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Экс-глава МКБ рассказал об упущенном шансе диалога между Россией и НАТО

Экс-глава МКБ рассказал об упущенном шансе диалога между Россией и НАТО - РИА Новости, 10.02.2022

Экс-глава МКБ рассказал об упущенном шансе диалога между Россией и НАТО

Возможность для нового диалога РФ-НАТО, которая имелась после речи российского президента Владимира Путина в Мюнхене, была упущена, несмотря на намерение... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T06:25

2022-02-10T06:25

2022-02-10T06:25

владимир путин

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БЕРЛИН, 10 фев – РИА Новости. Возможность для нового диалога РФ-НАТО, которая имелась после речи российского президента Владимира Путина в Мюнхене, была упущена, несмотря на намерение тогдашней главы германского правительства Ангелы Меркель развивать данную тему, рассказал в интервью РИА Новости экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик.Пятнадцать лет назад, 10 февраля 2007 года российский президент Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности – крупнейшей европейской и международной дискуссионной площадке для политиков, дипломатов и военных, которая традиционно проводится в баварской столице. В мюнхенской речи Путин подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, раскритиковал планы расширения НАТО и размещение в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны."Как и ожидалось, интерес участников Мюнхенской конференции по безопасности к речи президента Путина был очень значительным. Дискуссию (после выступления российского президента - ред.) открыл известный немецкий журналист. Он спросил президента, означает ли его речь "начало новой холодной войны". Этим вопросом он, к сожалению, определил сообщения немецкой и международной прессы в последующие дни. Это было очень прискорбно, потому что таким образом была упущена хорошая возможность. Канцлер Ангела Меркель выступала непосредственно перед президентом Путиным и предложила дальнейшее развитие отношений между НАТО и Россией. К сожалению, никто из участников не спросил канцлера, какие дальнейшие шаги она предполагает... Никто из участников не спросил президента Путина, что он думает о новом предложении канцлера. С моей точки зрения, это была упущенная возможность", - рассказал Тельчик.По его словам, в итоге обе стороны – и НАТО с США, и Россия – "на самом деле не использовали согласованные инструменты для обсуждения и разрешения прогнозируемых и реальных конфликтов на ранней стадии". Аналогичные претензии экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности предъявил и к ОБСЕ, которая "за редким исключением, не проводила обзорных конференций по согласованным целям и мерам Парижской хартии от ноября 1990 года на уровне министров иностранных дел - и лишь один раз на уровне глав государств и правительств", и к Совету Россия-НАТО, который "часто не собирался в течение многих лет, а если и собирался, то часто только на уровне послов, которые не могут принимать решения"."В течение многих лет не велось переговоров по разоружению и контролю над вооружениями, хотя существующие договоры расторгались в одностороннем порядке и разрабатывались новые системы вооружений", - указал Тельчик, призвав всех участников данных обсуждений сегодня "пойти навстречу друг к другу".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Проект договора между Россией и США, предоставленный Москвой, предполагает отказ Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших советских республик, а также от создания военных баз на территории постсоветских стран, которые не являются членами НАТО. Стороны также обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия; не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории; не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности; воздержаться от полетов тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба.В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 года должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент. Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников, и создать горячие линии для экстренных контактов.

https://ria.ru/20220210/rech-1771685462.html

https://ria.ru/20220210/rech-1771981006.html

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владимир путин, ангела меркель, россия, сша, нато, в мире