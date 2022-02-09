От МС-21 до "Байкала": новинки выставки гражданской авиации NAIS
NAIS каждый год представляет новейшие технологии для аэропортов и авиакомпаний и задает векторы развития отрасли.
NAIS каждый год представляет новейшие технологии для аэропортов и авиакомпаний и задает векторы развития отрасли.
NAIS традиционно проходит при поддержке Минтранса и Росавиации и приурочена ко Дню гражданской авиации, который отмечается 9 февраля.
NAIS традиционно проходит при поддержке Минтранса и Росавиации и приурочена ко Дню гражданской авиации, который отмечается 9 февраля.
Нынешняя выставка — девятая по счету.
Пожалуй, главный хит NAIS-2022 — легкий самолет "Байкал", призванный заменить Ан-2. Специалисты Уральского завода гражданской авиации рассказали, что уже работают над новой версией машины, приспособленной к дистанционному пилотированию.
Пожалуй, главный хит NAIS-2022 — легкий самолет "Байкал", призванный заменить Ан-2. Специалисты Уральского завода гражданской авиации рассказали, что уже работают над новой версией машины, приспособленной к дистанционному пилотированию.
В этом году выставка собрала более 140 компаний-участниц из 16 стран.
В этом году выставка собрала более 140 компаний-участниц из 16 стран.
Макет турбовинтового самолета L 410 UVP-E20 на стенде Уральского завода гражданской авиации.
Макет турбовинтового самолета L 410 UVP-E20 на стенде Уральского завода гражданской авиации.
В программе нашел отражение один из приоритетов отрасли в ближайшие годы — развитие региональных воздушных гаваней. На фото — фрагмент макета аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово.
В программе нашел отражение один из приоритетов отрасли в ближайшие годы — развитие региональных воздушных гаваней. На фото — фрагмент макета аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово.
На стенде Брянского автомобильного завода можно увидеть новейший пожарный аэродромный автомобиль АА 12,570/100.
На стенде Брянского автомобильного завода можно увидеть новейший пожарный аэродромный автомобиль АА 12,570/100.
Корпорация "Иркут" представила макет самого ожидаемого пассажирского самолета МС-21-310 с российским двигателем ПД-14.
Корпорация "Иркут" представила макет самого ожидаемого пассажирского самолета МС-21-310 с российским двигателем ПД-14.
NAIS — это не только обширная экспозиция, но и насыщенная деловая программа.
NAIS — это не только обширная экспозиция, но и насыщенная деловая программа.
Отечественные и зарубежные специалисты проводят на выставке переговоры с регуляторами отрасли, производителями и поставщиками.
Отечественные и зарубежные специалисты проводят на выставке переговоры с регуляторами отрасли, производителями и поставщиками.