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Росстат сообщил о резком росте реальных зарплат в ноябре
Росстат сообщил о резком росте реальных зарплат в ноябре - РИА Новости, 09.02.2022
Росстат сообщил о резком росте реальных зарплат в ноябре
Рост реальных заработных плат в России в ноябре резко ускорился - до 3,4% в годовом выражении с 0,6% в октябре, свидетельствует данные Росстата. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T19:15
2022-02-09T19:15
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
зарплата
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рост реальных заработных плат в России в ноябре резко ускорился - до 3,4% в годовом выражении с 0,6% в октябре, свидетельствует данные Росстата.Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.В январе-ноябре 2021 года реальные зарплаты в России выросли на 2,8% в годовом выражении. В ноябре по сравнению с октябрем они выросли на 0,7%."Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе-ноябре 2021 года составила 54 588 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,5%, в ноябре 2021 года - 55 639 рублей и выросла на 12,1%", - говорится в документе Росстата.Как ранее сообщал Росстат, в первом полугодии реальные зарплаты россиян выросли на 3,4% в годовом выражении (в первом квартале - на 1,6%, во втором квартале - на 5,5%), в третьем квартале – на 2%.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), зарплата
19:15 09.02.2022
 
Росстат сообщил о резком росте реальных зарплат в ноябре

Росстат сообщил о резком росте реальных зарплат до 3,4 процента в ноябре

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Рост реальных заработных плат в России в ноябре резко ускорился - до 3,4% в годовом выражении с 0,6% в октябре, свидетельствует данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
В январе-ноябре 2021 года реальные зарплаты в России выросли на 2,8% в годовом выражении. В ноябре по сравнению с октябрем они выросли на 0,7%.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе-ноябре 2021 года составила 54 588 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,5%, в ноябре 2021 года - 55 639 рублей и выросла на 12,1%", - говорится в документе Росстата.
Как ранее сообщал Росстат, в первом полугодии реальные зарплаты россиян выросли на 3,4% в годовом выражении (в первом квартале - на 1,6%, во втором квартале - на 5,5%), в третьем квартале – на 2%.
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