https://ria.ru/20220210/aes-1772002833.html

Посол России рассказал о строительстве АЭС "Куданкулам" в Индии

Посол России рассказал о строительстве АЭС "Куданкулам" в Индии - РИА Новости, 10.02.2022

Посол России рассказал о строительстве АЭС "Куданкулам" в Индии

Строительство АЭС "Куданкулам" в Индии идет поступательно, Россия сейчас отгружает оборудование для третьего и четвертого блоков, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T09:24

2022-02-10T09:24

2022-02-10T09:24

в мире

россия

индия

куданкулам

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ввэр-1000

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Строительство АЭС "Куданкулам" в Индии идет поступательно, Россия сейчас отгружает оборудование для третьего и четвертого блоков, сказал в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.В конце декабря госкорпорация "Росатом" сообщила, что строительство с участием России энергоблока №6 АЭС "Куданкулам" началось в Индии."Традиционно успешно реализуются проекты в энергетической сфере. Поступательно ведется возведение нашего флагманского проекта - атомной электростанции "Куданкулам" в Индии. В штатном режиме функционируют блоки 1 и 2. Для блоков 3 и 4 второй очереди ведется отгрузка российского оборудования. В июне прошлого года состоялась заливка первого бетона на блоке 5", - сказал Алипов.Россия является одним из ключевых партнеров Индии в области мирного использования ядерной энергии. В соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года Россия сооружает в Индии в штате Тамилнад АЭС "Куданкулам" с реакторами ВВЭР-1000. Блок №1 станции начал выработку электроэнергии в 2013 году, летом 2016 года он был окончательно передан заказчику. Блок №2 станции в августе 2016 года был впервые подключен к национальной энергосистеме Индии, а в конце марта 2017 года он был сдан в гарантийную эксплуатацию.В июне и октябре 2017 года стартовало строительство соответственно третьего и четвертого блоков этой атомной станции, а в июне нынешнего года - сооружение и пятого блока.Энергоблоки №3, 4 и №5, 6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам", сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 (В-412). Технические решения, реализованные в проекте АЭС "Куданкулам", характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока.

https://ria.ru/20211221/energoblok-1764738775.html

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в мире, россия, индия, куданкулам, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ввэр-1000