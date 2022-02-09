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Зендая рассказала о шрамах, которые у нее остались после съемок "Эйфории"
Зендая рассказала о шрамах, которые у нее остались после съемок "Эйфории" - РИА Новости, 09.02.2022
Зендая рассказала о шрамах, которые у нее остались после съемок "Эйфории"
Актриса Зендая в интервью Entertainment Weekly рассказала о том, что у нее после съемок второго сезона "Эйфории" остались шрамы на теле. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T03:13
2022-02-09T03:13
2022-02-09T03:13
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Актриса Зендая в интервью Entertainment Weekly рассказала о том, что у нее после съемок второго сезона "Эйфории" остались шрамы на теле. По словам Зендаи, которая сыграла Ру в шоу HBO, особенно тяжело ей далась работа над пятым эпизодом. Речь о сцене, в которой ее героиня ругается с семьей из-за тайника с наркотиками. В ней Ру выламывает дверь в комнату сестры, чтобы найти там запрещенные вещества. Премьера первого сезона "Эйфории" состоялась в 2019 году. Второй вышел в начале января этого. Оба сезона создал Сэм Левинсон.В сериале рассказывают о группе подростков, достигших совершеннолетия. Все они сталкиваются с разными серьезными проблемами, в том числе с психическим здоровьем, наркотиками, сексуальными домогательствами и другими.Зендая играет 17-летнюю девушку по имени Ру. Ее героиня борется с наркотической зависимостью и депрессией и изо всех сил пытается найти свое место в мире.
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новости культуры, кино и сериалы, зендая, стиль жизни
Зендая рассказала о шрамах, которые у нее остались после съемок "Эйфории"
Зендая рассказала о шрамах, которые у нее остались после съемок "Эйфории"
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Актриса Зендая в интервью Entertainment Weekly рассказала
о том, что у нее после съемок второго сезона "Эйфории" остались шрамы на теле.
По словам Зендаи, которая сыграла Ру в шоу HBO, особенно тяжело ей далась работа над пятым эпизодом. Речь о сцене, в которой ее героиня ругается с семьей из-за тайника с наркотиками. В ней Ру выламывает дверь в комнату сестры, чтобы найти там запрещенные вещества.
"Это было очень тяжело, — прокомментировала актриса. — Я покалечилась. У меня до сих пор осталось несколько шрамов на ногах, а на съемках было довольно много синяков".
Премьера первого сезона "Эйфории" состоялась в 2019 году. Второй вышел в начале января этого. Оба сезона создал Сэм Левинсон.
В сериале рассказывают о группе подростков, достигших совершеннолетия. Все они сталкиваются с разными серьезными проблемами, в том числе с психическим здоровьем, наркотиками, сексуальными домогательствами и другими.
Зендая играет 17-летнюю девушку по имени Ру. Ее героиня борется с наркотической зависимостью и депрессией и изо всех сил пытается найти свое место в мире.