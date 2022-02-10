https://ria.ru/20220210/bilan-1772052401.html
Билан опроверг свою госпитализацию с коронавирусом
Билан опроверг свою госпитализацию с коронавирусом - РИА Новости, 10.02.2022
Билан опроверг свою госпитализацию с коронавирусом
Дима Билан опроверг слухи о госпитализации из-за коронавируса. О своем состоянии он рассказал в прямо эфире в личном микроблоге. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:08
2022-02-10T13:08
2022-02-10T13:08
шоубиз
дима билан (виктор белан)
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763244402_0:296:2523:1715_1920x0_80_0_0_2711458bbbdba22f2f1199fc8352d521.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Дима Билан опроверг слухи о госпитализации из-за коронавируса. О своем состоянии он рассказал в прямо эфире в личном микроблоге. "Я, правда, пропал немного. Набираюсь сил и эмоций перед сольным концертом. Сейчас много репетиций. Я не на ИВЛ, но у меня был COVID. Я прожил его тихо, сдал два теста в начале этого месяца, они были отрицательные, но сдал еще раз, и уже третий был положительным. Нынешний COVID длится два-три дня, сейчас я здоров", — объяснил музыкант.Певец отметил, что не будет отменять свой концерт. Выступление состоится 14 и 15 февраля. Ранее в Сети появилась публикация, что певца госпитализировали с коронавирусом. Говорилось, что он якобы в состоянии средней тяжести, у него нет поражения легких, но лечение осложняется из-за ларинготрахеита.Недавно Лолита, Настасья Самбурская и Манижа сообщили, что заразились коронавирусом.
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770361172.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763244402_32:0:2405:1780_1920x0_80_0_0_bb3a29dee9cbc3737cf5947ef4dcf6ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дима билан (виктор белан), знаменитости, звезды
Билан опроверг свою госпитализацию с коронавирусом
Дима Билан опроверг свою госпитализацию с коронавирусом
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Дима Билан опроверг слухи о госпитализации из-за коронавируса. О своем состоянии он рассказал
в прямо эфире в личном микроблоге.
"Я, правда, пропал немного. Набираюсь сил и эмоций перед сольным концертом. Сейчас много репетиций. Я не на ИВЛ, но у меня был COVID. Я прожил его тихо, сдал два теста в начале этого месяца, они были отрицательные, но сдал еще раз, и уже третий был положительным. Нынешний COVID длится два-три дня, сейчас я здоров", — объяснил музыкант.
Певец отметил, что не будет отменять свой концерт. Выступление состоится 14 и 15 февраля.
Ранее в Сети появилась публикация, что певца госпитализировали с коронавирусом. Говорилось, что он якобы в состоянии средней тяжести, у него нет поражения легких, но лечение осложняется из-за ларинготрахеита.
Недавно Лолита, Настасья Самбурская и Манижа сообщили
, что заразились коронавирусом.