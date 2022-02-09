https://ria.ru/20220209/zemletryasenie-1771957335.html

В двух российских регионах в этом году будут сильные землетрясения

Россиян предупредили о сильных землетрясениях в двух регионах в этом году - РИА Новости, 09.02.2022

В двух российских регионах в этом году будут сильные землетрясения

В российских регионах в этом году ожидаются землетрясения, самые сильные из них будут на Курилах и Камчатке, заявил Ura.ru главный научный сотрудник Института... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T20:08

2022-02-09T20:08

2022-02-09T21:50

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наука

россия

камчатский край

курильские острова

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В российских регионах в этом году ожидаются землетрясения, самые сильные из них будут на Курилах и Камчатке, заявил Ura.ru главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков."Если говорить о сильных землетрясениях, то, безусловно, это Курилы, Камчатка. Поскольку там сильнейшие землетрясения в мире и происходят", — рассказал ученый.При этом он подчеркнул, что пока не может предоставить какую-то конкретную информацию, так как, исходя из имеющихся данных, сделать точный прогноз невозможно.В свою очередь, завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН доктор физико-математических наук Алексей Завьялов отметил, что Камчатка, Курилы, Командорские острова, Приморье, район Байкала входят в число самых сейсмоопасных регионов России."Урал, но уже существенно меньше. Пермский край, там происходят сейсмические события. Северный Кавказ. Очень редко бывает в Калининграде. И еще Крым", — добавил он.По словам Завьялова, причины землетрясений различаются в зависимости от региона: где-то это происходит из-за тектонических сдвигов, а где-то благодаря горообразованию."Байкал, например, это рифтовая зона. Там не сжимающее, а, наоборот, растягивающее напряжение", — пояснил он.Ссылаясь на данные ученых, физик рассказал, что через какое-то время на месте Байкала может образоваться море.

https://ria.ru/20211104/klimat-1757729516.html

https://ria.ru/20220116/katastrofa-1768103329.html

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камчатский край

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общество, наука, россия, камчатский край, курильские острова