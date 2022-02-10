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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220210/brilliant-1772068899.html
Редчайший черный бриллиант был продан на аукционе за 4,2 миллиона долларов
Редчайший черный бриллиант был продан на аукционе за 4,2 миллиона долларов - РИА Новости, 10.02.2022
Редчайший черный бриллиант был продан на аукционе за 4,2 миллиона долларов
Самый крупный ограненный алмаз в истории аукционов, черный бриллиант "Энигма" был продан на торгах Sotheby's, говорится на сайте аукционного дома. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:32
2022-02-10T16:32
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Самый крупный ограненный алмаз в истории аукционов, черный бриллиант "Энигма" был продан на торгах Sotheby's, говорится на сайте аукционного дома. Лот ушел за более чем 4,2 миллиона долларов. При этом покупатель расплатился криптовалютой. "Черный бриллиант "Энигма" весом 555,55 карата был продан за 3,1 миллион фунтов стерлингов или 4,2 миллиона долларов США. Покупатель решил заплатить в криптовалюте", — сообщили представители Sotheby's.Личность покупателя не уточняется.В 2006 году бриллиант внесли в Книгу рекордов Гиннеса, а также в регистр Gübelin и GIA как один из самых крупных ограненных алмазов. До аукциона "Энигма" находился в частной коллекции более 20 лет.
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новости культуры, sotheby's , сша, аукцион, стиль жизни
16:32 10.02.2022
 
Редчайший черный бриллиант был продан на аукционе за 4,2 миллиона долларов

Редчайший черный бриллиант "Энигма" был продан на аукционе за 4,2 миллиона долларов

© AFP 2022 / Giuseppe Cacace Бриллиант "Энигма"
Бриллиант Энигма - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AFP 2022 / Giuseppe Cacace
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Самый крупный ограненный алмаз в истории аукционов, черный бриллиант "Энигма" был продан на торгах Sotheby's, говорится на сайте аукционного дома.
Лот ушел за более чем 4,2 миллиона долларов. При этом покупатель расплатился криптовалютой.
"Черный бриллиант "Энигма" весом 555,55 карата был продан за 3,1 миллион фунтов стерлингов или 4,2 миллиона долларов США. Покупатель решил заплатить в криптовалюте", — сообщили представители Sotheby's.
Личность покупателя не уточняется.
В 2006 году бриллиант внесли в Книгу рекордов Гиннеса, а также в регистр Gübelin и GIA как один из самых крупных ограненных алмазов. До аукциона "Энигма" находился в частной коллекции более 20 лет.
Редчайший розовый бриллиант. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.11.2018
14 ноября 2018, 00:47
Редчайший розовый бриллиант продали на аукционе за $50,37 миллиона
 
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