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В Тульской области госпитализировали девочку из-за упавшей сосульки
В Тульской области госпитализировали девочку из-за упавшей сосульки - РИА Новости, 10.02.2022
В Тульской области госпитализировали девочку из-за упавшей сосульки
Прокуратура в Тульской области проводит проверку после госпитализации 12-летней девочки, которой на голову упала сосулька, сообщило областное надзорное... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T14:39
2022-02-10T14:39
происшествия
жкх
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Прокуратура в Тульской области проводит проверку после госпитализации 12-летней девочки, которой на голову упала сосулька, сообщило областное надзорное ведомство."Узловская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения ООО "УК Жилфонд" законодательства, обязывающего управляющие организации осуществлять очистку кровли от скопления снега, наледи и сосулек, обеспечивать безопасные условия проживания граждан. Поводом к проверке послужило падение сосульки на голову ребенку 12 лет с крыши многоквартирного дома... В настоящее время ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении. В областной прокуратуре уточнили РИА Новости, что пострадавшая - девочка.Сообщается, что 26 января и 7 февраля руководителю управляющей компании межрайонная прокуратура внесла представление с требованием почистить крыши, в том числе и крышу данного многоквартирного дома, но этого сделано не было. Прокурор вынес два постановления об административном правонарушении.По результатам проверки будут приняты дополнительные меры прокурорского реагирования, информирует прокуратура.СУСК России по региону в свою очередь сообщило о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. "В настоящее время следователями СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося, изъята документация, представляющая интерес для следствия, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе следствия будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке дома от снега и наледи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220210/naled-1772025488.html
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россия
тульская область
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происшествия, жкх, россия, следственный комитет россии (ск рф), тульская область
14:39 10.02.2022
 
В Тульской области госпитализировали девочку из-за упавшей сосульки

В Тульской области госпитализировали 12-летнюю девочку из-за упавшей ей на голову сосульки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Прокуратура в Тульской области проводит проверку после госпитализации 12-летней девочки, которой на голову упала сосулька, сообщило областное надзорное ведомство.
"Узловская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения ООО "УК Жилфонд" законодательства, обязывающего управляющие организации осуществлять очистку кровли от скопления снега, наледи и сосулек, обеспечивать безопасные условия проживания граждан. Поводом к проверке послужило падение сосульки на голову ребенку 12 лет с крыши многоквартирного дома... В настоящее время ребенок госпитализирован", - говорится в сообщении. В областной прокуратуре уточнили РИА Новости, что пострадавшая - девочка.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
11:13
Жительница Самары пострадала от падения наледи
Сообщается, что 26 января и 7 февраля руководителю управляющей компании межрайонная прокуратура внесла представление с требованием почистить крыши, в том числе и крышу данного многоквартирного дома, но этого сделано не было. Прокурор вынес два постановления об административном правонарушении.
По результатам проверки будут приняты дополнительные меры прокурорского реагирования, информирует прокуратура.
СУСК России по региону в свою очередь сообщило о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. "В настоящее время следователями СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося, изъята документация, представляющая интерес для следствия, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе следствия будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке дома от снега и наледи", - говорится в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 17:36
В центре Москвы госпитализировали девушку после падения сосульки
 
ПроисшествияЖКХРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Тульская область
 
 
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