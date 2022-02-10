https://ria.ru/20220210/aresty-1771980433.html

Полиция Оттавы пригрозила участникам протестов арестами

Полиция Оттавы пригрозила участникам протестов арестами - РИА Новости, 10.02.2022

Полиция Оттавы пригрозила участникам протестов арестами

Полиция канадской столицы Оттавы пригрозила участникам протеста, которые блокируют улицы, арестами. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T02:40

2022-02-10T02:40

2022-02-10T05:32

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Полиция канадской столицы Оттавы пригрозила участникам протеста, которые блокируют улицы, арестами."Мы направляем уведомление, что любой, кто блокирует улицы или помогает другим в этом, может совершать уголовное преступление. Вы должны немедленно прекратить незаконную деятельность, иначе вам могут быть предъявлены обвинения. Вы можете быть арестованы без ордера за это преступление, если вы являетесь участником преступления или помогаете другим в прямом или косвенном совершении преступления", - сообщила полиция Оттавы.Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а в понедельник мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.

https://ria.ru/20220208/kanada-1771646296.html

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