Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220209/zhaloby-1771848491.html
Гинцбург рассказал о контроле качества и эффективности "Спутника V"
Гинцбург рассказал о контроле качества и эффективности "Спутника V" - РИА Новости, 09.02.2022
Гинцбург рассказал о контроле качества и эффективности "Спутника V"
За полтора года использования вакцины "Спутник V" в гражданском обороте серьезных жалоб по поводу эффективности и качества препарата не поступало, заявил... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T12:17
2022-02-09T12:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
александр гинцбург
вакцина "спутник v"
турция
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758372335_0:178:3324:2048_1920x0_80_0_0_0c5b56972d479764ded9bbea4da664f0.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. За полтора года использования вакцины "Спутник V" в гражданском обороте серьезных жалоб по поводу эффективности и качества препарата не поступало, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Также у нас есть специальный орган, Росздравнадзор, который следит за всеми возможными побочными эффектами и эффективностью препаратов после того, как уже вошли в широкое обращение - так называемый "гражданский оборот". И на самом деле, за почти полтора года, в течение которых "Спутник V" находится в гражданском обороте, никаких серьезных жалоб относительно эффективности и качества препарата не поступало", - заявил Гинцбург агентству Anadolu.Кроме того, ученый считает, что пандемия коронавируса может завершиться, если до 80% населения мира будет вакцинировано в короткий срок не более семи месяцев. Для этого, по словам Гинцбурга, необходимо создать достаточный запас вакцин и обеспечивать ими страны, которые не производят своих препаратов против COVID-19. Ученый отметил, что Россия могла бы внести свой вклад в этой связи, поскольку способна производить вакцины в больших количествах.Гинцбург добавил, что люди, вакцинированные "Спутником V", на 75% защищены от тяжелых случаев, вызванных штаммом COVID-19 "омикрон", а вакцинированные "Спутником V" и ревакцинированные "Спутником Light" на 100% защищены от госпитализации в случае заражения "омикроном".Гинцбург подчеркнул, что уровень защиты от "омикрона" снижается до 55%, если с момента последней вакцинации "Спутником V" прошел год. Он заключил, что необходима ревакцинация каждые шесть месяцев для сохранения защиты.
https://ria.ru/20220209/sputnik-1771810059.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758372335_580:0:3311:2048_1920x0_80_0_0_7f38b39829b79a66b33b53957627eae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, александр гинцбург, вакцина "спутник v", турция, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
12:17 09.02.2022
 
Гинцбург рассказал о контроле качества и эффективности "Спутника V"

Глава Центра Гамалеи Гинцбург: серьезных жалоб на "Спутник V" за полтора года не было

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлександр Гинцбург
Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Александр Гинцбург
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. За полтора года использования вакцины "Спутник V" в гражданском обороте серьезных жалоб по поводу эффективности и качества препарата не поступало, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Также у нас есть специальный орган, Росздравнадзор, который следит за всеми возможными побочными эффектами и эффективностью препаратов после того, как уже вошли в широкое обращение - так называемый "гражданский оборот". И на самом деле, за почти полтора года, в течение которых "Спутник V" находится в гражданском обороте, никаких серьезных жалоб относительно эффективности и качества препарата не поступало", - заявил Гинцбург агентству Anadolu.
Кроме того, ученый считает, что пандемия коронавируса может завершиться, если до 80% населения мира будет вакцинировано в короткий срок не более семи месяцев. Для этого, по словам Гинцбурга, необходимо создать достаточный запас вакцин и обеспечивать ими страны, которые не производят своих препаратов против COVID-19. Ученый отметил, что Россия могла бы внести свой вклад в этой связи, поскольку способна производить вакцины в больших количествах.
Гинцбург добавил, что люди, вакцинированные "Спутником V", на 75% защищены от тяжелых случаев, вызванных штаммом COVID-19 "омикрон", а вакцинированные "Спутником V" и ревакцинированные "Спутником Light" на 100% защищены от госпитализации в случае заражения "омикроном".
Гинцбург подчеркнул, что уровень защиты от "омикрона" снижается до 55%, если с момента последней вакцинации "Спутником V" прошел год. Он заключил, что необходима ревакцинация каждые шесть месяцев для сохранения защиты.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 09:18Распространение коронавируса
Чижов ответил на вопрос о возможности признания "Спутника V" в ЕС
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургВакцина "Спутник V"ТурцияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала