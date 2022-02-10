https://ria.ru/20220210/blokirovka-1772076836.html

РКН предложил внесудебную блокировку ресурсов, пропагандирующих педофилию

РКН предложил внесудебную блокировку ресурсов, пропагандирующих педофилию - РИА Новости, 10.02.2022

РКН предложил внесудебную блокировку ресурсов, пропагандирующих педофилию

Роскомнадзор предлагает рассмотреть вопрос об установлении внесудебной блокировки материалов, пропагандирующих или оправдывающих педофилию, сообщил замглавы РКН РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T14:18

2022-02-10T14:18

2022-02-10T14:18

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Роскомнадзор предлагает рассмотреть вопрос об установлении внесудебной блокировки материалов, пропагандирующих или оправдывающих педофилию, сообщил замглавы РКН Вадим Субботин на заседании рабочей группы вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по подготовке комплексного проекта федерального закона о защите детей от сексуального насилия."Что касается совершенствования законодательства, я предложил бы законодательно закрепить запрет на пропаганду педофилии и распространение информации, которая содержит обоснование или оправдание осуществления действий сексуального порядка в отношении несовершеннолетних лиц. Кроме этого, мы бы предложили еще рассмотреть вопрос об установлении внесудебной блокировки таких материалов", - сказал Субботин.Замглавы ведомства отметил, что Роскомнадзор готов выступить ответственным за принятие таких решений.На заседании рабочей группы Яровая предложила ввести уголовную ответственность за пропаганду педофилии, в том числе в интернете, и высказалась о важности продления сроков давности в делах о педофилии.

https://ria.ru/20220210/pedofily-1772054687.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)