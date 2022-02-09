10:14 09.02.2022 (обновлено: 10:31 09.02.2022)
Народная милиция ЛНР вновь зафиксировала силовиков в зоне отвода сил
Народная милиция ЛНР вновь зафиксировала силовиков у города Золотое в Донбассе
Боец ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала двух украинских силовиков на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в среду в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на данном участке отвода сил.
"На бывших позициях ВСУ на участке разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое зафиксировано нахождение двух боевиков 24-й бригады (украинских силовиков – ред.)", - сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, "строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки".
В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.