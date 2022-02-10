https://ria.ru/20220210/bilan-1772052401.html

Билан опроверг свою госпитализацию с коронавирусом

Билан опроверг свою госпитализацию с коронавирусом - РИА Новости, 10.02.2022

Билан опроверг свою госпитализацию с коронавирусом

Дима Билан опроверг слухи о госпитализации из-за коронавируса. О своем состоянии он рассказал в прямо эфире в личном микроблоге. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:08

2022-02-10T13:08

2022-02-10T13:08

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Дима Билан опроверг слухи о госпитализации из-за коронавируса. О своем состоянии он рассказал в прямо эфире в личном микроблоге. "Я, правда, пропал немного. Набираюсь сил и эмоций перед сольным концертом. Сейчас много репетиций. Я не на ИВЛ, но у меня был COVID. Я прожил его тихо, сдал два теста в начале этого месяца, они были отрицательные, но сдал еще раз, и уже третий был положительным. Нынешний COVID длится два-три дня, сейчас я здоров", — объяснил музыкант.Певец отметил, что не будет отменять свой концерт. Выступление состоится 14 и 15 февраля. Ранее в Сети появилась публикация, что певца госпитализировали с коронавирусом. Говорилось, что он якобы в состоянии средней тяжести, у него нет поражения легких, но лечение осложняется из-за ларинготрахеита.Недавно Лолита, Настасья Самбурская и Манижа сообщили, что заразились коронавирусом.

https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770361172.html

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дима билан (виктор белан), знаменитости, звезды