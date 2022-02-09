Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220209/vystavka-1771850189.html
От МС-21 до "Байкала": новинки выставки гражданской авиации NAIS
От МС-21 до "Байкала": новинки выставки гражданской авиации NAIS - РИА Новости, 09.02.2022
От МС-21 до "Байкала": новинки выставки гражданской авиации NAIS
Полторы сотни участников из разных стран, передовые технологии и оригинальные разработки — все это Национальная выставка гражданской авиации NAIS-2022, которая... РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T14:14
2022-02-09T17:43
фото
авиация
москва
ютэйр
вертолеты россии
мс-21
самолет "байкал"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771848133_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_30e52fc45a0e2fa983b29619c944878f.jpg
Полторы сотни участников из разных стран, передовые технологии и оригинальные разработки — все это Национальная выставка гражданской авиации NAIS-2022, которая проходит в Москве. Самые интересные экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771848133_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_6f2b7dc25a86e0cab113903400b4c672.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, авиация, москва, ютэйр, вертолеты россии, мс-21, самолет "байкал"
14:14 09.02.2022 (обновлено: 17:43 09.02.2022)
 

От МС-21 до "Байкала": новинки выставки гражданской авиации NAIS

Читать ria.ru в
Полторы сотни участников из разных стран, передовые технологии и оригинальные разработки — все это Национальная выставка гражданской авиации NAIS-2022, которая проходит в Москве. Самые интересные экспонаты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

NAIS каждый год представляет новейшие технологии для аэропортов и авиакомпаний и задает векторы развития отрасли.

Изображение российских пассажирских самолетов МС-21 на стенде на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
1 из 11

NAIS каждый год представляет новейшие технологии для аэропортов и авиакомпаний и задает векторы развития отрасли.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

NAIS традиционно проходит при поддержке Минтранса и Росавиации и приурочена ко Дню гражданской авиации, который отмечается 9 февраля.

Посетители проходят рядом со стендом компании Вертолеты России на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
2 из 11

NAIS традиционно проходит при поддержке Минтранса и Росавиации и приурочена ко Дню гражданской авиации, который отмечается 9 февраля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Нынешняя выставка — девятая по счету.

Девушки в форме бортпроводников авиакомпании Aurora на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
3 из 11

Нынешняя выставка — девятая по счету.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Пожалуй, главный хит NAIS-2022 — легкий самолет "Байкал", призванный заменить Ан-2. Специалисты Уральского завода гражданской авиации рассказали, что уже работают над новой версией машины, приспособленной к дистанционному пилотированию.

Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 Байкал на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
4 из 11

Пожалуй, главный хит NAIS-2022 — легкий самолет "Байкал", призванный заменить Ан-2. Специалисты Уральского завода гражданской авиации рассказали, что уже работают над новой версией машины, приспособленной к дистанционному пилотированию.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В этом году выставка собрала более 140 компаний-участниц из 16 стран.

Стенд компании Меркатор на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
5 из 11

В этом году выставка собрала более 140 компаний-участниц из 16 стран.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Макет турбовинтового самолета L 410 UVP-E20 на стенде Уральского завода гражданской авиации.

Макет турбовинтового самолета L 410 UVP-E20 на стенде Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
6 из 11

Макет турбовинтового самолета L 410 UVP-E20 на стенде Уральского завода гражданской авиации.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В программе нашел отражение один из приоритетов отрасли в ближайшие годы — развитие региональных воздушных гаваней. На фото — фрагмент макета аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово.

Фрагмент макета международного аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово с самолетом авиакомпании Nord Star на летном поле на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
7 из 11

В программе нашел отражение один из приоритетов отрасли в ближайшие годы — развитие региональных воздушных гаваней. На фото — фрагмент макета аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На стенде Брянского автомобильного завода можно увидеть новейший пожарный аэродромный автомобиль АА 12,570/100.

Пожарный аэродромный автомобиль АА 12,570/100 (СПСА) на стенде Брянского автомобильного завода (входит в концерн Алмаз-Антей) на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
8 из 11

На стенде Брянского автомобильного завода можно увидеть новейший пожарный аэродромный автомобиль АА 12,570/100.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Корпорация "Иркут" представила макет самого ожидаемого пассажирского самолета МС-21-310 с российским двигателем ПД-14.

Макет российского пассажирского самолета МС-21-310 на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
9 из 11

Корпорация "Иркут" представила макет самого ожидаемого пассажирского самолета МС-21-310 с российским двигателем ПД-14.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

NAIS — это не только обширная экспозиция, но и насыщенная деловая программа.

Национальная выставка гражданской авиации NAIS-2022
10 из 11

NAIS — это не только обширная экспозиция, но и насыщенная деловая программа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Отечественные и зарубежные специалисты проводят на выставке переговоры с регуляторами отрасли, производителями и поставщиками.

Стенд авиакомпании Utair на Национальной выставке гражданской авиации NAIS-2022 в Москве
11 из 11

Отечественные и зарубежные специалисты проводят на выставке переговоры с регуляторами отрасли, производителями и поставщиками.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
ФотоАвиацияМоскваЮТэйрВертолеты РоссииМС-21Самолет "Байкал"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала