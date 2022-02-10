https://ria.ru/20220210/diplomatiya-1771994745.html

Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз, заявил Гатилов

Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз, заявил Гатилов - РИА Новости, 10.02.2022

Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз, заявил Гатилов

Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз введения новых санкций в связи с ситуацией на Украине, но без учета важных для Москвы тем это будет... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T08:16

2022-02-10T08:16

2022-02-10T09:25

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ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз введения новых санкций в связи с ситуацией на Украине, но без учета важных для Москвы тем это будет затруднительно, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Наше желание вести переговоры с США по проблемам международной ‎и европейской безопасности не зависит от санкционных угроз со ‎стороны Вашингтона. Главное, чего мы сейчас ждём – это чёткие ответы ‎США и НАТО на наши документы по гарантиям безопасности", - сказал он."То, что ‎мы уже получили, мы внимательно изучаем и анализируем, в том числе ‎чтобы определить степень готовности противоположной стороны к ‎серьёзному предметному и конструктивному разговору по всему ‎комплексу наших предложений", - добавил дипломат.По словам Гатилова, на данный момент приоритетные для ‎России темы о нерасширении НАТО, неразмещении ударных ‎систем вооружений в соседних с Россией странах и возвращение НАТО ‎к конфигурации 1997 года "не получили должной реакции со стороны ‎США и НАТО"."Как уже было сказано президентом России Владимиром ‎Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, без их должного учёта ‎поступательное движение в сторону взаимоучета интересов в области ‎решения насущных проблем европейской безопасности крайне ‎затруднительно", - добавил постпред РФ.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220208/dialog-1771762564.html

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сша, россия, вашингтон (город), нато