04:18 09.02.2022 (обновлено: 06:02 09.02.2022)
Зеленский прокомментировал фразу Путина "терпи, моя красавица"
Президент Зеленский заявил после слов Путина о "красавице", что Украина и так "терпелива"
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский перешел на русский язык, комментируя слова российского лидера Владимира Путина "нравится - не нравится, терпи, моя красавица".
"Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России: Украина действительно красавица, а вот по поводу того, что он говорит на Украину – моя, то это, мне кажется уже перебор небольшой", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном во вторник.
По его словам, Украина и так "очень терпелива". "Это важно не только для Украины, но и для всей Европы, и для всех россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны", - заявил он.
"Терпи, красавица"
Словами "нравится - не нравится, терпи, моя красавица" Путин ранее прокомментировал отношение Киева к минским соглашениям
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном глава государства заявил, что альтернативы минским соглашениям нет.
"Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится - не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", - указал Путин.
При этом президент отметил, что Киев взял курс на демонтаж минских соглашений.
"По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж минских договоренностей. Нет подвижек по таким принципиальных вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса. До сих пор не закреплена в украинском законодательстве известная, во всяком случае для специалистов, формула Штайнмайера", - сказал глава государства.
Позиция Запада в отношении Минских соглашений
Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать минские соглашения - "будем продолжать дипломатию по линии минских соглашений".
Глава МИД Сергей Лавров сообщил позднее, что Байден на саммите в Женеве сам сказал российскому президенту, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона. Кроме того, по словам Лаврова, замгоссекретаря США Виктория Нуланд и директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе контактов с российским руководством прямо подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей, включая особый статус Донбасса.
Байден еще в 2015 году, будучи вице-президентом, заявил в ходе визита в Киев, что альтернативы минским соглашениям нет, и только придерживаясь их, можно добиться урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он призвал стороны выполнить обязательства, взятые на себя в рамках минских договоренностей. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул в январе 2022 года, что Минские соглашения включают ряд очевидных шагов, которые должны предпринять обе стороны. Он заявил, что Украина выполнила или начала выполнять многие из них, но есть и такие, за которые она еще не взялась.