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ВВП России вырос почти на пять процентов в 2021 году

ВВП России вырос почти на пять процентов в 2021 году - РИА Новости, 10.02.2022

ВВП России вырос почти на пять процентов в 2021 году

Темпы роста ВВП РФ в декабре прошлого года замедлились до 4,3% после 5,3% в ноябре, по итогам 2021 года экономика выросла на 4,6%, свидетельствует оценка... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-09T21:20

2022-02-09T21:20

2022-02-10T10:20

экономика

россия

ввп

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Темпы роста ВВП РФ в декабре прошлого года замедлились до 4,3% после 5,3% в ноябре, по итогам 2021 года экономика выросла на 4,6%, свидетельствует оценка Минэкономразвития."По оценке Минэкономразвития России, в 2021 году ВВП вырос на 4,6%, полностью компенсировав снижение на 2,7% в 2020 году. В декабре годовой рост ВВП сохранялся на высоких уровнях: 4,3% год к году (после 5,3% год к году в ноябре, 4,9% год к году в октябре и 4,3% год к году в третьем квартале 2021 года), несмотря на высокую базу декабря 2020 года. В результате по отношению к соответствующему месяцу 2019 года экономический рост в декабре ускорился до 4,6% после 3,1% в ноябре", - говорится в документе.В четвертом квартале 2021 года, по оценке министерства, ВВП вырос на 4,8%."Вклад в восстановление экономики в 2021 году внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос", - добавили в Минэкономразвития.Рост на 4,6% оказался выше сентябрьского прогноза Минэкономразвития в 4,2%.За последние годы сопоставимые темпы прироста ВВП в РФ были зафиксированы в 2012 году, когда экономика выросла на 4%.Как напомнили в Минэкономразвития, промышленное производство по итогам 2021 года выросло на 5,3% (после падения на 2,1% годом ранее). "Вклад в рост внесли как добывающая, так и обрабатывающая промышленность. При этом добыча полезных ископаемых в целом по итогам года до конца не отыграла снижение 2020 года (минус 6,5%), что связано с действующими ограничениями в рамках сделки ОПЕК+", - добавили в министерстве.В Минэкономразвития отметили, что выпуск обрабатывающей промышленности в течение всего 2021 года уверенно превышал уровни двухлетней давности, а к концу года его рост к аналогичным месяцам 2019 года превысил 10%.Рост по итогам года также отмечен в сфере строительства, грузооборота транспорта. Потребительский спрос в 2021 году также продемонстрировал уверенный рост: оборот розничной торговли увеличился на 7,3%, объем платных услуг населению – на 17,6%, оборот общественного питания – на 23,5%."Единственной крупной отраслью, которая в 2021 году продемонстрировала спад, стало сельское хозяйство (минус 0,9% после роста на 1,3% в 2020 году). Снижение выпуска сельхозпродукции связано, в первую очередь, с сокращением урожая ряда культур (зерновые, картофель и овощи), а также замедлением роста производства животноводческой продукции (по мясу, молоку и яйцам в целом за 2021 год зафиксирована околонулевая динамика)", - следует из обзора министерства.Однако, как продолжают авторы документа, в конце 2021 года отставание в сельском хозяйстве от уровней 2020 года сократилось (в четвертом квартале рост на 6,7% год к году). В Минэкономразвития это объяснили "сдвигом уборочной кампании на более поздние сроки из-за погодных условий в прошедшем году".Официальный прогноз Минэкономразвития на 2022 год предполагает рост ВВП на уровне 3%, прогноз Банка России - на 2-3%.

https://ria.ru/20220209/dokhody-1771970047.html

https://ria.ru/20220209/zarplata-1771946979.html

https://ria.ru/20220209/inflyatsiya-1771950593.html

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экономика, россия, ввп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)