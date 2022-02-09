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Состояние Жириновского не требует подключения к ИВЛ, сообщил источник
Состояние Жириновского не требует подключения к ИВЛ, сообщил источник - РИА Новости, 09.02.2022
Состояние Жириновского не требует подключения к ИВЛ, сообщил источник
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который находится в ЦКБ с "омикроном", не требует подключение его к аппарату ИВЛ, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T21:34
2022-02-09T21:34
2022-02-09T21:59
россия
коронавирус в россии
владимир жириновский
госдума рф
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омикрон-штамм коронавируса
распространение коронавируса
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который находится в ЦКБ с "омикроном", не требует подключение его к аппарату ИВЛ, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Ранее в Минздраве РФ сообщили, что Жириновский находится в больнице со 2 февраля, сейчас его состояние стабильно. Ряд СМИ сообщил о подключении Жириновского к аппарату."Нет, это не так", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, соответствует ли эта информация действительности. По его словам, этого не требуется, исходя из состояния пациента.
https://ria.ru/20220209/zhirinovskiy-1771950352.html
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россия, коронавирус в россии, владимир жириновский, госдума рф, лдпр, омикрон-штамм коронавируса
21:34 09.02.2022 (обновлено: 21:59 09.02.2022)
Состояние Жириновского не требует подключения к ИВЛ, сообщил источник
Источник: состояние заразившегося "омикроном" Жириновского не требует подключения к ИВЛ