18:29 10.02.2022 (обновлено: 18:46 10.02.2022)
Казахстан выступает за неделимость безопасности в Евразии, заявил Токаев
Глава Казахстана Токаев поддержал Россию в вопросе неделимости безопасности в Евразии
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
АЛМА-АТА, 10 фев - РИА Новости. Казахстан поддерживает позицию России о неделимости безопасности в Евразийском регионе, заявил в четверг президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Я хотел бы сказать, что мы поддерживаем позицию России в отношении неделимости безопасности в Евразийском пространстве. В конце концов, этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам астанинского форума ОБСЕ в 2010 году", - сказал Токаев по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
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Токаев сообщил, что на переговорах состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной политики. "Хочу подчеркнуть, что в целом наши позиции и подходы остаются неизменными. Российская Федерация играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе", - подчеркнул президент Казахстана.
Токаев подчеркнул, что строить собственную безопасность, при этом нанося ущерб безопасности других государств, в современном мире невозможно и это, в принципе, нерационально. По его мнению, предложения, которые были высказаны Российской Федерацией по проведению переговоров относительно безопасности в широком международном масштабе, являются очень хорошей платформой для проведения успешных дипломатических переговоров.
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"Мы за то, чтобы переговоры проводились не ради переговоров, а для достижения результатов. В конце концов, худой мир лучше, чем добрая ссора", - подчеркнул он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.