https://ria.ru/20220209/vystavka-1771850189.html

От МС-21 до "Байкала": новинки выставки гражданской авиации NAIS

От МС-21 до "Байкала": новинки выставки гражданской авиации NAIS - РИА Новости, 09.02.2022

От МС-21 до "Байкала": новинки выставки гражданской авиации NAIS

Полторы сотни участников из разных стран, передовые технологии и оригинальные разработки — все это Национальная выставка гражданской авиации NAIS-2022, которая... РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T14:14

2022-02-09T14:14

2022-02-09T17:43

фото

авиация

москва

ютэйр

вертолеты россии

мс-21

самолет "байкал"

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Полторы сотни участников из разных стран, передовые технологии и оригинальные разработки — все это Национальная выставка гражданской авиации NAIS-2022, которая проходит в Москве. Самые интересные экспонаты — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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