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Редчайший черный бриллиант был продан на аукционе за 4,2 миллиона долларов
Редчайший черный бриллиант был продан на аукционе за 4,2 миллиона долларов - РИА Новости, 10.02.2022
Редчайший черный бриллиант был продан на аукционе за 4,2 миллиона долларов
Самый крупный ограненный алмаз в истории аукционов, черный бриллиант "Энигма" был продан на торгах Sotheby's, говорится на сайте аукционного дома. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T16:32
2022-02-10T16:32
2022-02-10T16:32
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Самый крупный ограненный алмаз в истории аукционов, черный бриллиант "Энигма" был продан на торгах Sotheby's, говорится на сайте аукционного дома. Лот ушел за более чем 4,2 миллиона долларов. При этом покупатель расплатился криптовалютой. "Черный бриллиант "Энигма" весом 555,55 карата был продан за 3,1 миллион фунтов стерлингов или 4,2 миллиона долларов США. Покупатель решил заплатить в криптовалюте", — сообщили представители Sotheby's.Личность покупателя не уточняется.В 2006 году бриллиант внесли в Книгу рекордов Гиннеса, а также в регистр Gübelin и GIA как один из самых крупных ограненных алмазов. До аукциона "Энигма" находился в частной коллекции более 20 лет.
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новости культуры, sotheby's , сша, аукцион, стиль жизни
Редчайший черный бриллиант был продан на аукционе за 4,2 миллиона долларов
Редчайший черный бриллиант "Энигма" был продан на аукционе за 4,2 миллиона долларов