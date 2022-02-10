https://ria.ru/20220210/apple-1772030885.html
Раскрыты особенности новой версии iOS для смартфонов Apple
Раскрыты особенности новой версии iOS для смартфонов Apple - РИА Новости, 10.02.2022
Раскрыты особенности новой версии iOS для смартфонов Apple
Обновленная операционная система iOS с версией 15.4 даст iPhone новые функции. Об этом стало известно с выпуском сборки ОС для разработчиков. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T11:35
2022-02-10T11:35
2022-02-10T15:05
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Обновленная операционная система iOS с версией 15.4 даст iPhone новые функции. Об этом стало известно с выпуском сборки ОС для разработчиков.Крупное изменение ждет систему Face ID, которую научили распознавать пользователя в маске. Инфракрасный сканер iPhone теперь сможет считывать особенности зоны вокруг глаз человека. Известно, что это коснется только iPhone 12 и 13.Среди других нововведений называются принудительные 120 Гц в приложениях (только для iPhone 13 Pro и Pro Max), быстрая авторизация на сайтах с помощью биометрии, улучшение работы "Команд" и поддержка геймпадов с триггерами.Обновленная iOS станет доступна для загрузки всем желающим уже в марте. Ожидается, что это произойдет после весеннего мероприятия Apple, на котором представят iPhone SE3, iPad Air 5 и другие новинки.
https://ria.ru/20220207/apple-1771440281.html
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