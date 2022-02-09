https://ria.ru/20220209/zhaloby-1771848491.html
Гинцбург рассказал о контроле качества и эффективности "Спутника V"
Гинцбург рассказал о контроле качества и эффективности "Спутника V" - РИА Новости, 09.02.2022
Гинцбург рассказал о контроле качества и эффективности "Спутника V"
За полтора года использования вакцины "Спутник V" в гражданском обороте серьезных жалоб по поводу эффективности и качества препарата не поступало, заявил... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:17
2022-02-09T12:17
2022-02-09T12:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
александр гинцбург
вакцина "спутник v"
турция
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758372335_0:178:3324:2048_1920x0_80_0_0_0c5b56972d479764ded9bbea4da664f0.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. За полтора года использования вакцины "Спутник V" в гражданском обороте серьезных жалоб по поводу эффективности и качества препарата не поступало, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Также у нас есть специальный орган, Росздравнадзор, который следит за всеми возможными побочными эффектами и эффективностью препаратов после того, как уже вошли в широкое обращение - так называемый "гражданский оборот". И на самом деле, за почти полтора года, в течение которых "Спутник V" находится в гражданском обороте, никаких серьезных жалоб относительно эффективности и качества препарата не поступало", - заявил Гинцбург агентству Anadolu.Кроме того, ученый считает, что пандемия коронавируса может завершиться, если до 80% населения мира будет вакцинировано в короткий срок не более семи месяцев. Для этого, по словам Гинцбурга, необходимо создать достаточный запас вакцин и обеспечивать ими страны, которые не производят своих препаратов против COVID-19. Ученый отметил, что Россия могла бы внести свой вклад в этой связи, поскольку способна производить вакцины в больших количествах.Гинцбург добавил, что люди, вакцинированные "Спутником V", на 75% защищены от тяжелых случаев, вызванных штаммом COVID-19 "омикрон", а вакцинированные "Спутником V" и ревакцинированные "Спутником Light" на 100% защищены от госпитализации в случае заражения "омикроном".Гинцбург подчеркнул, что уровень защиты от "омикрона" снижается до 55%, если с момента последней вакцинации "Спутником V" прошел год. Он заключил, что необходима ревакцинация каждые шесть месяцев для сохранения защиты.
https://ria.ru/20220209/sputnik-1771810059.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758372335_580:0:3311:2048_1920x0_80_0_0_7f38b39829b79a66b33b53957627eae7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, александр гинцбург, вакцина "спутник v", турция, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Гинцбург рассказал о контроле качества и эффективности "Спутника V"
Глава Центра Гамалеи Гинцбург: серьезных жалоб на "Спутник V" за полтора года не было