https://ria.ru/20220209/zhirinovskiy-1771966875.html

Состояние Жириновского не требует подключения к ИВЛ, сообщил источник

Состояние Жириновского не требует подключения к ИВЛ, сообщил источник - РИА Новости, 09.02.2022

Состояние Жириновского не требует подключения к ИВЛ, сообщил источник

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который находится в ЦКБ с "омикроном", не требует подключение его к аппарату ИВЛ, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T21:34

2022-02-09T21:34

2022-02-09T21:59

россия

коронавирус в россии

владимир жириновский

госдума рф

лдпр

омикрон-штамм коронавируса

распространение коронавируса

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который находится в ЦКБ с "омикроном", не требует подключение его к аппарату ИВЛ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее в Минздраве РФ сообщили, что Жириновский находится в больнице со 2 февраля, сейчас его состояние стабильно. Ряд СМИ сообщил о подключении Жириновского к аппарату."Нет, это не так", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация действительности. По его словам, этого не требуется, исходя из состояния пациента.

https://ria.ru/20220209/zhirinovskiy-1771950352.html

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россия, коронавирус в россии, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, омикрон-штамм коронавируса