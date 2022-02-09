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https://ria.ru/20220209/zelenskiy-1771795732.html
Зеленский прокомментировал фразу Путина "терпи, моя красавица"
Зеленский прокомментировал фразу Путина "терпи, моя красавица" - РИА Новости, 09.02.2022
Зеленский прокомментировал фразу Путина "терпи, моя красавица"
Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык, комментируя слова российского лидера Владимира Путина "нравится - не нравится, терпи, моя... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T04:18
2022-02-09T06:02
в мире
россия
владимир путин
украина
владимир зеленский
минские соглашения
энтони блинкен
сергей лавров
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык, комментируя слова российского лидера Владимира Путина "нравится - не нравится, терпи, моя красавица"."Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России: Украина действительно красавица, а вот по поводу того, что он говорит на Украину – моя, то это, мне кажется уже перебор небольшой", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник.По его словам, Украина и так "очень терпелива". "Это важно не только для Украины, но и для всей Европы, и для всех россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны", - заявил он."Терпи, красавица"Словами "нравится - не нравится, терпи, моя красавица" Путин ранее прокомментировал отношение Киева к минским соглашениямВ ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном глава государства заявил, что альтернативы минским соглашениям нет."Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится - не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", - указал Путин.При этом президент отметил, что Киев взял курс на демонтаж минских соглашений."По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей. Нет подвижек по таким принципиальных вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор не закреплена в украинском законодательстве известная, во всяком случае для специалистов, формула Штайнмайера", - сказал глава государства.Позиция Запада в отношении Минских соглашенийЗападные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".Глава МИД Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.
https://ria.ru/20220208/makron-1771714229.html
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в мире, россия, владимир путин, украина, владимир зеленский, минские соглашения, энтони блинкен, сергей лавров, джо байден, франция, эммануэль макрон, донбасс
04:18 09.02.2022 (обновлено: 06:02 09.02.2022)
 
Зеленский прокомментировал фразу Путина "терпи, моя красавица"

Президент Зеленский заявил после слов Путина о "красавице", что Украина и так "терпелива"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык, комментируя слова российского лидера Владимира Путина "нравится - не нравится, терпи, моя красавица".
"Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России: Украина действительно красавица, а вот по поводу того, что он говорит на Украину – моя, то это, мне кажется уже перебор небольшой", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 16:21
Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения, заявил Макрон
По его словам, Украина и так "очень терпелива". "Это важно не только для Украины, но и для всей Европы, и для всех россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны", - заявил он.

"Терпи, красавица"

Словами "нравится - не нравится, терпи, моя красавица" Путин ранее прокомментировал отношение Киева к минским соглашениям
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном глава государства заявил, что альтернативы минским соглашениям нет.
"Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится - не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", - указал Путин.
При этом президент отметил, что Киев взял курс на демонтаж минских соглашений.
"По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей. Нет подвижек по таким принципиальных вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор не закреплена в украинском законодательстве известная, во всяком случае для специалистов, формула Штайнмайера", - сказал глава государства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
01:48
Лидеры ФРГ, Франции и Польши призвали Россию "снизить напряженность"

Позиция Запада в отношении Минских соглашений

Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".
Глава МИД Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
Вчера, 08:00
Наступают решающие дни. Что Путин объяснял Макрону почти шесть часов
 
В миреРоссияВладимир ПутинУкраинаВладимир ЗеленскийМинские соглашенияЭнтони БлинкенСергей ЛавровДжо БайденФранцияЭммануэль МакронДонбасс
 
 
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