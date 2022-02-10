https://ria.ru/20220210/aes-1772004524.html

Российский посол рассказал о сотрудничестве с Индией по атомной энергетике

Российский посол рассказал о сотрудничестве с Индией по атомной энергетике - РИА Новости, 10.02.2022

Российский посол рассказал о сотрудничестве с Индией по атомной энергетике

Россия ожидает официального закрепления Индией новой площадки для строительства на индийской территории АЭС по российским проектам, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T09:33

2022-02-10T09:33

2022-02-10T09:33

в мире

нарендра моди

владимир путин

бангладеш

индия

россия

куданкулам

ввэр-1000

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия ожидает официального закрепления Индией новой площадки для строительства на индийской территории АЭС по российским проектам, сказал в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отметили важность дальнейшего обсуждения вопроса о выделении второй площадки в Индии для строительства АЭС российского дизайна."Мы ожидаем официального закрепления в Индии новой площадки под строительство атомных станций по российским проектам. Это позволит реализовать стратегические цели, предусматривающие сооружение на индийской территории не менее 12 энергоблоков по российскому дизайну в течение 20 лет", - сказал Алипов.По его словам, у России и Индии хорошая многосторонняя кооперация в атомно-энергетической сфере. Он отметил, что в трехстороннем формате с Бангладеш успешно реализуется проект АЭС "Руппур".Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.В июне и октябре 2017 года стартовало строительство соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции, а в июне нынешнего года - сооружение и пятого блока.Энергоблоки №3, 4 и №5, 6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам", сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 (В-412). Технические решения, реализованные в проекте АЭС "Куданкулам", характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока.

https://ria.ru/20211228/tank-1765794712.html

https://ria.ru/20211212/shoygu-1763342439.html

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в мире, нарендра моди, владимир путин, бангладеш, индия, россия, куданкулам, ввэр-1000, аэс руппур