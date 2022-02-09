https://ria.ru/20220209/zapad-1771755835.html

Запад решает, как наказать Россию

Запад решает, как наказать Россию - РИА Новости, 09.02.2022

Запад решает, как наказать Россию

В течение последних двух дней в Вашингтоне дуэт двух больших Б — Борреля и Блинкена, или, если угодно, Блинкена и Борреля, совещался, как они, два главных... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T08:00

2022-02-09T08:00

2022-02-09T07:59

авторы

джо байден

франция

россия

сша

евросоюз

северный поток — 2

энтони блинкен

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В течение последних двух дней в Вашингтоне дуэт двух больших Б — Борреля и Блинкена, или, если угодно, Блинкена и Борреля, совещался, как они, два главных дипломата, американский и европейский, будут строить Москве козни и делать нашей стране гадости.Или, как принято говорить в этих кругах, "геополитически сдерживать Россию".Трансатлантические дискуссии шли в рамках энергетического Совета США — ЕС, в котором два уважаемых джентльмена — вернее, один джентльмен и один кабальеро — занимают должности сопредседателей.Где коллегиальная работа, там и дружба: на итоговой пресс-конференции верховный представитель ЕС по международным делам и безопасности, несмотря на свой многослойный служебный титул, все время толсто намекал, какие они с Блинкеном приятели, называя того "дорогой Тони".Тем более что прилетел заместитель фон дер Ляйен в Вашингтон, чтобы услышать от американцев, как они намерены поддерживать объединенную Европу, если и когда та лишится поставок русских энергоносителей в случае обострения кризиса между нашей страной и коллективным Западом.До того как улететь в Вашингтон, чтобы там дружить с Блинкеном на публику, Боррель опубликовал в своем блоге очередной пост, где повторил, что "Россия намерена и продолжать всех шантажировать с помощью газа".Пока Боррель разговаривает с химерами в собственной голове, стоит посмотреть, что происходит сегодня в странах объединенной Европы, той, которую, собственно, он и представляет на международной арене.Например, в этой богатой объединенной Европе не менее 35 миллионов человек — ровно в момент, когда Боррель редактировал свой пост о "русском газовом коварстве", — стояли перед выбором: купить еду или оплатить счета за свет и тепло.Тридцать пять миллионов человек — это вообще-то совокупное население нескольких государств, входящих в ЕС, это как если бы все португальцы, литовцы, ирландцы, все поголовно, включая пожилых и младенцев, стояли перед дилеммой: лечь ли им спать в тепле, но голодными, или лечь сытыми, но в жилище, которое не отапливается.До Борреля бедным далеко и высоко, но свои правительства пока под боком. Власти практически всех государств — членов ЕС стараются хотя бы минимально облегчить бремя расходов на оплату счетов за электричество и тепло для неимущих.Не из гуманизма, а из чувства самосохранения: второй новой Жакерии, как еще называют выступления "желтых жилетов", едва приходящая в себя экономика ЕС просто не выдержит.Финансовую ситуацию европейских бедняков радикально эти подачки не меняют, но скромные суммы лучше, чем вовсе ничего.Так вот, один из важных надзорных органов Евросоюза, сообщества, которое так гордится своей солидарностью, вынес решение, что "категорически возражает против помощи жителям ЕС, если эти пособия распространяются на оплату счетов за использование "невозобновляемых углеродных энергоносителей".Решение это огласила Счетная палата Евросоюза, которая следит в том числе и за так называемыми суверенными бюджетными тратами стран, входящих в Евросоюз.Бедняки в Европе живут в деревнях, отапливают свои жилища соляркой и, как правило, ездят на автомобилях с дизельным двигателем.Потому что так дешевле.Им, тем, кто рано встает, поздно ложится и с очень большим трудом сводит концы с концами, и посылает в итоге свой месседж благополучная и сытая евробюрократия, практически угрожая еще большей бедностью.Но если этот пример недостаточно ярок и красочен, есть и другой: пока при функционирующем газопроводе и российском снабжении Евросоюза газом (доля русского голубого топлива для Германии составляет 46 процентов, для Франции — около 20 процентов) инфляция бьет все мыслимые рекорды, а стоимость продовольственной корзины для наименее защищенных растет, как хорошая опара, можно представить, что будет, если и когда цена на топливо поднимется еще.Но разве подобные соображения могут остановить дуэт Борреля и Блинкена?Разумеется, нет.В их ариях, простите, выступлениях, нашлось место и "явной и опасной российской угрозе", и рассуждениям о том, как, придумав эту "угрозу" и получив на борьбу с ней достойное джентльмена и кабальеро финансирование, уже готовы приступить к делу.Боррель приехал в Вашингтон в том числе и для того, чтобы ознакомиться с предложениями своего американского коллеги (и друга), как США намерены поддерживать ЕС на плаву в смысле поставок энергоносителей.Сегодня уже для всех разумных людей ясно, что вся истерика про "неминуемую русскую агрессию на Украине" была лишь способом выдавливания конкурента с емкого, а потому очень лакомого общеевропейского рынка.Поскольку дискредитировать Россию по линии бизнеса, экономических отношений, соблюдения нашей страной контрактных обязательств, то есть в лоб, было нерешаемой задачей, то зашли с флангов, придумав миф о "нападении на Украину".Это, как говорил дон Корлеоне, "бизнес, ничего личного".Практически та же схема в выдавливании конкурента применена и к Белоруссии, когда ограничительные меры менее года назад были введены в отношении экспорта калия.И неважно, что пострадали европейские фермеры (урожай этого лета был скудным не потому ли, что на удобрениях белорусских пришлось аграриям в ЕС экономить?), зато американцы и канадцы с удовольствием вгрызлись в подарочную мозговую косточку, полученную от глобалистского политического истеблишмента.И вот уже глава германского внешнеполитического ведомства, словив сигнал из Вашингтона, посланный накануне самим Джо Байденом ("Северного потока — 2" не будет, если Россия вновь начнет злоумышлять"), говорит о возможном "полном отказе от российского газа".Правда, пока все эти угрозы, выступления, исполнение куплетов о том, как "противостоять России вместе", дальше пиарной и медийной шумихи не идут, пока это еще слова, пока это лишь сотрясание воздуха.Но вектор понятен.Мы на этот удар, который намерен нанести "весь цивилизованный мир", ответить сможем. Есть и мотивация, и силы, и уверенность в том, что выдержим.Жаль в этой ситуации, разумеется, только обычных европейцев, ставших заложниками политических авантюристов.На тех же комедиантов, что тщатся доказать недоказуемое, чтобы угодить глобалистам, без испанского стыда уже и не взглянуть. Ну а что касается самого уровня исполнения в этом шапито, которое по ошибке все еще называют "геополитическим сдерживанием России", можно сказать одно: "Скучно, девочки!"

https://ria.ru/20220207/sanktsii-1771560003.html

https://ria.ru/20220207/evropa-1771553382.html

https://ria.ru/20220128/ugroza-1769937146.html

https://ria.ru/20220115/peregovory-1768035026.html

https://ria.ru/20220202/gaz-1770727510.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/sevpotok-1771609846.html

https://ria.ru/20220208/sanktsii-1771615182.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

авторы, джо байден, франция, россия, сша, евросоюз, северный поток — 2, энтони блинкен, жозеп боррель