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Наука
https://ria.ru/20220209/zemletryasenie-1771957335.html
В двух российских регионах в этом году будут сильные землетрясения
Россиян предупредили о сильных землетрясениях в двух регионах в этом году - РИА Новости, 09.02.2022
В двух российских регионах в этом году будут сильные землетрясения
В российских регионах в этом году ожидаются землетрясения, самые сильные из них будут на Курилах и Камчатке, заявил Ura.ru главный научный сотрудник Института... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T20:08
2022-02-09T21:50
наука
общество
наука
россия
камчатский край
курильские острова
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В российских регионах в этом году ожидаются землетрясения, самые сильные из них будут на Курилах и Камчатке, заявил Ura.ru главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков."Если говорить о сильных землетрясениях, то, безусловно, это Курилы, Камчатка. Поскольку там сильнейшие землетрясения в мире и происходят", — рассказал ученый.При этом он подчеркнул, что пока не может предоставить какую-то конкретную информацию, так как, исходя из имеющихся данных, сделать точный прогноз невозможно.В свою очередь, завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН доктор физико-математических наук Алексей Завьялов отметил, что Камчатка, Курилы, Командорские острова, Приморье, район Байкала входят в число самых сейсмоопасных регионов России."Урал, но уже существенно меньше. Пермский край, там происходят сейсмические события. Северный Кавказ. Очень редко бывает в Калининграде. И еще Крым", — добавил он.По словам Завьялова, причины землетрясений различаются в зависимости от региона: где-то это происходит из-за тектонических сдвигов, а где-то благодаря горообразованию."Байкал, например, это рифтовая зона. Там не сжимающее, а, наоборот, растягивающее напряжение", — пояснил он.Ссылаясь на данные ученых, физик рассказал, что через какое-то время на месте Байкала может образоваться море.
https://ria.ru/20211104/klimat-1757729516.html
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общество, наука, россия, камчатский край, курильские острова
20:08 09.02.2022 (обновлено: 21:50 09.02.2022)
 
Россиян предупредили о сильных землетрясениях в двух регионах в этом году

Геофизик Кособоков предупредил о сильных землетрясениях на Курилах и Камчатке в этом году

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Камчатка
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В российских регионах в этом году ожидаются землетрясения, самые сильные из них будут на Курилах и Камчатке, заявил Ura.ru главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков.
"Если говорить о сильных землетрясениях, то, безусловно, это Курилы, Камчатка. Поскольку там сильнейшие землетрясения в мире и происходят", — рассказал ученый.
При этом он подчеркнул, что пока не может предоставить какую-то конкретную информацию, так как, исходя из имеющихся данных, сделать точный прогноз невозможно.
В свою очередь, завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН доктор физико-математических наук Алексей Завьялов отметил, что Камчатка, Курилы, Командорские острова, Приморье, район Байкала входят в число самых сейсмоопасных регионов России.
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"Урал, но уже существенно меньше. Пермский край, там происходят сейсмические события. Северный Кавказ. Очень редко бывает в Калининграде. И еще Крым", — добавил он.
По словам Завьялова, причины землетрясений различаются в зависимости от региона: где-то это происходит из-за тектонических сдвигов, а где-то благодаря горообразованию.
"Байкал, например, это рифтовая зона. Там не сжимающее, а, наоборот, растягивающее напряжение", — пояснил он.
Ссылаясь на данные ученых, физик рассказал, что через какое-то время на месте Байкала может образоваться море.
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