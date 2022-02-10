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Посол России рассказал о строительстве АЭС "Куданкулам" в Индии
Посол России рассказал о строительстве АЭС "Куданкулам" в Индии - РИА Новости, 10.02.2022
Посол России рассказал о строительстве АЭС "Куданкулам" в Индии
Строительство АЭС "Куданкулам" в Индии идет поступательно, Россия сейчас отгружает оборудование для третьего и четвертого блоков, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T09:24
2022-02-10T09:24
в мире
россия
индия
куданкулам
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ввэр-1000
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Строительство АЭС "Куданкулам" в Индии идет поступательно, Россия сейчас отгружает оборудование для третьего и четвертого блоков, сказал в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.В конце декабря госкорпорация "Росатом" сообщила, что строительство с участием России энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" началось в Индии."Традиционно успешно реализуются проекты в энергетической сфере. Поступательно ведется возведение нашего флагманского проекта - атомной электростанции "Куданкулам" в Индии. В штатном режиме функционируют блоки 1 и 2. Для блоков 3 и 4 второй очереди ведется отгрузка российского оборудования. В июне прошлого года состоялась заливка первого бетона на блоке 5", - сказал Алипов.Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.В июне и октябре 2017 года стартовало строительство соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции, а в июне нынешнего года - сооружение и пятого блока.Энергоблоки №3, 4 и №5, 6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам", сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 (В-412). Технические решения, реализованные в проекте АЭС "Куданкулам", характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока.
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в мире, россия, индия, куданкулам, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ввэр-1000
09:24 10.02.2022
 
Посол России рассказал о строительстве АЭС "Куданкулам" в Индии

Посол Алипов: строительстве АЭС "Куданкулам" в Индии идет полным ходом

CC BY-SA 2.0 / indiawaterportal.org / АЭС "Куданкулам" на юге Индии
АЭС Куданкулам на юге Индии - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
CC BY-SA 2.0 / indiawaterportal.org /
АЭС "Куданкулам" на юге Индии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Строительство АЭС "Куданкулам" в Индии идет поступательно, Россия сейчас отгружает оборудование для третьего и четвертого блоков, сказал в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.
В конце декабря госкорпорация "Росатом" сообщила, что строительство с участием России энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" началось в Индии.
"Традиционно успешно реализуются проекты в энергетической сфере. Поступательно ведется возведение нашего флагманского проекта - атомной электростанции "Куданкулам" в Индии. В штатном режиме функционируют блоки 1 и 2. Для блоков 3 и 4 второй очереди ведется отгрузка российского оборудования. В июне прошлого года состоялась заливка первого бетона на блоке 5", - сказал Алипов.
Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 15:10Ядерные технологии
"Росатом" начал строительство энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" в Индии
В июне и октябре 2017 года стартовало строительство соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции, а в июне нынешнего года - сооружение и пятого блока.
Энергоблоки №3, 4 и №5, 6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам", сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 (В-412). Технические решения, реализованные в проекте АЭС "Куданкулам", характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока.
 
В миреРоссияИндияКуданкуламГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ВВЭР-1000
 
 
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