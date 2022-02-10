https://ria.ru/20220210/banki-1772102756.html

Европейских банкиров призвали подготовиться к напряженности между Западом и Россией

ЕЦБ призвал банки подготовиться к напряженности между Западом и Россией - РИА Новости, 10.02.2022

Европейских банкиров призвали подготовиться к напряженности между Западом и Россией

Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал кредиторов подготовиться к потенциальным последствиям напряженных отношений между Западом и Россией из-за Украины. Об РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T15:53

2022-02-10T15:53

2022-02-10T15:55

экономика

россия

украина

нато

евросоюз

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал кредиторов подготовиться к потенциальным последствиям напряженных отношений между Западом и Россией из-за Украины. Об этом сообщает Bloomberg.По его словам, опасения кредиторов связаны, в первую очередь, с широкой турбулентностью на финансовых рынках при возникновении геополитических катаклизмов. Обеспокоенность возникает также из-за вопроса о надлежащем соблюдении банками ограничительных мер в случае их введения, уточнил Энриа.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные домыслы. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. Заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, подчеркнули в Москве.

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экономика, россия, украина, нато, евросоюз