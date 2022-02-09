https://ria.ru/20220209/zhaloby-1771848491.html

Гинцбург рассказал о контроле качества и эффективности "Спутника V"

Гинцбург рассказал о контроле качества и эффективности "Спутника V" - РИА Новости, 09.02.2022

Гинцбург рассказал о контроле качества и эффективности "Спутника V"

За полтора года использования вакцины "Спутник V" в гражданском обороте серьезных жалоб по поводу эффективности и качества препарата не поступало, заявил... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T12:17

2022-02-09T12:17

2022-02-09T12:17

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

александр гинцбург

вакцина "спутник v"

турция

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. За полтора года использования вакцины "Спутник V" в гражданском обороте серьезных жалоб по поводу эффективности и качества препарата не поступало, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Также у нас есть специальный орган, Росздравнадзор, который следит за всеми возможными побочными эффектами и эффективностью препаратов после того, как уже вошли в широкое обращение - так называемый "гражданский оборот". И на самом деле, за почти полтора года, в течение которых "Спутник V" находится в гражданском обороте, никаких серьезных жалоб относительно эффективности и качества препарата не поступало", - заявил Гинцбург агентству Anadolu.Кроме того, ученый считает, что пандемия коронавируса может завершиться, если до 80% населения мира будет вакцинировано в короткий срок не более семи месяцев. Для этого, по словам Гинцбурга, необходимо создать достаточный запас вакцин и обеспечивать ими страны, которые не производят своих препаратов против COVID-19. Ученый отметил, что Россия могла бы внести свой вклад в этой связи, поскольку способна производить вакцины в больших количествах.Гинцбург добавил, что люди, вакцинированные "Спутником V", на 75% защищены от тяжелых случаев, вызванных штаммом COVID-19 "омикрон", а вакцинированные "Спутником V" и ревакцинированные "Спутником Light" на 100% защищены от госпитализации в случае заражения "омикроном".Гинцбург подчеркнул, что уровень защиты от "омикрона" снижается до 55%, если с момента последней вакцинации "Спутником V" прошел год. Он заключил, что необходима ревакцинация каждые шесть месяцев для сохранения защиты.

https://ria.ru/20220209/sputnik-1771810059.html

турция

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коронавирус covid-19, александр гинцбург, вакцина "спутник v", турция, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)