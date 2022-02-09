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Электронный юань станет главной валютой зимней Олимпиады в Пекине

Электронный юань станет главной валютой зимней Олимпиады в Пекине - РИА Новости, 09.02.2022

Электронный юань станет главной валютой зимней Олимпиады в Пекине

Зимние Олимпийские игры в Пекине войдут в историю по многим причинам. Это первая зимняя Олимпиада в эпоху пандемии, в ней примет участие больше всего стран за... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T11:27

2022-02-09T11:27

2022-02-09T11:26

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МОСКВА, 9 фев – Проект "Россия-Китай: Главное". Зимние Олимпийские игры в Пекине войдут в историю по многим причинам. Это первая зимняя Олимпиада в эпоху пандемии, в ней примет участие больше всего стран за всю историю зимних игр, а Пекин станет первым городом, принявшим и летние, и зимние игры. Помимо этого, на Олипиаде-2022 впервые можно будет расплачиваться цифровой валютой. E-CNY или цифровой юань станет главным платежным средством не только для китайцев, но и для иностранцев. Некоторые видят в нововведении угрозу доминированию доллара в международных расчетах. Однако, в первую очередь задача цифрового юаня – внести вклад в трансформацию экономики страны.Звездный час e-CNYПриложение для загрузки цифрового кошелька появилось в Китае около месяца назад, и к кануну Олимпиады-2022 его скачали более 30 миллионов раз. Это настоящий бум, учитывая, что 17 января было зафиксировано 23 миллиона скачиваний. По подсчетам китайских СМИ, на телефоны марки Huawei его установили около 13,29 миллиона пользователей, Vivo — 10,8 миллиона, Xiaomi — 5,33 миллиона, а OPPO — 1,85 миллиона. Скачать приложение e-CNY можно и на iPhone, однако данных о том, сколько скачиваний пришлось на эту марку, нет.Зимние Олимпийские игры в Пекине знаменуют собой первый случай, когда цифровая валюта, поддерживаемая центральным банком страны, будет доступна для всех. Иностранные спортсмены, члены делегаций и зрители смогут скачать приложение, пополнять счет и управлять транзакциями. Спортсмены также получат браслеты, которыми можно будет расплачиваться за товары и услуги.Обладатели электронного кошелька во время Олимпийских игр смогут использовать его для оплаты транспорта, питания, проживания в гостинице и других туристических услуг. Но что более важно – увеличится число пользователей юаня. "Использование цифровой валюты на зимних Олимпийских играх проложит путь к крупномасштабному внедрению электронного юаня в национальном масштабе в ближайшие несколько лет", — сказал Ван.Будущее цифровой экономикиЦифровой юань все еще находится на стадии тестирования, и скачать приложение можно пока только в 11 пилотных регионах, в которые входят города Шэньчжэнь, Шанхай, Чэнду и зона проведения зимних Олимпийских игр – Пекин, пригород столицы Яньцин и Чжанцзякоу (провинция Хэбэй).Пилотное использование e-CNY в Китае началось в 2014 году. С тех пор, по данным Народного банка Китая (ЦБ), в стране было создано более 140 миллионов персональных цифровых кошельков, а объем транзакций уже превысил 62 миллиарда юаней (9,7 миллиарда долларов).В Центральном банке Китая пояснили, что рост количества и влияния криптовалют стал одним из факторов, повлиявших на решение о переходе на цифровые технологии в экономике и сокращении количества наличных денег.Цифровой юань, как указывают в китайском ЦБ, не то же самое, что криптовалюта вроде Bitcoin. Во-первых, e-CNY – это электронный прототип обычного юаня, сам по себе не являющийся активом, в отличие от криптовалют. Эмиссией электронного юаня занимается Народный банк, при этом нескольким авторизованным коммерческим банкам позволено открывать электронные кошельки пользователям.Цифровой юань также позволит властям эффективнее бороться с мошенничеством и отмыванием денег, так как в e-CNY используются блокчейн-технологии, позволяющие фиксировать каждую транзакцию. В то же время, по утверждению властей, пользование цифровой валютой будет полностью анонимным, и за безопасность данных пользователям переживать не стоит.По мнению китайских властей, внедрение цифрового юаня будет способствовать развитию конкуренции на рынке: инфраструктура, которая будет охватывать различные платежные платформы, откроет пространство для соперников гигантов Alipay и WeChat Pay. Как считают в Народном банке Китая, это может даже помочь в определении денежно-кредитной политики, позволяя центральному банку собирать данные о создании и обращении цифровых денег в режиме реального времени.Китайская платформа Meituan уже предоставляет скидки на покупку продуктов, вызов такси и просмотр фильмов тем, кто расплачивается e-CNY. В январе 2022 года почти 90 процентов платежей в цифровых юанях в Meituan пришлись на покупку продуктов, еды на вынос, оплату счетов в кафе и ресторанах.Введение в оборот e-CNY в дальнейшем также даст пользователям доступ к системе трансграничных платежей, что, в свою очередь, повысит роль юаня в качестве международной валюты. Однако, несмотря на опасения некоторых экспертов, китайские власти не преследуют цель заменить цифровым юанем доллар в международных расчетах. В первую очередь, e-CNY позволит скорректировать недостатки существующей экономической модели Китая и стать образцом для других стран.

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https://ria.ru/20211207/tsifrovizatsiya-1762533079.html

https://ria.ru/20210802/metro-1743970519.html

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