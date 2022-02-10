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Израильские ученые заявили о взаимосвязи лишнего веса и антител от COVID-19
Израильские ученые заявили о взаимосвязи лишнего веса и антител от COVID-19 - РИА Новости, 10.02.2022
Израильские ученые заявили о взаимосвязи лишнего веса и антител от COVID-19
Переболевшие коронавирусом пациенты с ожирением лучше защищены от будущих заражений, чем переболевшие с нормальным и избыточным весом, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T19:49
2022-02-10T19:49
2022-02-10T19:49
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев - РИА Новости. Переболевшие коронавирусом пациенты с ожирением лучше защищены от будущих заражений, чем переболевшие с нормальным и избыточным весом, говорится в пресс-релизе израильского медицинского центра "Шиба".Как сообщается в пресс-релизе, исследование, которое будет представлено на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в апреле в Лиссабоне, показало, что, хотя со временем количество антител снижается как у ранее инфицированных, так и у вакцинированных, показатели антител улучшаются у тех, кто ранее переболел, а не у тех, кто был вакцинирован.Как заключили авторы исследования, "хотя количество антител со временем уменьшается как у выздоровевших от COVID-19 пациентов, так и у вакцинированных лиц, качество антител увеличивается после заражения, но не после вакцинации".Кроме того, исследование показало, что ранее инфицированные коронавирусом пациенты с ожирением имели "более высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту" по сравнению с пациентами с избыточным и нормальным весом.Так, антитела у переболевших пациентов с индексом массы тела 30 или выше, что указывает на ожирение, были выше во все моменты времени по сравнению с пациентами с индексом массы тела ниже 30, что позволяет предположить, что "люди с ожирением, которые ранее были инфицированы, были лучше защищены от инфекции в будущем, чем те, кто имел избыточный или нормальный вес и ранее был инфицирован".
https://ria.ru/20220209/vaktsinatsiya-1771968484.html
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лиссабон (город), в мире, израиль, коронавирус covid-19, вакцинация
Израильские ученые заявили о взаимосвязи лишнего веса и антител от COVID-19
Израильские ученые: у переболевших COVID-19 с лишним весом уровень антител будет больше