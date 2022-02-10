https://ria.ru/20220210/devochka-1772082248.html

В Тульской области госпитализировали девочку из-за упавшей сосульки

В Тульской области госпитализировали девочку из-за упавшей сосульки - РИА Новости, 10.02.2022

В Тульской области госпитализировали девочку из-за упавшей сосульки

Прокуратура в Тульской области проводит проверку после госпитализации 12-летней девочки, которой на голову упала сосулька, сообщило областное надзорное... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:39

2022-02-10T14:39

2022-02-10T14:39

происшествия

жкх

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Прокуратура в Тульской области проводит проверку после госпитализации 12-летней девочки, которой на голову упала сосулька, сообщило областное надзорное ведомство."Узловская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения ООО "УК Жилфонд" законодательства, обязывающего управляющие организации осуществлять очистку кровли от скопления снега, наледи и сосулек, обеспечивать безопасные условия проживания граждан. Поводом к проверке послужило падение сосульки на голову ребенку 12 лет с крыши многоквартирного дома... В настоящее время ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении. В областной прокуратуре уточнили РИА Новости, что пострадавшая - девочка.Сообщается, что 26 января и 7 февраля руководителю управляющей компании межрайонная прокуратура внесла представление с требованием почистить крыши, в том числе и крышу данного многоквартирного дома, но этого сделано не было. Прокурор вынес два постановления об административном правонарушении.По результатам проверки будут приняты дополнительные меры прокурорского реагирования, информирует прокуратура.СУСК России по региону в свою очередь сообщило о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. "В настоящее время следователями СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося, изъята документация, представляющая интерес для следствия, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе следствия будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке дома от снега и наледи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220210/naled-1772025488.html

https://ria.ru/20220208/sosulka-1771736138.html

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происшествия, жкх, россия, следственный комитет россии (ск рф), тульская область