https://ria.ru/20220210/byudzhet-1772115950.html

Россию ждет "ошеломляюще" большая прибыль

Bloomberg подсчитал дополнительные доходы России от подорожания нефти - РИА Новости, 10.02.2022

Россию ждет "ошеломляюще" большая прибыль

В этом году российский бюджет может получить от 65 до 80 миллиардов долларов дополнительно от продажи нефти, считают аналитики Bloomberg. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T16:50

2022-02-10T16:50

2022-02-10T18:12

экономика

россия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В этом году российский бюджет может получить от 65 до 80 миллиардов долларов дополнительно от продажи нефти, считают аналитики Bloomberg.По подсчетам экономистов, если в этом году цены останутся на уровне 90 долларов за баррель, российский бюджет получит 65 миллиардов дополнительной прибыли. Если же стоимость топлива достигнет ста долларов, страна заработает "лишних" 73 — 80 миллиардов.При этом в рублевом эквиваленте прибыль может составить еще больше, так как российская национальная валюта несколько ослабла к доллару. Также положительно на доходах скажется подорожание газа, подчеркнули эксперты."Это увеличивает бюджетные резервы России как раз в нужное время для Кремля, обеспечивая больший буфер на случай кризиса из-за санкций", — пояснил аналитик Bloomberg по России Скотт Джонсон. По его словам, сверхприбыль в этом году будет "ошеломляюще большой".В свою очередь, экономист "Ренессанс Капитал" Софья Донец назвала российское бюджетное положение сверхстабильным."Даже при более скромных ценах на нефть его трудно скомпрометировать в текущей ситуации", — добавила она.По ее мнению, даже при цене нефти в 85 долларов баланс Фонда национального благосостояния, куда пойдет часть бюджетной сверхприбыли, за год вырастет в полтора раза.

https://ria.ru/20220209/sanktsii-1771902629.html

https://ria.ru/20220209/zarplata-1771946979.html

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экономика, россия