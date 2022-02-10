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Казахстан выступает за неделимость безопасности в Евразии, заявил Токаев
Казахстан выступает за неделимость безопасности в Евразии, заявил Токаев - РИА Новости, 10.02.2022
Казахстан выступает за неделимость безопасности в Евразии, заявил Токаев
Казахстан поддерживает позицию России о неделимости безопасности в Евразийском регионе, заявил в четверг президент страны Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T18:29
2022-02-10T18:46
безопасность
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 10 фев - РИА Новости. Казахстан поддерживает позицию России о неделимости безопасности в Евразийском регионе, заявил в четверг президент страны Касым-Жомарт Токаев."Я хотел бы сказать, что мы поддерживаем позицию России в отношении неделимости безопасности в Евразийском пространстве. В конце концов, этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам астанинского форума ОБСЕ в 2010 году", - сказал Токаев по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.Токаев сообщил, что на переговорах состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной политики. "Хочу подчеркнуть, что в целом наши позиции и подходы остаются неизменными. Российская Федерация играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе", - подчеркнул президент Казахстана.Токаев подчеркнул, что строить собственную безопасность, при этом нанося ущерб безопасности других государств, в современном мире невозможно и это, в принципе, нерационально. По его мнению, предложения, которые были высказаны Российской Федерацией по проведению переговоров относительно безопасности в широком международном масштабе, являются очень хорошей платформой для проведения успешных дипломатических переговоров."Мы за то, чтобы переговоры проводились не ради переговоров, а для достижения результатов. В конце концов, худой мир лучше, чем добрая ссора", - подчеркнул он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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безопасность, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
18:29 10.02.2022 (обновлено: 18:46 10.02.2022)
 
Казахстан выступает за неделимость безопасности в Евразии, заявил Токаев

Глава Казахстана Токаев поддержал Россию в вопросе неделимости безопасности в Евразии

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
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АЛМА-АТА, 10 фев - РИА Новости. Казахстан поддерживает позицию России о неделимости безопасности в Евразийском регионе, заявил в четверг президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Я хотел бы сказать, что мы поддерживаем позицию России в отношении неделимости безопасности в Евразийском пространстве. В конце концов, этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам астанинского форума ОБСЕ в 2010 году", - сказал Токаев по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 16:43
МИД Китая поддержал Россию по вопросу неделимости безопасности
Токаев сообщил, что на переговорах состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной политики. "Хочу подчеркнуть, что в целом наши позиции и подходы остаются неизменными. Российская Федерация играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе", - подчеркнул президент Казахстана.
Токаев подчеркнул, что строить собственную безопасность, при этом нанося ущерб безопасности других государств, в современном мире невозможно и это, в принципе, нерационально. По его мнению, предложения, которые были высказаны Российской Федерацией по проведению переговоров относительно безопасности в широком международном масштабе, являются очень хорошей платформой для проведения успешных дипломатических переговоров.
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
"Мы за то, чтобы переговоры проводились не ради переговоров, а для достижения результатов. В конце концов, худой мир лучше, чем добрая ссора", - подчеркнул он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
3 февраля, 10:05Инфографика
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
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БезопасностьРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
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