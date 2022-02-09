https://ria.ru/20220209/zolotoe-1771818425.html

Народная милиция ЛНР вновь зафиксировала силовиков в зоне отвода сил

Народная милиция ЛНР вновь зафиксировала силовиков в зоне отвода сил - РИА Новости, 09.02.2022

Народная милиция ЛНР вновь зафиксировала силовиков в зоне отвода сил

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала двух украинских силовиков на участке разведения сил и средств вблизи частично... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T10:14

2022-02-09T10:14

2022-02-09T10:31

ситуация в днр и лнр

в мире

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769728537_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38018c1e014ea5536765378703a36187.jpg

ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала двух украинских силовиков на участке разведения сил и средств вблизи частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, заявили журналистам в среду в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно заявляла, что фиксирует украинских силовиков на данном участке отвода сил."На бывших позициях ВСУ на участке разведения сил и средств вблизи населенного пункта Золотое зафиксировано нахождение двух боевиков 24-й бригады (украинских силовиков – ред.)", - сказал представитель пресс-службы.Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, "строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки".В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.

https://ria.ru/20220208/donbass-1771714534.html

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины