13:54 10.02.2022 (обновлено: 14:23 10.02.2022)
Боррель ответил от имени стран ЕС на письмо Лаврова
Глава дипломатии ЕС Боррель ответил от имени стран ЕС на письмо Лаврова по безопасности
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ответил от имени стран союза на письмо главы МИД России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности.
"Я от имени членов Европейского союза ответил на письма, которые они получили от министра Лаврова. Напряженность и разногласия должны решаться через диалог и дипломатию", - написал Боррель в Twitter.
I replied on behalf of the EU Member States to the letters they received from Minister Lavrov.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 10, 2022
Tensions and disagreements must be resolved through dialogue and diplomacy.
We call on Russia to de-escalate and to reverse its military build-up in and around Ukraine and in Belarus.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.