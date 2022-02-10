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Полиция Оттавы пригрозила участникам протестов арестами
Полиция Оттавы пригрозила участникам протестов арестами - РИА Новости, 10.02.2022
Полиция Оттавы пригрозила участникам протестов арестами
Полиция канадской столицы Оттавы пригрозила участникам протеста, которые блокируют улицы, арестами. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T02:40
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Полиция канадской столицы Оттавы пригрозила участникам протеста, которые блокируют улицы, арестами."Мы направляем уведомление, что любой, кто блокирует улицы или помогает другим в этом, может совершать уголовное преступление. Вы должны немедленно прекратить незаконную деятельность, иначе вам могут быть предъявлены обвинения. Вы можете быть арестованы без ордера за это преступление, если вы являетесь участником преступления или помогаете другим в прямом или косвенном совершении преступления", - сообщила полиция Оттавы.Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а в понедельник мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.
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в мире, оттава, канада
02:40 10.02.2022 (обновлено: 05:32 10.02.2022)
 
Полиция Оттавы пригрозила участникам протестов арестами

Полиция столицы Канады Оттавы пригрозила блокирующим улицы участникам протестов арестами

© REUTERS / Lars HagbergСотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада
Сотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Lars Hagberg
Сотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Полиция канадской столицы Оттавы пригрозила участникам протеста, которые блокируют улицы, арестами.
"Мы направляем уведомление, что любой, кто блокирует улицы или помогает другим в этом, может совершать уголовное преступление. Вы должны немедленно прекратить незаконную деятельность, иначе вам могут быть предъявлены обвинения. Вы можете быть арестованы без ордера за это преступление, если вы являетесь участником преступления или помогаете другим в прямом или косвенном совершении преступления", - сообщила полиция Оттавы.
Очередь грузовиков на развязке автомагистралей I-75 и I-96 на границе с Канадой в Детройте, штат Мичиган. 8 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 12:07
Протестующие против ковид-ограничений перекрыли мост между Канадой и США
Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а в понедельник мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.
 
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