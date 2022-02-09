https://ria.ru/20220209/zelenskiy-1771795732.html

Зеленский прокомментировал фразу Путина "терпи, моя красавица"

Зеленский прокомментировал фразу Путина "терпи, моя красавица" - РИА Новости, 09.02.2022

Зеленский прокомментировал фразу Путина "терпи, моя красавица"

Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык, комментируя слова российского лидера Владимира Путина "нравится - не нравится, терпи, моя... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T04:18

2022-02-09T04:18

2022-02-09T06:02

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минские соглашения

энтони блинкен

сергей лавров

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык, комментируя слова российского лидера Владимира Путина "нравится - не нравится, терпи, моя красавица"."Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России: Украина действительно красавица, а вот по поводу того, что он говорит на Украину – моя, то это, мне кажется уже перебор небольшой", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник.По его словам, Украина и так "очень терпелива". "Это важно не только для Украины, но и для всей Европы, и для всех россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны", - заявил он."Терпи, красавица"Словами "нравится - не нравится, терпи, моя красавица" Путин ранее прокомментировал отношение Киева к минским соглашениямВ ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном глава государства заявил, что альтернативы минским соглашениям нет."Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится - не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", - указал Путин.При этом президент отметил, что Киев взял курс на демонтаж минских соглашений."По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей. Нет подвижек по таким принципиальных вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор не закреплена в украинском законодательстве известная, во всяком случае для специалистов, формула Штайнмайера", - сказал глава государства.Позиция Запада в отношении Минских соглашенийЗападные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".Глава МИД Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.

https://ria.ru/20220208/makron-1771714229.html

https://ria.ru/20220209/napryazhennost-1771791789.html

https://ria.ru/20220208/makron-1771578992.html

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