разговору по всему ‎комплексу наших предложений", - добавил дипломат.По словам Гатилова, на данный момент приоритетные для ‎России темы о нерасширении НАТО, неразмещении ударных ‎систем вооружений в соседних с Россией странах и возвращение НАТО ‎к конфигурации 1997 года "не получили должной реакции со стороны ‎США и НАТО"."Как уже было сказано президентом России Владимиром ‎Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, без их должного учёта ‎поступательное движение в сторону взаимоучета интересов в области ‎решения насущных проблем европейской безопасности крайне ‎затруднительно", - добавил постпред РФ.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220208/dialog-1771762564.html
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сша, россия, вашингтон (город), нато
08:16 10.02.2022 (обновлено: 09:25 10.02.2022)
 
Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз, заявил Гатилов

Постпред Гатилов: Россия готова продолжать диалог с США независимо от санкционных угроз

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз введения новых санкций в связи с ситуацией на Украине, но без учета важных для Москвы тем это будет затруднительно, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Наше желание вести переговоры с США по проблемам международной ‎и европейской безопасности не зависит от санкционных угроз со ‎стороны Вашингтона. Главное, чего мы сейчас ждём – это чёткие ответы ‎США и НАТО на наши документы по гарантиям безопасности", - сказал он.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 19:13
США готовы продолжать диалог с Россией, заявил постпред при ОБСЕ
"То, что ‎мы уже получили, мы внимательно изучаем и анализируем, в том числе ‎чтобы определить степень готовности противоположной стороны к ‎серьёзному предметному и конструктивному разговору по всему ‎комплексу наших предложений", - добавил дипломат.
По словам Гатилова, на данный момент приоритетные для ‎России темы о нерасширении НАТО, неразмещении ударных ‎систем вооружений в соседних с Россией странах и возвращение НАТО ‎к конфигурации 1997 года "не получили должной реакции со стороны ‎США и НАТО".
"Как уже было сказано президентом России Владимиром ‎Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, без их должного учёта ‎поступательное движение в сторону взаимоучета интересов в области ‎решения насущных проблем европейской безопасности крайне ‎затруднительно", - добавил постпред РФ.
Читайте полный текст интервью >>
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 01:26
Путин заявил, что диалог с США и НАТО по гарантиям безопасности не закончен
 
СШАРоссияВашингтон (город)НАТО
 
 
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