https://ria.ru/20220210/davis-1772046437.html

В возрасте 77 лет умерла "королева фанка" Бетти Дэвис

В возрасте 77 лет умерла "королева фанка" Бетти Дэвис - РИА Новости, 10.02.2022

В возрасте 77 лет умерла "королева фанка" Бетти Дэвис

На 78 году жизни умерла легендарная джазовая певица, "королева фанка" Бетти Дэвис, сообщает Rolling Stone со ссылкой на давнюю подругу исполнительницы Конни... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:55

2022-02-10T13:55

2022-02-10T13:57

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На 78 году жизни умерла легендарная джазовая певица, "королева фанка" Бетти Дэвис, сообщает Rolling Stone со ссылкой на давнюю подругу исполнительницы Конни Портис.Она также рассказала, что причиной смерти Бетти Дэвис стало онкологическое заболевание. Пик карьеры Дэвис пришелся на 1960-е и 1970-е годы. Хотя ее записи не имели коммерческого успеха (ни один из ее альбомов не попал в чарты), благодаря сильному и соблазнительному вокалу она оказала огромное влияние на развитие фанка, R&B, рока и хип-хопа.До того, как начать карьеру, в 1968 году Бетти Дэвис вышла замуж за джазового трубача Майлза Дэвиса. Этот брак продлился всего год. По словам певицы, причиной развода стал "буйный характер" супруга. Однако для музыканта эти отношения стали важным творческим этапом. Бетти познакомила Майлза с иконами рока того времени, в том числе гитаристом Джими Хендриксом, Cream и Sly Stone.Дебютный альбом артистки "Betty Davis" вышел в 1973 году. За ним последовали еще два "They Say I’m Different" (1974) и "Nasty Gal" (1975). Однако к концу 1970-х Дэвис оставила карьеру. В 2009 году лейбл Light in the Attic Records выпустил сборник Дэвис "Is It Love or Desire?" первоначально записанный в 1976-м. В 2017 году Филип Кокс создал документальный фильм о "королеве фанка" под названием "Betty – They Say I’m Different". А в 2019 году Бетти Дэвис выпустила впервые за 40 лет песню "A Little Bit Hot Tonight". Она же стала одной из ее последних работ. На новость о смерти певицы отреагировали многие ее поклонники, в том числе Ленни Кравиц. Он написал в твиттере: "Эта леди была модной до того, как это понятие стало модным. Ее музыкальное и личностное самовыражение не имело границ. А еще она оказала влияние на таких людей, как Майлз Дэвис и Джими Хендрикс. Достаточно. Покойся с миром, королева".

https://ria.ru/20220122/suaresh-1769014860.html

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новости культуры, музыка, джаз, лени кравиц, джими хендрикс