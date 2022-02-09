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США пообещали не допустить запуск "Северного потока —2" из-за Украины
США пообещали не допустить запуск "Северного потока —2" из-за Украины - РИА Новости, 09.02.2022
США пообещали не допустить запуск "Северного потока —2" из-за Украины
Администрация США продолжает выступать против проекта российского газопровода "Северный поток 2" и обещает не допустить его запуска в случае эскалации кризиса... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T22:44
2022-02-09T22:44
в мире
сергей лавров
россия
киев
сша
нато
северный поток — 2
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Администрация США продолжает выступать против проекта российского газопровода "Северный поток 2" и обещает не допустить его запуска в случае эскалации кризиса на Украине, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы не поддерживаем "Северный поток 2". Мы четко доносили, что продолжаем выступать против него, считая, что этот геополитический проект России подрывает национальную безопасность значительной части стран Европы", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Она подтвердила уже озвученные ранее заявления американской администрации о том, что, "если Россия вторгнется в Украину, "Северный поток 2" не будет запущен".Официальный Вашингтон уже много месяцев критикует российский газопровод, заявляя, что тот якобы усилит зависимость Европы от российского газа.РФ со своей стороны не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерчески выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220209/gaz-1771797549.html
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в мире, сергей лавров, россия, киев, сша, нато, северный поток — 2, администрация президента сша, дженнифер псаки
22:44 09.02.2022
 
США пообещали не допустить запуск "Северного потока —2" из-за Украины

Белый дом пообещал не допустить запуск "Северного потока —2" при эскалации вокруг Украины

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 фев – РИА Новости. Администрация США продолжает выступать против проекта российского газопровода "Северный поток 2" и обещает не допустить его запуска в случае эскалации кризиса на Украине, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы не поддерживаем "Северный поток 2". Мы четко доносили, что продолжаем выступать против него, считая, что этот геополитический проект России подрывает национальную безопасность значительной части стран Европы", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 06:11
Чижов объяснил, что Россия будет делать в отсутствие "Северного потока — 2"
Она подтвердила уже озвученные ранее заявления американской администрации о том, что, "если Россия вторгнется в Украину, "Северный поток 2" не будет запущен".
Официальный Вашингтон уже много месяцев критикует российский газопровод, заявляя, что тот якобы усилит зависимость Европы от российского газа.
РФ со своей стороны не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерчески выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
Вчера, 12:08
В МИД назвали заявления США и ФРГ по "Северному потоку — 2" цирком шапито
 
В миреСергей ЛавровРоссияКиевСШАНАТОСеверный поток — 2Администрация президента СШАДженнифер Псаки
 
 
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