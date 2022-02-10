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Европейских банкиров призвали подготовиться к напряженности между Западом и Россией
ЕЦБ призвал банки подготовиться к напряженности между Западом и Россией - РИА Новости, 10.02.2022
Европейских банкиров призвали подготовиться к напряженности между Западом и Россией
Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал кредиторов подготовиться к потенциальным последствиям напряженных отношений между Западом и Россией из-за Украины. Об РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T15:53
2022-02-10T15:55
экономика
россия
украина
нато
евросоюз
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал кредиторов подготовиться к потенциальным последствиям напряженных отношений между Западом и Россией из-за Украины. Об этом сообщает Bloomberg.По его словам, опасения кредиторов связаны, в первую очередь, с широкой турбулентностью на финансовых рынках при возникновении геополитических катаклизмов. Обеспокоенность возникает также из-за вопроса о надлежащем соблюдении банками ограничительных мер в случае их введения, уточнил Энриа.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные домыслы. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. Заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, подчеркнули в Москве.
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экономика, россия, украина, нато, евросоюз
15:53 10.02.2022 (обновлено: 15:55 10.02.2022)
 
ЕЦБ призвал банки подготовиться к напряженности между Западом и Россией

ЕЦБ призвал банки подготовиться к последствиям напряженности между Западом и Россией

© AP Photo / Michael ProbstСкульптура, символизирующая евро, возле здания Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия
Скульптура, символизирующая евро, возле здания Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Michael Probst
Скульптура, символизирующая евро, возле здания Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) призвал кредиторов подготовиться к потенциальным последствиям напряженных отношений между Западом и Россией из-за Украины. Об этом сообщает Bloomberg.
"Когда возникают трения, когда существует вероятность введения санкций — это, конечно, вопрос, который вызывает озабоченность. <…> Прямые риски европейских банков перед Россией и Украиной в целом сдерживаются", — рассказал экономист, председатель Наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа.
По его словам, опасения кредиторов связаны, в первую очередь, с широкой турбулентностью на финансовых рынках при возникновении геополитических катаклизмов. Обеспокоенность возникает также из-за вопроса о надлежащем соблюдении банками ограничительных мер в случае их введения, уточнил Энриа.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные домыслы. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. Заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, подчеркнули в Москве.
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