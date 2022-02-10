https://ria.ru/20220210/diplomatiya-1771994745.html
Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз, заявил Гатилов
Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз, заявил Гатилов - РИА Новости, 10.02.2022
Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз, заявил Гатилов
Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз введения новых санкций в связи с ситуацией на Украине, но без учета важных для Москвы тем это будет... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T08:16
2022-02-10T08:16
2022-02-10T09:25
сша
россия
вашингтон (город)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152451/30/1524513018_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0e6318d8c4e5a8c932055323be085bfb.jpg
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз введения новых санкций в связи с ситуацией на Украине, но без учета важных для Москвы тем это будет затруднительно, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов."Наше желание вести переговоры с США по проблемам международной и европейской безопасности не зависит от санкционных угроз со стороны Вашингтона. Главное, чего мы сейчас ждём – это чёткие ответы США и НАТО на наши документы по гарантиям безопасности", - сказал он."То, что мы уже получили, мы внимательно изучаем и анализируем, в том числе чтобы определить степень готовности противоположной стороны к серьёзному предметному и конструктивному разговору по всему комплексу наших предложений", - добавил дипломат.По словам Гатилова, на данный момент приоритетные для России темы о нерасширении НАТО, неразмещении ударных систем вооружений в соседних с Россией странах и возвращение НАТО к конфигурации 1997 года "не получили должной реакции со стороны США и НАТО"."Как уже было сказано президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, без их должного учёта поступательное движение в сторону взаимоучета интересов в области решения насущных проблем европейской безопасности крайне затруднительно", - добавил постпред РФ.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220208/dialog-1771762564.html
https://ria.ru/20220208/dialog-1771578045.html
сша
россия
вашингтон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152451/30/1524513018_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_0b479ed412cdc91d6f114f2e81485dc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, вашингтон (город), нато
08:16 10.02.2022 (обновлено: 09:25 10.02.2022)
Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз, заявил Гатилов
Постпред Гатилов: Россия готова продолжать диалог с США независимо от санкционных угроз
ЖЕНЕВА, 10 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия готова продолжать диалог с США независимо от угроз введения новых санкций в связи с ситуацией на Украине, но без учета важных для Москвы тем это будет затруднительно, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
"Наше желание вести переговоры с США
по проблемам международной и европейской безопасности не зависит от санкционных угроз со стороны Вашингтона
. Главное, чего мы сейчас ждём – это чёткие ответы США и НАТО
на наши документы по гарантиям безопасности", - сказал он.
"То, что мы уже получили, мы внимательно изучаем и анализируем, в том числе чтобы определить степень готовности противоположной стороны к серьёзному предметному и конструктивному разговору по всему комплексу наших предложений", - добавил дипломат.
По словам Гатилова, на данный момент приоритетные для России темы о нерасширении НАТО, неразмещении ударных систем вооружений в соседних с Россией
странах и возвращение НАТО к конфигурации 1997 года "не получили должной реакции со стороны США и НАТО".
"Как уже было сказано президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, без их должного учёта поступательное движение в сторону взаимоучета интересов в области решения насущных проблем европейской безопасности крайне затруднительно", - добавил постпред РФ.