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Россию ждет "ошеломляюще" большая прибыль
Bloomberg подсчитал дополнительные доходы России от подорожания нефти - РИА Новости, 10.02.2022
Россию ждет "ошеломляюще" большая прибыль
В этом году российский бюджет может получить от 65 до 80 миллиардов долларов дополнительно от продажи нефти, считают аналитики Bloomberg. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:50
2022-02-10T16:50
2022-02-10T18:12
экономика
россия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В этом году российский бюджет может получить от 65 до 80 миллиардов долларов дополнительно от продажи нефти, считают аналитики Bloomberg.По подсчетам экономистов, если в этом году цены останутся на уровне 90 долларов за баррель, российский бюджет получит 65 миллиардов дополнительной прибыли. Если же стоимость топлива достигнет ста долларов, страна заработает "лишних" 73 — 80 миллиардов.При этом в рублевом эквиваленте прибыль может составить еще больше, так как российская национальная валюта несколько ослабла к доллару. Также положительно на доходах скажется подорожание газа, подчеркнули эксперты."Это увеличивает бюджетные резервы России как раз в нужное время для Кремля, обеспечивая больший буфер на случай кризиса из-за санкций", — пояснил аналитик Bloomberg по России Скотт Джонсон. По его словам, сверхприбыль в этом году будет "ошеломляюще большой".В свою очередь, экономист "Ренессанс Капитал" Софья Донец назвала российское бюджетное положение сверхстабильным."Даже при более скромных ценах на нефть его трудно скомпрометировать в текущей ситуации", — добавила она.По ее мнению, даже при цене нефти в 85 долларов баланс Фонда национального благосостояния, куда пойдет часть бюджетной сверхприбыли, за год вырастет в полтора раза.
https://ria.ru/20220209/sanktsii-1771902629.html
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экономика, россия
16:50 10.02.2022 (обновлено: 18:12 10.02.2022)
Bloomberg подсчитал дополнительные доходы России от подорожания нефти
Bloomberg: дорогая нефть принесет России дополнительно 80 миллиардов долларов в этом году
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
В этом году российский бюджет может получить от 65 до 80 миллиардов долларов дополнительно от продажи нефти, считают аналитики Bloomberg
.
По подсчетам экономистов, если в этом году цены останутся на уровне 90 долларов за баррель, российский бюджет получит 65 миллиардов дополнительной прибыли. Если же стоимость топлива достигнет ста долларов, страна заработает "лишних" 73 — 80 миллиардов.
При этом в рублевом эквиваленте прибыль может составить еще больше, так как российская национальная валюта несколько ослабла к доллару. Также положительно на доходах скажется подорожание газа, подчеркнули эксперты.
"Это увеличивает бюджетные резервы России
как раз в нужное время для Кремля, обеспечивая больший буфер на случай кризиса из-за санкций", — пояснил аналитик Bloomberg по России Скотт Джонсон. По его словам, сверхприбыль в этом году будет "ошеломляюще большой".
В свою очередь, экономист "Ренессанс Капитал
" Софья Донец назвала российское бюджетное положение сверхстабильным.
"Даже при более скромных ценах на нефть его трудно скомпрометировать в текущей ситуации", — добавила она.
По ее мнению, даже при цене нефти в 85 долларов баланс Фонда национального благосостояния, куда пойдет часть бюджетной сверхприбыли, за год вырастет в полтора раза.