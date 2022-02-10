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Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева - РИА Новости, 10.02.2022

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева – первый в мире профессиональный хореографический коллектив, занимающийся... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T00:34

2022-02-10T00:34

2022-02-10T00:34

справки

игорь моисеев

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Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева – первый в мире профессиональный хореографический коллектив, занимающийся художественной интерпретацией и пропагандой танцевального фольклора народов мира. Дата 10 февраля 1937 года является днем рождения ансамбля. В этот день состоялась первая репетиция коллектива в Доме учителя в Леонтьевском переулке в Москве.Первоначально ансамбль состоял из 30 танцоров и небольшого оркестра народных инструментов. 29 августа 1937 года в московском театра "Эрмитаж" состоялся первый концерт ансамбля.С 1940 года репетиционная база коллектива находится в Концертном зале имени П.И. Чайковского.Главная задача, которую поставил перед артистами основатель ансамбля Игорь Моисеев (1906-2007), – творческая обработка бытовавших в то время в Советском Союзе образцов фольклора. С этой целью артисты коллектива отправлялись в фольклорные экспедиции по стране. В результате появились первые программы ансамбля – "Танцы народов СССР" (1937-1938), "Танцы прибалтийских народов" (1939).В репертуаре ансамбля фольклорные образцы получили новую сценическую жизнь и сохранились для нескольких поколений зрителей всего мира. Для этой цели Игорем Моисеевым были использованы почти все средства сценической культуры: различные виды и роды танцев, симфоническая музыка, драматургия, сценография, актерское мастерство. Важным этапом стало освоение и творческая интерпретация европейского фольклора. Программа "Танцы славянских народов" (1945) создавалась в условиях, когда Моисеев не имел возможности выехать за рубеж. Хореограф воссоздал образцы танцевального творчества, консультируясь с музыкантами, фольклористами, историками, музыковедами.При непосредственном участии известных балетмейстеров Миклоша Рабаи (Венгрия), Любуше Гиньковой (Чехословакия), Ан Сон Хи (Северная Корея) Игорем Моисеевым была создана программа "Мир и Дружба" (1953), где впервые собраны образцы европейского и азиатского танцевального фольклора 11 стран.С 1938 года и по настоящее время ансамбль гастролирует по России и за рубежом. За рекордное количество гастролей ансамбль занесен в российскую Книгу рекордов Гиннеса. С первых зарубежных гастролей (Финляндия, 1945) ансамбль Игоря Моисеева является негласным Российским послом мира.В 1958 году ансамбль первым из советских коллективов выехал на гастроли в США, что положило начало культурным связям между двумя державами.В 1967 году первым из профессиональных ансамблей народного танца коллектив был удостоен звания академического.В 1987 году ансамбль был награжден Орденом дружбы народов.В 2011 году за лучший спектакль года ансамбль был удостоен Гран-при хореографической премии Anita Bucchi (Италия).В декабре 2011 года в рамках парижских гастролей ЮНЕСКО наградила ансамбль Медалью пяти континентов. Визитными карточками коллектива стали номера "Партизаны", флотская сюита "Яблочко", старинная городская кадриль, молдавский жок, украинский гопак, русский танец "Лето", зажигательная тарантелла.Большой успех ансамблю снискали одноактные спектакли, поставленные Игорем Моисеевым с привлечением средств и приемов мировой народной и театральной культуры, – "Веснянки", "Цам", "Санчакоу", "Половецкие пляски" на музыку Александра Бородина, "На катке" на музыку Иоганна Штрауса, "Ночь на Лысой горе" на музыку Модеста Мусоргского, "Испанская баллада" на музыку Пабло ди Луна, "Вечер в таверне" на музыку аргентинских композиторов и др.После смерти художественного руководителя Игоря Моисеева в 2007 году ансамбль стал носить его имя. Сегодня в репертуаре ансамбля около 300 оригинальных произведений Игоря Моисеева, созданных им с 1937 года. По жанровому признаку все танцы делятся на хореографические миниатюры, танцевальные картины, сюиты танцев, одноактные балеты. Тематически танцы объединены в циклы "Картинки прошлого", "Советские картинки" и "По странам мира". Благодаря высокой исполнительской культуре, ансамбль по сути является театром народного танца. В его состав входит большая группа артистов балета и симфонический оркестр.С 1943 года при ансамбле народного танца работает Школа-студия. С тех пор ее выпускники составляют ядро коллектива, затем многие из них сами становятся педагогами. В программу обучения помимо специальных дисциплин – классического, народно-сценического, исторического, дуэтного танца – входят джаз-танец, гимнастика, акробатика, актерское мастерство, игра на фортепиано и народных музыкальных инструментах, история музыки и театра. Художественным руководителем−директором коллектива является народная артистка России Елена Щербакова. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, игорь моисеев