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Россияне стали чаще откладывать на черный день, но есть нюанс
Опрос показал, сколько россияне накопили на черный день - РИА Новости, 10.02.2022
Россияне стали чаще откладывать на черный день, но есть нюанс
Жители России стали чаще откладывать деньги, однако большинство из них считают, что средств хватит максимум на три месяца. Об этом пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T09:53
2022-02-10T09:53
россия
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жители России стали чаще откладывать деньги, однако большинство из них считают, что средств хватит максимум на три месяца. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного специалистами из компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие" совместно с исследовательским центром А2.Уточняется, что о наличии финансовой подушки на сегодня заявили 79 процентов респондентов. Причем в прошлом году таких людей было не больше половины. Большая часть опрошенных — 58,5 процента — смогли отложить до ста тысяч рублей. От ста до 300 тысяч накопили 38 процентов, от 300 тысяч до миллиона — два процента, а свыше миллиона — полтора процента.Что касается возможности прожить на отложенные деньги в случае потери дохода, то большинство россиян (62 процента) считают, что им хватит этих средств максимум на три месяца. Девятнадцати процентам накоплений будет достаточно на три-шесть месяцев, 15 процентам — на полгода-год, двум процентам — на год-три, столько же опрошенных считают, что финансовой подушки хватит более чем на три года.
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россия, общество
09:53 10.02.2022
 
Опрос показал, сколько россияне накопили на черный день

РБК: большинство россиян смогли отложить на черный день до ста тысяч рублей

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жители России стали чаще откладывать деньги, однако большинство из них считают, что средств хватит максимум на три месяца. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного специалистами из компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие" совместно с исследовательским центром А2.
Уточняется, что о наличии финансовой подушки на сегодня заявили 79 процентов респондентов. Причем в прошлом году таких людей было не больше половины. Большая часть опрошенных — 58,5 процента — смогли отложить до ста тысяч рублей. От ста до 300 тысяч накопили 38 процентов, от 300 тысяч до миллиона — два процента, а свыше миллиона — полтора процента.
Что касается возможности прожить на отложенные деньги в случае потери дохода, то большинство россиян (62 процента) считают, что им хватит этих средств максимум на три месяца. Девятнадцати процентам накоплений будет достаточно на три-шесть месяцев, 15 процентам — на полгода-год, двум процентам — на год-три, столько же опрошенных считают, что финансовой подушки хватит более чем на три года.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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